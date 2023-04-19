عن غياب ” العبقريات” اليوم

إبراهيم حريري

تمتاز الحضارات في فترات عنفوانها بقدرتها على انبثاق “العبقريات” والاحتفاء بها وجعلها عنوانا لتلك الحضارات. وفي المقابل، وأثناء بداية اندحار تلك الحضارات، تبدأ العبقريات في الأفول

إن الحضارة الغربية ومنذ القرن الخامس عشر وهي تعطي للإنسانية ” عبقريات” في شتى المجالات، في الأدب والفن، في السياسة والعلوم…

لكن هناك اليوم نوع من الانحسار في انبثاق عبقريات جديدة تضاهي العبقريات التي أنتجتها الحضارة الغربية طيلة الخمس قرون الماضية، ماذا حصل؟

يشرح ألان دونوالأمربنحث مفهوم الميديوقراطية والتي يعني بها سيطرة متوسطي الذكاء على كل مناحي الحياة العصرية في الديموقراطيات الغربية اليوم.

لقد أصدر ألان دونو، وهو كاتب وفيلسوف كندي، كتابه ” الميديوقراطية” سنة 2015 وقد ترجم الكتاب لمجموعة من اللغات وضمنها اللغة العربية وذلك سنة 2020 وتمت ترجمة الميديوقراطية ب” نظام التفاهة”

يناقش الكتاب كيف سيطر متوسطو الذكاء على كل مناحي الحياة العصرية من الاقتصاد للأدب مرورا بالإعلام والمجمع العلمي الأكاديمي، لم يسلم أي ميدان من سيطرة هؤلاء المتوسطو الذكاء (مفهوم التافهين كما تمت ترجمته للغة العربية لا يفي بالغرض المطلوب )

وأنت تقرأ كتاب آلان دونو ينتابك إحساس ب” سبق وأن شوهد” كما يقول الفرنسيون ولكنني لم أستطع القبض على هذا الذي سبق وأن قرأته وشاهدته

وكما قلنا في بداية المقال فإن أهم ميزة في الديموقراطية الغربية قبل الميديوقراطية هو تلك القدرة على المزاوجة بين حكم الأغلبية وقدرة النظام على فرز وانبثاق العبقريات داخله وجعلها في مقدمة الصفوف.

لن نعدم أسماء في هذا الميدان ويمكننا أن نبسط بعشوائية مطلقة بعض الأسماء التي شكلت أيقونات في الحضارة .الغربية : هيجل، إنشتاين، نابليون، سان سيمون، بسمارك، ماركس، دوستوفسكي،

بل إن كل أمة أوروبية أو أمريكية، المشكلة لمجموع الكتلة الحضارية الغربية، تعرف نفسها بالإحالة على “عبقرية” أدبية أو فلسفية أو فنية تكون معبرة عن روح الأمة : غوتة بالنسبة لألمانيا، شكسبير بالنسبة لإنجلترا، فولتير لفرنسا، دانتي لإيطاليا وغيرهم.

أما اليوم وكما يصرخ آلان دونو في كتابه عن الميديوقراطية (نظام التفاهة) هناك مئات بل آلاف الفلاسفة والشعراء والروائيين …وليس بينهم “عباقرة”

في الجهة الأخرى من العالم، في جهة خرى من الجغرافيا ومن التاريخ. في جهة الشرق. ربما حصل نفس المسار

مع محمد صلى الله عليه وسلم انطلقت الحضارة العربية الإسلامية. لقد أنجبت الحضارة العربية الإسلامية عباقرة كثر : المتنبي، الكندي، ابن رشد، هارون الرشيد، عمربن الخطاب، الخوارزمي…ثم

في لحظة زمانية ما، قد نؤرخها في القرن 11 أو 12 ميلادي، توقفت الحضارة العربية الإسلامية عن إنجاب ” العباقرة”

لم تسقط الحضارة العربية الإسلامية عندما لم تعد قادرة على إنجاب وانبثاق العبقريات داخلها، بقيت صامدة إلى حدود القرن 19 ثم انهارت تلك الحضارة وتم استعمار كل البلدان المشكلة لهذه الكتلة العربية الإسلامية

لنعد للغرب. لأدق ناقوس الخطر مع آلان دونو وأتهم الانحراف الكبير والخطير للديموقراطية الغربية. إن الديموقراطية الغربية كانت تسمح بميلاد وانبثاق، داخلها أساسا وبالتبني أحيانا، العبقريات وكان النظام الديموقراطي يسمح باعتلاء هؤلاء العباقرة لسدة ” الحكم” في الجامعة أو الاقتصاد أو السياسة

أما الآن… صرخة آلان دونو جد معبرة. الترامبية (نسبة لترامب كحركة شعبوية) تشكل ناقوس خطر. الشعبوية زحف نحو الأدب أيضا، أولئك الكتاب أصحاب النظريات العنصرية في فرنسا وغيرها…هذا هو الواقع اليوم

ولكن ماذا يحمل المستقبل؟

في الحضارة العربية والإسلامية عندما انحسر انبجاس “العبقريات” داخلها، ظلت القوة المتوهمة للدولة الإسلامية سواء على أيدي العثمانيين أو المغول أو المغاربة أو الصفويين محسوسة داخليا وخارجيا

في الغرب اليوم، ذات المسار، لا تزال القوة المتوهمة للغرب محسوسة (متوهمة أم حقيقية) لكن الجرس يدق ويدق. هل نحتاج أن نتكلم عن الصين أم روسيا أم الهند ؟ لا أحد يعلم ماذا يمكن أن يحدث غدا. لكننا نعرف، بالتأكيد، أن المسار الانحداري لحضارة ما يبدأ عندما تتوقف الآلة الخفية المحركة لروح تلك الحضارة عن انبثاق وانحباس ” العبقريات” داخلها وفي الميادين المختلفة. إنها مؤشر عن الموت البطيء الذي ينخر جسد تلك الحضارة

لقد نبه ابن خلدون في مقدمته الشهيرة العرب والمسلمين ولم ينتبهوا.

واليوم، ينبه آلان دونو، الغرب فهل هم منتبهون ؟

أم أن ” تلك الأيام نداولها بين الناس” سورة آل عمران آية 140

لننصت للتاريخ وهو يكتب فصوله أمام أنظارنا كل يوم

إبراهيم حريري

كاتب وباحث