Belgique : des familles marocaines expulsées de leurs logements sociaux

Nul ne peut en effet prétendre à un logement social s’il est propriétaire d’un bien immobilier, même à l’étranger. Bon nombre de locataires sociaux ont foulé au pied cette clause de la loi. Dans ce sens, la ville d’Anvers a ouvert 40 dossiers sur des locataires sociaux, soupçonnés de fraude, rapporte la chaîne privée flamande, VTM.

L’examen des dossiers a permis de déceler 13 cas de fraudeur, l’un concernant un homme qui possède 14 maisons et des terrains à bâtir au Maroc, cinq autres se rapportant à des locataires résidant à l’étranger. Ceux-ci ont fait de la sous-location.

Face à la situation, la ville d’Anvers a décidé de les expulser de leur logement social. De même, ils seront obligés à rembourser l’argent qu’ils ont pu économiser durant toutes ces années.

Il s’agira pour eux de rembourser la réduction sociale dont ils bénéficiaient : la différence entre le prix du marché locatif et le montant du loyer social qu’ils payaient … Pour le premier dossier traité, le locataire social aura à rembourser 48.000 euros.

A en croire l’échevin anversois des affaires sociales, Fons Duchateau (N-VA), l’opération vise à réduire la fraude et à libérer, par la même occasion, des maisons pour ceux qui en ont vraiment besoin.

Pour l’heure, 27 autres dossiers sont en cours d’examen.