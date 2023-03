Maghreb Observateur/Journée de l’élimination de la discrimination raciale : I have a dream

Abderrahim Khouibaba

Merci Monsieur Martin Luther King pour le titre de ce modeste article portant sur l’élimination de la discrimination raciale qui s’inscrit justement dans votre rêve.

Le 21 mars est consacré “journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale“. Triste anniversaire et en même temps espoir, espoir que les temps changent et qu’au nom d’une couleur différente de la peau ou d’une diversité culturelle l’on ne s’entre-tue plus. En souvenir donc de ce 21 mars 1960 où à Sharpeville, en Afrique du Sud, des manifestants pacifiques contre l’apartheid ont trouvé la mort. Six ans plus tard, en 1966, les Nations Unies ont déclaré cette journée, journée officielle et internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. Le Canada a été l’un des premiers pays à lancer une campagne canadienne le 21 mars en appui à cette initiative.

Au Canada, les trois valeurs fondamentales sur lesquelles sont basées cette campagne sont respect, égalité et diversité. Le but intrinsèque de chaque campagne pour l’élimination de la discrimination raciale est de se sensibiliser à l’existence du racisme au Canada et d’inciter chacun d’entre nous, à titre individuel, à prendre pendant cette journée (les autres aussi!) dans notre quotidien des mesures concrètes pour lutter contre la discrimination. Si par mon exemple à mes enfants, je réussis à ce qu’ils accueillent l’autre avant de le juger alors je pourrais dire à feu Monsieur Martin Luther King, soyez en paix votre message a été entendu.

Un peu de théorie, qu’entend on exactement par discrimination raciale? Le racisme est fondé sur la conviction que sa propre ethnie, sa propre race ou sa propre religion est supérieure à une autre (réf. Thèse de Gobineau pierre d’angle du racisme germanique). C’est vrai qu’une différence visible, couleur de peau ou origines culturelles, peuvent nous exposer au racisme.

Ce racisme peut prendre diverses formes qui semblent anodines. Par exemple; plaisanteries, injures, slogans haineux, demandes d’emploi rejetées pour des motifs futiles, tout cela constitue du racisme. Les conséquences de ces brimades sont l’isolement, la non intégration de ces “autres” à notre société.

En réalité, cette peur de l’autre, de l’étranger n’est bâtie que sur la méconnaissance. Si nous décidions de nous ouvrir sur l’autre ou du moins de faire l’effort de le connaître, quelle richesse nous aurions!

Le Canada est un pays de multiculturalisme. Nous ne pouvons plus nous enfermer dans nos communautés disons “bon chic bon genre” française et anglaise des deux peuples fondateurs. Maintenant nous côtoyons le monde dans nos villes.

Imaginez ne serait-ce qu’un instant, que se soit vous l’étranger, n’aimeriez vous pas que l’on vous accueille amicalement au moins au départ? Après ce sera à vous de faire vos preuves. Donc c’est l’ “apriori” qu’il faut changer. Je ne te connais pas mais je te donne une chance.

Regardons maintenant quelques changements que nous retrouvons dans nos assiettes, tout bêtement. Nous mangeons du sushi, des fajitas, des burritos, des fallafels, des rouleaux vietnamiens, du couscous. Nous retrouvons facilement les ingrédients de ces plats dans nos supermarchés. Eh oui, chez Métro ou IGA.

André Malraux a dit “le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas”, on peut facilement rajouter qu’il devra aussi être ouvert sur le monde, qu’il devra accepter les différences où il ne sera pas…

