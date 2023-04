Le journalisme et les sources fantômes

Fake news concept and hoax journalistic reporting as a person with a long liar nose shaped as text as false media reporting metaphor and fraudulent deceptive disinformation with 3D illustration elements.

Les sources, qui acceptent de se confier aux journalistes sous le couvert de l’anonymat, ne servent pas la communication dans une visée informationnelle, mais peuvent contribuer à accroître les risques de confusion au détriment de l’information.

«Les sources fantômes sont utilisées pour manipulation de l’opinion publique, en vue de servir des intérêts», fait remarquer le professeur de journalisme, Marc-François Bernier de l’Université d’Ottawa, dans un article intitulé «les sources anonymes dans les comptes rendus journalistiques», publié dans la revue scientifique ««Communication. Information Médias Théories», en 1994.

Et de souligner que «les sources fantômes peuvent régler des comptes personnels ou partisans sans risque de représailles et en tirer bénéfice de divers ordres». De plus, a-t-il noté, le recours aux sources anonymes dessert la démocratie car il permet la manipulation de la presse, ouvre la porte au mensonge et à la désinformation. Ce qui constitue un obstacle à la recherche de la vérité (vérifications difficiles voire impossibles).

Ce constat s’applique sur la dernière publication du média britannique «The Economist», ayant consacré plusieurs pages à la situation politique au Maroc, en effleurant la problématique sur la base de ce qui a été dit et relayé par des médias marocains.

Apparemment, le but de cette stratégie du réchauffé médiatique de faire du traitement de «ce dont on parle», ou de «ce dont on a parlé», une analyse sur la base de sources fantômes, serait d’envoyer un message sous un angle politique bien déterminé, puisque le média en question aurait des connexions dans ce sens.

Le média serait donc un instrument comme l’a souligné au dix-neuvième siècle, le philosophe danois, Søren Aabye Kierkegaard, (1813-1855), quand il s’insurgeait contre «les journalistes qui sont toujours prêts à parler haut et fort de choses auxquelles ils ne comprennent rien».

Après Kierkegaard, le philosophe allemand, Friedricha Wilhelm Nietzsche (1844-1900), fera remarquer que «le journaliste n’est au mieux qu’un intermédiaire et tout intermédiaire falsifie presque involontairement ce qu’il retranscrit». Et lorsqu’il s’agit d’écrit sur la base de sources fantômes, l’on comprend l’ampleur des dégâts.

Belkassem Amezou