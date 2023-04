présenté par Québecor

Casablanca, le 06 Avril 2023

Le 20 avril au cinéma Guzzo du Marché central Hommage d’une fille à son père de Fatou Cissé inaugurera le 39e Festival international de cinéma Vues d’Afrique

C’est le documentaire Hommage d’une fille à son père de Fatou Cissé, présenté à Cannes en 2022, qui ouvrira le 39e Festival international de cinéma Vues d’Afrique. Le film sera projeté le 20 avril au cinéma Guzzo du Marché central en présence de la réalisatrice et sous la présidence de son Excellence madame Fatima Braoulé Meïté, Ambassadrice de la République du Mali.

Hommage d’une fille à son père est l’histoire d’un cinéaste racontée par sa fille. À travers les témoignages de ses amis, de sa famille et de ses proches collaborateurs, ce film retrace la vie de Souleymane Cissé, de son enfance à aujourd’hui.

La Quinzaine des cinéastes de Cannes annonce aujourd’hui qu’elle remettra son Carrosse d’Or à Souleymane Cissé lors de la cérémonie d’ouverture le 17 mai. « A la croisée du poétique et du politique, de la critique sociale et de la mythologie, de l’ancrage dans la culture pluriséculaire de votre pays, le Mali, et de l’ouverture au monde dans toute sa dimension pluriverselle, votre filmographie a marqué notre cinéphilie en profondeur », écrit le conseil d’administration de la SRF (qui organise la Quinzaine) dans une lettre adressée au réalisateur.

Après des études secondaires à Ouagadougou, Fatou Cissé a suivi des études en psychologie à l’université de Caen. Elle vient ensuite au Canada pour suivre un cursus en tourisme et voyage. Elle rentre au Mali en 2003 pour ouvrir la société de communication DELI. Deux ans plus tard, elle retourne au cinéma pour aider son père à gérer l’UCECAO (Union des créateurs et entrepreneurs du cinéma et de l’audiovisuel en Afrique de l’Ouest). Elle travaille au sein de la structure en tant que chargée de mission. Elle est également directrice de production des Films Cissé et cogérante. Voyant les difficultés que traverse son père depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui, elle a voulu réaliser un documentaire retraçant la vie de Souleymane, relatant son expérience depuis l’enfance ainsi que ses œuvres afin de mettre en valeur sa personnalité de réalisateur.

En 2003, elle est nommée chef de projet dans l’organisation des Rencontres Cinématographiques de Bamako et du Festival International de Nyamina dont l’objectif est de permettre aux réalisateurs des 15 pays de la sous-région de partager leurs difficultés et de trouver des solutions aux problèmes. En raison de la situation sécuritaire au Mali, les activités ont dû être suspendues.

En ce qui concerne les productions de son père, elle a été directrice de production dans : Min Yé… (Dis-moi qui tu es) en 2009 qui reflète les contradictions d’une bourgeoisie malienne en quête de sens ; en 2013 pour le documentaire O. Sembène que Souleymane a réalisé en hommage à son ami décédé, et O Ka (Notre maison) qui a été présenté en sélection officielle au 68e Festival de Cannes en 2015. Ce film relate le combat de Souleymane pour la vérité qui pousse l’artiste à prendre la parole et à s’engager.

La conférence de presse de dévoilement de la programmation se tiendra le 28 mars.

Le Festival international de cinéma Vues d’Afrique se déroulera du 20 au 30 avril

