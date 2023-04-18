المهندس محمد بنعبو

خبير في المناخ والتنمية المستدامة

سنوات الجفاف تدفع بالمغرب الى تحلية مليار متر مكعب سنويا من مياه البحر

تسعة محطات لتحلية مياه البحر في المغرب توفر 147 مليون متر مكعب مقابل استهلاك المغرب من الماء الصالح للشرب يصل مليارا و300 مليون بينما المغرب عازم على مضاعفة حجم المياه المتأتية من تحلية مياه البحر لتخفيف الضغط على السدود، وتخصيص باقي الموارد للفلاحة وللمدن الداخلية وتجدر الإشارة إلى أن غالبية الموارد المائية المستعملة في الشرب تأتي من السدود أو من الفرشة المائية.

ووفق التوجيهات الملكية السامية يطمح المغرب إلى تحقيق توازن بين مياه الشرب المتأتية من محطات تحلية المياه والموارد المائية الأخرى، حتى يتم ضمان توفر مياه الشرب للمدن الساحلية، كيفما كان حجم التساقطات المطرية، بينما سيتم تخصيص مياه السدود للفلاحة وللشرب في المناطق الداخلية، وفي إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 تمت برمجة عدد من محطات تحلية المياه، كما ستتوفر مدينة الدار البيضاء على محطة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 مليون متر مكعب، وكذا محطة الداخلة- التي انطلقت لتوفر 40 مليون متر مكعب، فضلا عن محطة أكادير، بينما تمت برمجة مشروع إنجاز محطة لتحلية المياه لمدينة أسفي ولمدينة الجديدة بنحو 90 مليون متر مكعب بحلول مارس المقبل، ومحطة أخرى بالناظور بطاقة 200 مليون متر مكعب ستخصص للشرب وللفلاحة في الوقت الذي يتم التنسيق بين الوزارات الأخرى لبرمجة محطات أخرى في المدن الساحلية لتقليل الضغط على السدود، وفتح المجال للفلاحة أو المدن الداخلية أو المناطق الجبلية التي تعاني من قلة التساقطات، هذه المشاريع التي سيتم إنجازها في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، مع استعمال الطاقات المتجددة في هذه المحطات لتقليص التكلفة ولتطوير البعد البيئي، بينما يمكن استعمال الملح الناتج عن التحلية لأغراض صناعية.حجم الخط

استطاع المغرب من تطوير تجربته في إنشاء وتسيير محطات تحلية المياه انطلاقا من المشاريع القائمة في عدد من المناطق الجنوبية، كمدينة العيون وبوجدور وطانطان، منذ تسعينيات القرن الماضي، لضعف الموارد المائية بهذه المناطق، كما أنشأ المغرب محطتين لتحلية مياه البحر ف في كل من الحسيمة وأكادير بينما ينتظر انطلاق الاشغال بمحطة الدارالبيضاء-سطات بسعة إجمالية 300 مليون متر مكعب في السنة، ومن المرتقب الشروع في إنجاز المرحلة الأولى منها بسعة 200 مليون متر مكعب في أواخر 2023 بينما مشاريع أخرى يتم تسريع وتيرة إنجازها في كل من مدن الداخلة وآسفي والجديدة وسيدي إفني وتزنيت وكلميم والصويرة والجهة الشرقية للمملكة.

المغرب اليوم يواجه أسوأ أزمة جفاف في العقود الثلاثة الأخيرة، هذه الوضعية التي وصفها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب افتتاح السنة التشريعية بكون المغرب يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي ويمر بمرحلة جفاف صعبة بينما لا يمكن حل جميع المشاكل بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة كما أكد صاحب الجلالة، وتجدر الإشارة إلى أن وتيرة إنشاء السدود في المغرب عرفت تسارعا مهما وفق التعليمات الملكية السامية حيث بلغ عدد السدود 152 سد كبير و136سدا صغيرا أو متوسط الحجم، بالإضافة إلى 67 سد شيدت على بحيرات صغيرة وروافد أنهار، بسعة إجمالية تفوق 20 مليار متر مكعب.

فالجفاف الذي يعيشه المغرب منذ سنوات أثر على التزود بماء الشرب في المجال الحضري بخلاف فترات الجفاف الماضية التي كان تأثيرها يقتصر على ماء الشرب في العالم القروي والأنشطة الفلاحية، وفي الأخير قد يتطلب تحقيق الأمن المائي عبر آلية تحلية مياه البحر استثمارات كبيرة قد تتجاوز قدرة القطاع الواحد، وبالتالي تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية الوطنية التي تهتم بالتنمية المستدامة، والمؤسسات الدولية بما في ذلك الآليات المالية الجديدة كصندوق المناخ الأخضر والأدوات المالية لبنوك التنمية متعددة الأطراف وهذا ما يطمح لتحقيقه المغرب في أفق 2030 عبر تنزيل مخطط وطني للماء 2050 يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات في مقدمتها تغير المناخ والتزايد الديموغرافي السريع كذلك.

المهندس محمد بنعبو

خبير في المناخ والتنمية المستدامة