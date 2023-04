« C’est quoi cette justice ? » La Coalition Printemps de la Dignité appelle a un Sit-in symbolique ce Mercredi à 14h devant la Cour d’Appel de Rabat

La coalition Printemps de la Dignité a suivi le jugement rendu par la chambre criminelle primaire et qui condamne, à seulement deux ans de prison, trois individus ayant violé à répétition «et mis enceinte une mineure de 11 ans qui a accouché depuis.

La Coalition Printemps de la Dignité, qui avait auparavant exprimé sa colère face à ce jugement injuste rendu, en lançant sur les réseaux sociaux un hashtag : « c’est quoi cette justice ? » (آشمنعدالةهادي؟), appelle à un sit-in symbolique devant la Cour d’Appel de Rabat, et ce le mercredi 5 avril 2023 à 14h, pour dénoncer les peines légères prononcés dans les plaintes concernant les viols et agressions sexuelles contre les femmes et les filles, et mettre terme au mépris de leurs droits et de leur dignité, et d’exhorter l’Etat à assumer sa responsabilité de les protéger.

Aussi, la Coalition appelle toutes les forces démocratiques et le grand public à se mobiliser et à participer massivement à ce sit-in. Il réaffirme son implication dans la bataille pour la réforme législative pour des lois qui protègent les femmes et les filles contre la violence et combattent la discrimination.

Et c’est dans ce cadre que nous avons le plaisir de vous inviter à couvrir ce sit-in qui aura lieu le mercredi 5 avril 2023 à 14h, devant la Cour d’Appel de Rabat.

Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez recevoir nos salutations les meilleurs.

Pour le comité de suivi de la Coalition Printemps de la Dignité

Fouzia Yassine

ADFM