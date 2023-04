Maghreb Observateur accueille avec fierté Dr Souad JAMAÏ cardiologue et écrivaine au sein de ses chroniqueurs.

Fès le 31 Mars 2023.

La direction de Maghreb Observateur a le plaisir d’annoncer à ses chers lecteurs l’arrivée du Dr Souad JAMAÏ cardiologue, écrivaine et artiste.

La collaboration de Mme JAMAÏ au sein de Maghreb Observateur portera sur divers sujets, notamment la santé, la littérature et le théâtre.

Souad JAMAÏ

Souad JAMAÏ, quitte le Maroc à l’âge de 6 ans et effectue sa scolarité dans plusieurs établissements français du monde, en Europe et en Afrique.

Elle entame ses études de médecine à l’Université Libre de Bruxelles et poursuit sa formation à l’Université René Descartes, à Paris.

Elle exerce actuellement en tant que cardiologue à Rabat. Elle est membre fondateur de l’association des cardiologues privés de Rabat dont elle a été Présidente à trois reprises.

En 2017 elle entre dans le monde littéraire marocain avec son premier roman (publié chez Editions Afrique Orient), « Un toubib dans la ville », dans lequel elle décrit, à travers la salle d’attente d’un médecin, la schizophrénie de la société avec humour et bienveillance. Ce roman connait un franc succès et est réédité trois fois.

Son implication dans l’éducation la pousse à écrire son second roman (2019, Virgule éditions) « Des ailes de papier » où elle se penche sur les désillusions des jeunes qui ne croient plus à l’ascenseur social par les études.

Le troisième roman, de Souad JAMAÏ, « Le serment du dernier messager », est publié en mars 2021 à La croisée des chemins. En Novembre 2021, la mention spéciale du jury du prix Ivoire lui est attribué.

Transhumanisme effréné, médecine sous influence mais aussi quête personnelle et questions existentielles sont les thématiques qui traversent cette dystopie et nous plongent dans les enjeux d’une société se transformant à vive allure et ayant fait le choix de la technicité au détriment de l’humain. Un conte du futur pour nous éclairer sur les anomalies du présent.

Elle écrit en mettant à profit ses connaissances scientifiques et sa passion pour la médecine, observatrice d’une société qui évolue et accentue ses contradictions.

Théatre

Passionnée de théâtre, elle adapte et met en scène en 2018, une pièce de théâtre « Le K-barré des médecins », adaptée de son premier roman, dont la grande particularité est d’être jouée uniquement par des médecins. Ce spectacle est un immense succès, et tous les bénéfices des représentations sont remis à une association qui opère des enfants cardiaques démunis. Voir une pièce entièrement jouée par des médecins spécialistes est une première mondiale. L’objectif était de donner une nouvelle image d’un médecin engagé sachant allier de multiples fonctions pour le bien-être moral et physique de tous.

Bibliographie

Romans :

– Un toubib dans la ville, roman, paru en 2017, publié chez Afrique Orient

– Des ailes de papier, roman, publié en 2019 aux éditions La virgule.

– Le serment du dernier messager, roman, La Croisée des chemins, 2021.

Mention spéciale du Jury du prix IVOIRE, 2021

-La version des fées, pièce de théâtre, sortira en Mai 2023

Théatre :

Le K-Barré des médecins, 2018 et 2019, adaptation et mise en scène.

Nouvelles parues dans différents collectifs :