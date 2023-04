Festival international Rabat’Doc Africa La 1ère édition prendra place à la ville lumiére du 25 au 29 Avril

Sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI et organisé par le Centre Sijilmassa pour les Études et les Recherches Audiovisuelles et l’Université Mohammed V, le Festival international Doc Africa s’inscrit dans le cadre des festivités Rabat ville lumière, capitale africaine de la culture africaines 2022/2023.

Au programme de cette édition figurent des projections de documentaires, des espaces d’échanges et d’encadrement, et diverses activités parallèles, organisés selon une approche intégrée alliant la dimension artistique, l’échange intellectuel et le partage d’expériences et de compétences.

Un hommage sera rendu au réalisateur marocain, Ahmed El Maânouni, avec la projection de son célèbre documentaire “Al Haal”, ainsi qu’au réalisateur et professeur de cinéma burkinabé, Konate Issiaka, pour sa contribution au cinéma africain et son rôle dans la revitalisation du cinéma au sein de l’université.

Huit films documentaires, choisis parmi les œuvres les plus distinguées prendront l’affiche représentant l’Afrique d’aujourd’hui et des courants artistiques de l’expression cinématographique documentaire. . Ces films représentent le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Burkina Faso et le Congo.

Les documentaires qui seront projetés : “Je resterai photographe” d’Ananias Lekki Dago, “Amika” d’Antonio Spano, “Gardien des mondes” de Leila Chaïbi, “The Last Resort” d’Ousmane Samassékou, “Traverser” de Joël Akafou, “20 ans plus tard” de Moussa Touré, “Sourat Sayef” de Salem Bilal et “Le taxi, le cinéma et moi” de Salam Zampaligré, qui seront en compétition pour le prix (3.000 dollars, sponsorisé par Al Jazeera Documentary), le Prix du jury et le Prix universitaire de la créativité.

Le Festival Rabat’Doc Africa offrira aux cinéphiles une riche palette de films documentaires qui traitent des sujets concernant le continent africain. Il s’agit de “Nous, dans les prisons”, de Azelarab Alaoui, “Rajae Bent El Mellah” de Abdelilah Jouahri, “Postcard” d’Asmae El Moudir, “Vivre Riche” de Joël Akafou de Côte d’Ivoire.

Des ateliers professionnels encadrés, , par 13 experts, une masterclass animée par le réalisateur camerounais Jean-Marie Teno, un atelier principal encadré par Al Jazeera Documentary, ainsi qu’une conférence sur le thème “le film documentaire, seront au programme.

Une programmation intitulée “J’ai un rêve”, une session interactive entre la réalisatrice Aicha Macky du Niger et le réalisateur marocain Mohamed Reda Guezenay, au cours de laquelle seront projetés deux films documentaires “Fi Yad Allah” et “Zinder”.

Une convention pour la création de la Fédération Africaine des Ciné-Clubs Universitaires sera signée entre le Centre Sijilmassa pour les Études et les Recherches Audiovisuelles qui chapeaute tous les clubs des institutions cinématographiques universitaires relevant de l’Université Mohammed V, d’une part, et les universités africaines comportant des filières et des disciplines audiovisuelles, représentées par des universitaires du Gabon, du Burkina Faso, du Sénégal, du Niger, du Bénin, de la Guinée, de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Togo.