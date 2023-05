À la quête d’une vertu

Par : Abdelwahab Benzakour

Si le taureau fonce ..la vache dit un …instant !

Mon orgueil est si compressé qu’il se transforme en énorme boule d’énergie prête à entamer le plus laborieux des périples. Quant à l’âme elle…, toute tremblante, se confine et se cache… espérant des jours meilleurs.

Si par certaines mégardes tout est cendre

Je, par moi même rebâtirai…une noble et haute hutte

Si par mépris pour moi même, je me suis oublié

Je somme la destinée …m’accorder une autre chance

J’enfourche une fougueuse monture. Devrais je ?

Si par mes anciennes douleurs ..je doute

Je m’enduis du présent et m’attelle

Si par malchance ..la malchance me traque

Si de…si ..je me suis laissé bâtir..

Sur des notes ignorées je me réveille..et puis

Tel un captif repenti, mon être se parjure

Mon Âme se faufile et cherche la Raison.

Cette même Âme se dresse avec raison

Et puis, s’adresse à la Raison

Je reviens et me conviens

Je reluis, je mues, je remues et de nobles souvenirs, je m’enduis

J’ajuste mes rêves et lève les voiles.

Si, il faut attendre que le vent se lève avant de lever l’ancre, nous entamerons dés le départ le voyage en dépendant d’un élément.

Il faudra donc ramer, en espérant que le vent se lève et hisser la voile, en attendant, je sais que je vais devoir ramer.

Ce n‘était que le début d’une longue et laborieuse quête vers je ne savais quoi au juste…. A ce stade là, je n’en savais rien ni n’en présageait la moindre issue. Mais une évidence me semblait incontournable, celle de devoir y aller.

Lorsqu’on demanda à Zarathoustra ce qui est un homme vertueux, il répondit tout simplement, un homme vertueux est un homme qui trouve le sommeil facilement. On lui demanda par la suite comment acquérir ces vertus ? Zarathoustra répondit, il ne sert à rien de chercher plusieurs vertus, il suffit d’en acquérir une et par la force des choses on les possède toutes.

Le sommeil, vital mais capricieux, lourd mais très sensible, réparateur mais son manque si perturbateur et son absence si destructeur. Le mien balançais entre le manque et l’absence. Il me fallait donc me doter d’une vertu. En fait c’est quoi donc une vertu ? Il me fallait donc définir le sens de la vertu avant de pouvoir l’acquérir. selon le Quillet dictionnaire Vertus vertutis, disposition ferme et constante de l’âme, qui porte à faire le bien et à fuir le mal, c’est un homme de grande vertu, on a mis sa vertu à l’épreuve, c’est aussi une loi morale qui est l’objet de la vertu, pratiquer sa vertu ainsi de suite.. En parlant des femmes chasteté pudicité cette femme a su conserver sa vertu. Ainsi de suite…

L’excellence d’un homme se mesure donc à ses vertus

D’après Platon, Cinq vertus principales déterminent l’excellence d’un homme : le courage , la modération ou tempérance ; la justice , la sagesse — plus ou moins identique à la sagacité— et enfin la piété. L’excellence d’un homme se mesure donc à ses vertus.

Platon évoque la vertu comme étant la capacité de vivre au quotidien selon un certain nombre de principes et de valeurs conduisant à une vie morale. Agir en conformité avec nos perceptions . Cinq qualités , orientées en croix à la façon des quatre points cardinaux. De fait le courage, la modération, la justice et la piété sont disposées autour d’un centre occupé par la sagesse.

Agir en conformité avec mes perceptions, celle là me plait, et me convient. Il me suffit de tout simplement synchroniser mes pensés à mes agissements.

Au fait c’est quoi mes pensées, si ce ne sont la résultante de mes perceptions, mes perception qui par la force des choses deviennent mes réalités.. Je venais d’ouvrir la boite à pandore… À suivre…

Voici un extrait du prochain épisode :

…ravivant ainsi d’anciennes et vives douleurs. Remuant et ranimant des vécus implicitement écartés. Bien des choses totalement écartés de mes souvenirs ,refaisaient surface. Demandant ainsi leur du, ou un inconditionnel pardon. Je n’étais prêt ni pour l’un ni pour l’autre, néanmoins… je commençais à saisir l’urgence d’agir…