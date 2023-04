8 personnalités marocaines présentent des propositions de réforme sur les « libertés fondamentales »

Soucieux de modifier la Constitution, le Code de la famille et le Code pénal

Couverture du livre « Libertés fondamentales au Maroc: propositions de réforme ».

Elaph de Rabat : Huit personnalités marocaines ont présenté des propositions de réforme pour amender la constitution, le code de la famille et le code pénal sous la forme d’un ouvrage collectif, récemment publié en français et en arabe par Dar al-Fanack à Casablanca, intitulé « Libertés fondamentales au Maroc : propositions de réforme ».

Le préambule de cette publication précise que le groupe de travail, créé au printemps 2022, vise à aborder les libertés fondamentales au Maroc, en vue de les élargir et de les consolider.

La liste des personnes ayant contribué à la rédaction des propositions comprenait : Yasmina Baddou, ancienne ministre et ancienne membre du comité exécutif du Parti de l’Istiqlal, Driss Benhima, ancien ministre sous feu le roi Hassan II et ancien directeur général de Royal Air Maroc, Asma Mrabet, médecin et chercheuse en affaires religieuses, Jalil Benabbes Taarji, investisseur dans le secteur du tourisme et président de l’Association nationale des investisseurs dans le secteur du tourisme, Chafik Chraibi, médecin et militant de l’association, Monique Grichi, directrice de l’Agence de communication Mosaïque, et Mohamed Kizi (ingénieur).

Le gouvernement actuel, composé de trois grands partis et « jouissant d’une majorité confortable et homogène », a une « occasion rare d’entrer dans l’histoire sociale et politique » du pays en réformant le Code pénal et le Code de la famille, ce qui marquera « un tournant dans la promotion des libertés fondamentales et dans la protection de la famille », indique le préambule.

Le préambule poursuit en disant que l’idée fondatrice est la conviction que « l’existence de citoyens marocains démocratiques, libres, éclairés, de conscience critique et rationnelle, capables de produire des richesses et des idées novatrices est le principal levier de toute amélioration des conditions de vie matérielles et immatérielles de la société et de la nation. Des citoyens qui respectent les principes fondamentaux de la démocratie, de la séparation des pouvoirs et les valeurs universelles des droits de l’homme en matière de libertés, en particulier la liberté de croyance, de religion et d’égalité, indépendamment de leur origine, de leur race, de leur sexe ou de leur appartenance religieuse. Ils partagent également le principe de solidarité nationale entre tous les segments de la société. Les citoyens sont également fermement convaincus que la monarchie marocaine, dirigée par le roi Mohammed VI, en tant que chef politique suprême et seul chef spirituel en tant que commandeur des croyants, est le meilleur garant de la préservation des intérêts de la nation de l’extrémisme et du fanatisme dans tout son spectre. C’est aussi le meilleur catalyseur de la modernité et de la démocratisation éclairée de la société marocaine, tout en respectant les valeurs universelles compatibles avec les spécificités historiques et les traditions des Marocains et de l’Islam telles qu’elles sont inscrites dans la Constitution.

Le préambule a relevé que le discours de Sa Majesté Mohammed VI à la nation, le 30 juillet 2022, à l’occasion du 23ème anniversaire de son accession au trône, a appelé au renforcement des libertés au Maroc, notamment une nouvelle réforme du Code de la famille, et aux adaptations nécessaires 19 ans après les dernières réformes.

Dans son discours, le Roi a défini le cadre des amendements conformément à la loi islamique, à l’ouverture et à la modération dans les interprétations des textes, en tenant compte de la spécificité de la société marocaine, en adoptant la concertation et le dialogue entre toutes les institutions et tous les acteurs concernés.

Pour se conformer aux principes de base, l’équipe a déclaré avoir consulté plusieurs éminents universitaires marocains et recueilli leurs opinions en tant qu’experts en religion sur toutes les questions abordées, tandis que la plateforme propose des pistes d’action et de réforme organisées en 3 chapitres, à savoir la Constitution, la Moudawana et le Code pénal.

Le préambule parlait de la possibilité d’examiner ultérieurement des travaux plus détaillés, afin de rédiger des amendements avec des spécialistes, une fois qu’ils auraient été ratifiés et adoptés.

La Constitution de 2011 a été un pas en avant certain dans la construction d’une véritable démocratie, mais 11 ans après son adoption, certains amendements sont nécessaires, notamment au niveau du Code pénal, afin de suivre le rythme de l’évolution de la société marocaine, notamment en ce qui concerne les libertés fondamentales. Quant au texte soixantenaire du Code pénal, « il doit céder la place à une nouvelle loi conforme aux valeurs universelles actuelles, notamment en ce qui concerne les libertés fondamentales ».

Le Code de la famille, entré en vigueur le 5 février 2004, « a jeté les bases d’une société démocratique dont la préoccupation première est d’assurer l’égalité entre les hommes et les femmes au sein de la famille », note la lettre.

L’ouvrage souligne que le Code est un « événement historique d’une grande importance », puisque « son texte, qui vise à révolutionner la protection des droits de la famille, cherche à souligner le rôle essentiel joué par cette dernière dans l’édification d’une nation moderne et prospère »;

Les coauteurs de l’auteur n’ont pas manqué de se référer au nouveau modèle de développement, tout en soulignant, dans une section intitulée « Notes », que les libertés fondamentales et l’égalité des droits et des chances pour tous les citoyens demeurent essentielles en tant que conditions nécessaires au développement global et durable du Maroc.

Sur le plan constitutionnel, le mémorandum proposait un amendement à l’article 3 qui, dans sa forme actuelle, stipule : « L’islam est la religion de l’État, et l’État garantit à chacun la liberté de pratiquer ses affaires religieuses. » L’amendement proposé se lit comme suit : « L’islam est la religion de la majorité des Marocains, et son garant est le Commandeur des croyants, qui garantit à chacun la liberté de pratiquer sa religion, son culte et sa liberté de croyance. »

Au niveau du mariage des mineurs, les auteurs ont fait valoir que ce mariage n’est pas tant une question religieuse qu’une coutume sociale qui varie d’une région à l’autre, et qu’il n’existe pas de texte explicite sur la question de la détermination de l’âge du mariage. Au niveau des propositions de nouvelles lois ou d’amendements, le mémorandum a estimé qu’il restait nécessaire de supprimer purement et simplement les exemptions exceptionnelles devenues si courantes, et d’adopter un nouvel article dans le Code, qui donne le droit à un mineur marié contre son gré, une fois majeur, de poursuivre ceux qui l’ont forcé à se marier (père, mère ou autres).

Au niveau de la modification du Code pénal, l’une des propositions du mémorandum est d’abandonner la criminalisation des relations sexuelles hors mariage. La proposition faisait valoir que les relations sexuelles intimes entre adultes « ont lieu de manière consensuelle dans notre société sans nuire à personne et conduisent souvent au mariage » et que « de telles relations ne peuvent être interdites conformément aux principes des libertés individuelles universelles, qui donnent à chaque citoyen le droit de disposer librement de son corps ».

En ce qui concerne la peine de mort, le mémorandum appelait à « modifier tous les articles qui prévoient la peine de mort en la remplaçant par une peine très sévère telle que l’emprisonnement à vie ».

Le livre a divisé le mémorandum en quatre axes principaux: premièrement, « Le Code: égalité entre les femmes et les hommes », traitant de l’héritage, des testaments, de l’héritage par innervation, du labeur et du courrier, de l’héritage des étrangers, du mariage des mineurs (Moudawana, Code pénal et Code de procédure pénale), du mariage des femmes musulmanes marocaines avec des non-musulmans, de l’immunité des enfants après le divorce, du droit de visite, de l’indemnisation du logement, des poursuites judiciaires, du divorce pour dommages, de la période précédant le divorce, de la filiation, de la pension alimentaire et du plaisir; deuxièmement, du « droit pénal », par le biais d’infractions liées au culte et aux relations sexuelles en dehors du cadre de la Le mariage, la reconnaissance de la filiation, l’avortement, la liberté d’expression et de blasphème, la liberté d’expression et de radiodiffusion publique, la peine de mort, le respect de la vie privée (habeas corpus), les peines pour les parents irresponsables, un appareil de mesure de l’alcool et de la vente d’alcool aux mineurs, l’apostasie; troisièmement, le Code de procédure pénale, par le harcèlement des femmes et la violence familiale; quatrièmement, le Code de la nationalité, sur l’attribution de la nationalité marocaine; et cinquièmement, une loi spéciale sur l’emploi des femmes dans les établissements consommant des boissons alcoolisées.

Source : Elaf.com