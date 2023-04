Népotisme et favoritisme au CCME, Mr Akhanouche dit aux MRE: Prenez votre mal en patience…

Notre objectif est d’accrocher les esprits, même les plus sceptiques. Ni idéologie, ni dogme, encore moins certaines interprétations erronées de la foi et de nos valeurs ne peuvent ligoter notre penchant pour la transparence, facteur essentiel pour qui veut servir sa communauté et non se servir d’elle.

Un esprit libre avec forces arguments nous continuons à dénoncer des faits de corruptions graves et avérés. De quoi être scandalisé dans un CCME où on est prêt à emboucher la trompette d’autoglorification de la bonne Gestion.

Nos articles pour dénoncer la mauvaise gestion au CCME, entre sans nul doute dans un cadre de patriotisme. En effet le patriotisme (du latin pater, père) est un sentiment d`appartenance, d`amour et de dévouement envers son pays, sa patrie. C’est le sens moral pouvant pousser un marocain à défendre les intérêts de son pays, plutôt qu’à céder aux attaques de l’ennemi.

Cet amour et dévotion, est l’attestation de foi de l’unicité du Roi et de la Marocanité du Sahara: ce qui n’est malheureusement pas pour Yazami. Il ne croit qu’au soit disant le patriotisme culturel. Ceci nous rappel le dictant marocain : je n’aime pas ce pays mais j’aime son argent. Dire que Yazami est patriote serait un pur pléonasme, Yazami est le patriotisme personnalisé.

Le vrai patriotisme renforce les alliances selon des valeurs communes. Notre pays en a tant besoin ! C’est cette raison qui nous pousse à nous interroger sur la « gestion publique » du CCME.

La manière de gérer le CCME nous paraissait assez inédite et franchement insolite, pour ne pas attirer notre attention. Contre toute attente, Yazami et ses acolytes se partagent un gâteau.

Népotisme et favoritisme de Yazami

Népotisme et favoritisme sont devenus une composante incontournable de la politique de recrutement au CCME?

Tous les CCMAIRES ne sont en effet pas logés à la même enseigne, loin de là: plusieurs d’entre eux n’ont aucun travail réel. Il existe ainsi une pléthore de contrats divers pour les amis de Yazami, agents temporaires, experts internationaux, visiteurs scientifiques ou encore consultants- qui permettent d’éviter le concours de la fonction publique Marocaine et, par là même, de placer des amis pour des boulots tranquilles, voire fictifs, mais toujours très bien payés (un salaire de 3500 Euros mensuellement n’a rien d’exceptionnel).

Certes, contrat à durée déterminée est forcément synonyme d’emploi fictif ou de complaisance. Mais, trop souvent apparemment, certains à Rabat, n’hésitent pas à considérer le budget du CCME comme une vache à lait. Certains cabinets de conseillers, les protecteurs et des amis de France, ont, ainsi, réussi à placer plusieurs de leurs protégés.

L’argent public marocain est dépensé avec légèreté et que le népotisme semble être la chose la mieux partagée au CCME.

L’opacité la plus totale qui règne sur les conditions de recrutement et le travail effectué par ces non-fonctionnaires favorise tous les dérapages. Ces contrats sont, en effet, conclus de gré à gré sans aucun contrôle réel des autorités administratives.

C’est le règne du n’importe quoi, du n’importe comment. Il est fréquent que l’on reçoive l’ordre d’un cabinet de X d’embaucher telle personne sans que l’on sache pourquoi. On embauche aussi des étrangers alors qu’il y a des marocains compétents.

Selon l’article 516 un contrat de travail d’étranger répond à un double objectif: d’une part, le souci évident et incontournable de protéger la main-d’œuvre nationale contre toute concurrence que pourrait lui opposer la main-d’œuvre étrangère, à qualification professionnelle égale et, d’autre part, la réponse aux besoins en compétences étrangères nécessaires au développement de notre économie.

Plus grave encore, les salaires sont élevés. Yazami échappe à toutes les règles de la fonction publiques. A voir de près les salaires, ces délits financiers doivent être dénoncés, dévoilés et révélés à la face du public. Les marocains sont trompés et abusés par des folies financières de YAZAMI & BOUSSOUF durant leurs réjouissances financiers au CCME, distribuant des prébendes sans souci de contrôle ou évaluation dans l’affectation inopportune des salaires.

Voir le tableau ci-dessous.

——————————————————————————————–

Ce qui est flagrant dans la mauvaise gestion du CCME c’est l’aspect contrat alloué à ces fonctionnaires qui passent leurs temps au FACEBOOK et à moucharder, sans oublier les primes pour les amis Ajouter à ce festin financier, l’organisation des séminaires sans le moindre résultat !. A titre d’exemple le séminaire de Bruxelles a couté plus de huit cents milles (800 000) Euros, (2011) alors que le nombre de femme n’a pas dépassé une centaine. Il faudrait juste rappeler que 450 femmes sont invitées, mais la tempête de neige a dit à Yazami qui a quand même pays les 300 chambres vides à 350 Euros la nuitée même si les femmes n’ont pu venir sans parler aussi des billets non remboursables. Le CCME, a prévu un séminaire au Canada et dans des pays où il y a la guerre (Côte d’ivoire, Liban) dans le seul souci de gaspiller de l’argent.

Ainsi, Yazami, en partie finance ces amis. Il n’a pas cependant, tant s’en faut, s’en faut,oublié ses amis dans son «œuvre» de partage des ressources du CCME. Il signe, à tour de bras, des contrats de complaisance pour le compte d’amis et parents qui s’enrichissent sans cause. Des conventions signées par le CCME pour le bénéfice de certaines personnes défient le bon sens et heurtent profondément la morale et foulent au pied les règles élémentaires de la bonne gestion. Tout passe dans ces contrats. La magouille est limpide, elle ne se pare même pas de forme pour masquer la volonté des fraudeurs. Personnes ne peut perdre de vue ce jeu de duperie honteuse, les salaires en sont un parfait exemple.

Sur quelle base les acolytes de yazami obtiennent un salaire, une voiture de service et un appartement, alors qu’ils sont bénévoles comme le stipule le Dahir de création du CCME.

Leurs contrats ne respectent pas le code du travail, puisqu’ils doivent être payés sur la base de nombres d’heures effectués ou du moins une tache effectuée.

Dans ce cas, le contrat doit être à durer limité. C’est une incongruité d’un système préférentiel et de privilèges censés disparaître, pour une démocratisation plus concrète des institutions étatiques.

A regarder de prêt les salaires, nous comprenons la subsistance de ces indemnités sont juste un souci de Yazami de relever le statut socioéconomique de certains amis et pour d’autres de faire plaisir. Histoire de leur renvoyer l’ascenseur après de bons et loyaux services. Les bénéficiaires de ses contrats sont malheureusement les incapables. Yazami fait la promotion du médiocre, alors que fera alors le nul? Et quelle sera la peine du surdoué?

Comme Yazami doit quitter le Conseil au du moins le fermer avant de partir que devient ce monde nabab habitué à un salaire élevé. Que deviennent ces gens? Qui pourra leurs garantir les salaires qu’ils ont alors qu’ils sont désertiques ?

Le silence des agneaux et le festin des prédateurs

Les membres du CCME sont deux catégories : ceux nommés par Yazami et ceux nommés par dahir Royal. Les nommés par yazami sont les plus importants alors que ceux nommées par le ROI sont justes des spectateurs. Ils font partie de cette cohorte de thuriféraire qui jeu de pirouette digne d’un clown en plein démonstration dans un cirque, tournent la casaque, changent d’opinion et s’arriment pour prendre part au banquet Yazamiste afin de bénéficier d’un petit contrat pour certains.

Leurs silence est aussi en cause dans la gestion du CCME. La “capacité d’indignation” des membres est allée dans la fuite des responsabilités des uns et des autres et le manque de transparence dans le CCME. Les responsabilités sont affectées par ces situations bien connues et encouragées par le silence de tous.

Ces membres doivent savoir que :

• Dès lors que la Législation de la Morale Professionnelle est bafouée au CCME, on ne voit pas comment le sens aigu du patriotisme peut s’assoir.

• Dès lors que vous laissez le CCME de Yazami s’éloigner de la question de la participation politique, on ne voit pas comment les MRE vont pouvoir faire face aux problèmes qui les concernent.

• Dès lors que vous êtes humiliés et marginalisés pour la recherche devotre bien être, vous permettez à Yazami de faire ce qu’il veut.

Malheureusement vous participez aux favoritismes et l’impunité criarde devant les fautes bien ciblées et reconnues.

• Dès que vous encouragez par votre silence, les fêtes et les cérémonies de festivités de Bruxelles, Montréal, les femmes d’ailleurs dans l’euphorie de jeu ne feront que danser, c’est le chao et les résultats sont néfastes.

La fin justifie les moyens pour ces gens (Yazami et amis) de non valeur et de mauvaise image dont les propos sont rangés au ras des pâquerettes. Messieurs les membres c’est de votre devoir et responsabilité de dire non, d’arrêter ce cirque.

Un Bilan négatif

L’une des missions, si ce n’est la mission du CCME, est d’œuvrer pour une représentation des MRE dans les institutions du Royaume, en accord avec l’esprit et la lettre de la nouvelle gouvernance dont s’enorgueillie notre pays. Le conseil économique et social (CES) en a été, malgré lui le test de vérité, en effet la composition du CES était en débat et le CCME avait toute la latitude et c’est son rôle premier, pour proposer une composante MRE. Or le CCME n’avait absolument rien fait et pourtant la question est d’une extrême importance pour les MRE. Comment le CCME peut continuer à revendiquer la moindre crédibilité si sur des sujets aussi accessibles il avait brillé par son silence.

Outre la mission du CCME, le poids de la communauté conjugué à une volonté politique exprimée par le chef de l’état, suffisaient amplement pour assurer une représentation substantielle des MRE au CES. Le caractère consultatif du CES rendait la tâche encore plus facile, parce qu’en l’espèce nul besoin d’organiser une quelconque élection pour élire la composante MRE.

A quoi sont parvenus les MRE? A rien. Ils sont restés « planté là » ; toujours au degré zéro des problèmes. Ils sont toujours confrontés aux problèmes de rapatriement de dépouille, les problèmes de la retraite, la sécurité sociale et leurs enfants sont dans les prisons.

Qu’a fait le CCME pour les travailleuses retraitées et chefs de famille les domestiques en situation illégale et les femmes victimes de l’exploitation sexuelle dans certains pays. Quelle politique est proposée pour compter cette nouvelle donne. Où sont les avis pour orienter les politiques publiques concernant l’immigration.

Est-ce que le CCME s’intéresse à la cause nationale ? que fait Yazami pour outiller la communauté pour défendre la marocanité du Sahara ?

Ensemble, nous condamnons ces pratiques, mais hélas les fuites en avant sont nombreuses. Si aujourd’hui Yazami est à l’aise ou du moins ce lui qui le protège, les marocains de l’étranger sont déçus. Malgré toutes les dénonciations, Yazami cumule les postes.

La question la plus importante est de savoir si Yazami aura les coudées franches pour réaliser le souhait le plus cher à nombre de Marocains : concrétiser les ambitieuses recommandations de la défunte Instance équité et réconciliation.

Le voile est dévoilé et il est en face de sa responsabilité. Il est tant que Yazamiparte.

A cet égard, Nous disons à YAZAMI que les Marocains, refusent de se prêter à une surenchère sur les droits de l’homme, surtout de la part de ton groupe fondé précisément sur la négation. Mieux encore, celui-ci s’obstine, par la perfidie et la supercherie, à en faire un fonds de commerce, usant d’un mercantilisme de bas étage pour tirer des dividendes en s’attaquant aux sacralités de la nation.

Conclusion

C’est une mascarade que les MRE soient représentés au CES par Yazami. N’est

ce pas la goutte qui va faire déborder le vase, je ne serais pas personnellement étonné si demain des manifestations sont organisées devant le CCME et le CNDH pour exiger le limogeage illico presto de ce personnage qui persiste à défier les marocains !

Ce cas de jurisprudence nous donne en même temps un avant goût de la conception de Yazami quant à la participation des MRE aux institutions. S’il s’est opposé à leur représentation au CES comment dès lors espérer que le CCME émette un avis pour leur représentation à la première et à la seconde chambre du parlement ?Puisque Yazami fait partie de la commission chargée de la révision de la constitution, les MRE n’ont aucune chance d’espérer de siéger ni à la première ni à la seconde chambre et encore moins au CES.

Les dès sont pipés, les jeux sont faits et les règles complètement truquées. Ce faisant, le CCME perd à la fois sa crédibilité et même sa légitimité : S’il n’œuvre pas à une meilleure implication des MRE dans la gestion de la chose publique au Maroc alors à quoi sert-il ? Pourquoi dépenser 55 millions de DH si au final cela sert juste à exclure d’une manière éhontée 7 millions de MRE de la participation aux institutions de leurs pays d’origine.

Bravo les responsables Marocains, il vous reste à dissoudre le CCME pour éviter à votre pote Yazami de faire les comptes.