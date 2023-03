Jawad Kerdoudi chroniqueur au Maghreb Observateur.

Jawad Kerdoudi

Fès, le 28 Mars 2023. Maghreb Observateur.

La direction de Maghreb Observateur(MO) est fier de compter parmi ses chroniqueurs, un économiste de marque et de notoriété Mr Jawad Kerdoudi. Il enrichie déjà (M observ) depuis quelques mois de ses nombreux et pertinents sujets nationaux et internationaux.

Au noms de Mr Abdelwahab Benzakour directeur du Maghreb Observateur, Rajae Khaled rédactrice en chef ainsi que Mr Abderrahim Khouibaba fondateur du journal, nous lui souhaitons la plus cordiale des bienvenues au sein de notre équipe.

Née en 1942 à El Gara. Mr Jawad Kerdoudi, obtient son Baccalauréat Mathématiques en (1961). Diplômé de la grande école HEC Paris en (1965). Il acquiert une connaissance de l’économie en général, une parfaite connaissance de l’économie marocaine, une bonne connaissance du Négoce International et des Investissements. Il acquiert une parfaite connaissance des Accords de Libre-échange du Maroc (notamment Traité de l’UMA, Accord Maroc/Union Européenne, Accord Maroc/USA, Accord Maroc/Turquie, Accord Maroc/Pays Arabes).

Un impressionnant parcours professionnel :

1965 – 1999 : Fonctions de Direction dans le Groupe OCE.

Consul Général du Maroc à New-York (1967-1968).

1999 – 2023 : Consultant Économiste.

Professeur de Commerce et de Relations Internationales.

Président fondateur de l’IMRI (Institut Marocain des Relations internationales).

PUBLICATIONS :

Le Commerce Extérieur Marocain : Perspectives et Réalités (1991).

Le Maghreb face au défi Européen (2003).

Le Commerce international : Cas du Maroc (2007).

Le Modèle espagnol : démocratie et modernité (2009).

La Géopolitique du Maroc : Nouveau positionnement dans un monde qui change (2014).

Printemps ou Hiver Arabe (Edité par l’Harmattan 2015).

Relations économiques internationales : Cas du Maroc (2016).

Articles de Presse à caractère économique et social, notamment sur la géopolitique, l’économie et les relations internationales (L’Economiste, Economie et Entreprise, Finance News).

INTERVENTIONS DANS LES MEDIAS AUDIO-VISUELS

ETUDES :

Réorganisation de l’APRAM : Association professionnelle des agents maritimes, consignataires de navires et courtiers d’affrètement du Maroc.

Prospective de la région Méditerranéenne (Medpro) : Commandée par la Commission européenne de Bruxelles.

Croissance des PME à fort potentiel dans les pays du sud de la Méditerranée : Commandée par la Commission européenne de Bruxelles.