Est-ce un défi pour vous de cuisiner à la maison?

Pour plusieurs de mes clients et moi-même, c’est le cas puisque les idées et la créativité peuvent venir qu’à manquer.

Lorsque l’on désire travailler au niveau de notre santé et de notre mieux être, l’alimentation est un pilier fondamental, un incontournable, c’est la base.

Il est super intéressant d’avoir toutes les informations, la théorie, les bénéfices et les bienfaits, mais par la suite il faut le mettre en application dans notre cuisine. C’est pour cela que j’ai un invité spécial aujourd’hui, soit Stéphane Triballi, le créateur de funcuisine.

Pour Stéphane, c’est important de mettre du fun dans la cuisine. L’alimentation est là pour préparer le terrain de la mise en forme, de son corps physique à aller mieux. Comme il l’a dit si bien, pour respirer la santé, la couleur il nous en faut dans notre assiette.

Lorsque c’est beau, coloré, bien présenté, avant d’être bon, il se passe quelque chose en nous. Cela crée une euphorie au niveau de notre cerveau. Les couleurs nourrissent l’âme.

Stéphane adore jouer avec les aliments, les couleurs et les textures. Quoi de mieux et de facile que d’utiliser une pointe de curcuma ou du jus de betteraves rouges lors de la cuisson de nos aliments. En ajoutant une pointe de curcuma, qui veut dire le safran d’Inde, c’est comme si on vient mettre de l’or partout.

Il nous a montré la différence entre la cuisson de certains légumes avec et sans curcuma. La différence est étonnante. C’est beaucoup plus appétissant visuellement avec une touche de cette poudre magique, en plus de nous apporter des propriétés exceptionnelles.

La digestion commence dans notre cerveau avant même de manger. Donc en étant plus appétissant visuellement, notre corps se met déjà en mode digestion et sécrète les bons enzymes pour faciliter la digestion.

Pour retrouver le plaisir dans votre cuisine, je vous invite à mettre en application les trucs que Stéphane nous a partagé aujourd’hui et de vous inscrire à son websommet qu’il présente en ce moment, jusqu’au 3 avril 2023.

Web Sommet : Découvrir le monde par la cuisine! (funcuisine.net)

Pour découvrir ce que le curcuma peut vous apporter et booster votre mémoire, il est encore temps de vous inscrire à mon défi gratuit de 7 jours qui débutait aujourd’hui, soit le 25 mars 2023. La rediffusion est disponible jusqu’au 31 mars inclusivement.

