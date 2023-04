Le 2ème colloque “La psychanalyse à l’entrecroisement des disciplines”, les 5 et 6 mai à Fès

“Violence et religions”, “Concepts de violence, d’agressivité et de destructivité”,

Par : Rajae Khaled rédactrice en chef

Fès, 18/04/2023-Maghreb Observateur, joint par téléphone le Docteur Dr Hachem TYAL Psychiatre, psychanalyste. nous a annoncé que le deuxième colloque “La psychanalyse à l’entrecroisement des disciplines” se tiendra à la capitale culturelle du Royaume la ville de Fès les 5 et 6 mai.

Dr Hachem TYAL Psychiatre, psychanalyste et Fondateur des deux cliniques Villa des Lilas

C’est à l’initiative de l’association marocaine de la psychiatrie dynamique (MADP) que ce deuxième colloque qui portera sur différents sujets et en particulier “Violence et religions”, “Concepts de violence, d’agressivité et de destructivité”.

Organisée avec l’appui de l’Association Mondiale de Psychiatrie Dynamique, la Fédération Internationale de Psychiatrie, la Fédération Mondiale de Psychothérapie, et de la Section “Psychoanalysis In Psychiatry” de l’Association Mondiale de Psychiatrie, cette rencontre sera l’occasion de débattre de la psychanalyse dans ses interactions avec la psychiatrie, l’anthropologie, la philosophie, la sociologie et les neurosciences et d’essayer d’en tirer les éclairages possibles sur son rapport avec le lien social, notamment.

Placée sous le thème “violence – agressivité – destructivité”, cette rencontre initiée en partenariat la Faculté de Médecine, de Pharmacie et de Médecine Dentaire de Fès, connaitra la participation d’une pléiade de médecins et d’enseignants chercheurs marocains et étrangers.

Les participants à cette rencontre débattront de plusieurs axes, dont “Violence et religions”, “Concepts de violence, d’agressivité et de destructivité”, “Aux sources de la violence contemporaine”, “La violence et sa fonction dans la constitution psychique”, “De la violence au traumatisme – Spécificités cliniques et psychopathologiques du trauma”, “La violence en psychiatrie”, et “Violence à l’école, violence en famille”, outre “Violence sur les femmes, violences sexuelles” et “Droit, éthique et destructivité du lien social”.

“La psychanalyse a introduit ce terme dans trois textes freudiens où il est cité, “Malaise dans la civilisation”, “Pourquoi la guerre ?” et “L’homme Moïse et la religion monothéiste”; soulignent les organisateurs dans une note de présentation de cet évènement.

Et d’expliquer que “Freud a introduit la notion fondamentale de pulsion de mort, définie tout d’abord sur un plan propre à la biologie, comme tendance à reconduire l’être vivant à l’état inorganique”, ajoutant que Jacques Lacan, pour sa part, aborde la question de l’agressivité dans son rapport présenté au XIème congrès des psychanalystes de langue française à Bruxelles en mai 1948.