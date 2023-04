Mademoiselle Cacao : «le chocolat « Made in Morocco » est voué à la croissance »

Mademoiselle Cacao

Anniversaire, Fête des Mères, Ramadan, Saint Valentin, toutes les occasions sont bonnes pour offrir du chocolat aux petits comme aux grands. Selon plusieurs acteurs de la chocolaterie, la date du 14 février, le jour de la Saint Valentin, ou la fête des amoureux, connait une croissance de la demande sur les boites et les ballotins.

Mademoiselle Cacao, une chocolaterie artisanale %100 féminine, créée par deux femmes Nadia Cheikh Lahlou et Fatim-Zahra El Alaoui El Mdarhri. Toutes deux passionnées de chocolat et toutes deux engagées pour vous offrir le meilleur.

Cet appétit du consommateur marocain pour ce “noble” produit suscite plusieurs interrogations: la première est de savoir, si aujourd’hui avec le foisonnement des attractives boutiques, et des jolis showrooms, le Maroc arrive à produire localement une partie du chocolat consommé au niveau national. A Casablanca, 2M.ma est allé poser la question à plusieurs acteurs du secteur.

Nadia Cheikh Lahlou, artisan chocolatier à Casablanca, fait remarquer que les habitudes d’achat de ses clients connaissent “une évolution remarquable”.

Et d’ajouter ” de plus en plus, nos clients achètent du chocolat pour eux-mêmes et pas uniquement pour l’offrir. Avec le temps, on s’aperçoit que le chocolat est apprécié pour sa qualité gustative”.

Les créations que vous dégustez chez Mademoiselle Cacao sont fabriquées artisanalement dans notre chocolaterie à Casablanca. Ce savoir-faire nous vient de France où Nadia Cheikh Lahlou à été formée entre autres chez Lenôtre à Paris et a travaillé chez de prestigieux artisans.

Fabriquer un chocolat de qualité demeure au cœur de nos préoccupations. Rechercher des matières premières de qualité, créer des recettes innovantes, faire face à notre imagination débordante et sublimer la matière cacao tel est notre quotidien !

Fatim-Zahra El Alaoui El Mdarhri

De la fève au chocolat

1. La récolte des cabosses

Le cacaoyer : cultivé dans des zones situées entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne : Amérique du Sud, Asie et Afrique. Le Fruit du cacaoyer est appelé une cabosse.

Le saviez vous ? Un cacaoyer fournit en moyenne 1 kg de chocolat par an.

2. L’écabossage

Cette étape consiste à ouvrir les cabosses pour récolter ses graines : ce sont les fèves !

3. Fermentation et séchage

La pulpe blanche qui entoure les graines se dégrade peu à peu pour donner les fèves. Cette étape dure généralement une semaine.

Le séchage

Après la fermentation, les fèves sont pleines d’humidité. Pour éviter la moisissure, on va les sécher en plein soleil pendant 14 jours. Après le séchage, les fèves sont prêtes pour être exportées !

4. Concassage et Torréfaction

Nettoyées, les fèves sont concassées et débarrassées de la coque. On passe alors à une étape très importante : la torréfaction. Les fèves sont grillées entre 100 et 140 °C pendant une demi-heure. La torréfaction permet de révéler les goûts et développer les saveurs de la fève.

5. Broyage

Les fèves sont ensuite broyées afin d’obtenir un mélange qu’on appelle la masse de cacao.

6. Malaxage & conchage

On ajoute enfin le sucre à la masse cacao qui va être malaxée pendant environ 20 heures afin d’obtenir une pâte homogène.

7. Tempérage et enrobage

Afin d’obtenir un chocolat cassant et lisse, il est nécessaire de le tempérer. Le tempérage consiste à faire passer le chocolat par une courbe de température allant de ~45°- 50°C à une température comprise entre 26° et 28°C. Il faut ensuite le ramener à la température de travail qui est comprise entre 30° et 32 °C. On peut enfin effectuer le moulage et l’enrobage des bonbons au chocolat

8. Et voila !

le chocolat est prêt à être dégusté !

