Fondation Trophée de l ‘Africanité/ : « Femmes et Diplomatie Culturelle : Un engagement patriotique ». Une belle réussite au 3 ième Sommet.

La Fondation Trophée de l’Africanité a organisé son troisième sommet de l’africanité en partenariat avec l’Amicale des Diplomates Africains ce Mardi 14 mars à l’hôtel Ibis Abdelmoumen à Casablanca.

Cette édition, qui a choisi cette année les Comores comme pays invité d’honneur, a eu lieu sous le thème « Femmes et Diplomatie Culturelle : Un engagement patriotique ».

SEM Yahaya Mohamed Illias, Ambassadeur des Comores, SEM Mohamed Mahamoud Ben Labbat Ambassadeur du Mali, S.E. Mme Filomena Mendes Mascarenhas Tipote, Ambassadrice de la Guinée Bissau et des diplomates membres de l’Amicale des Diplomates Africains au Maroc et experts ont répondu à l’invitation de cette troisième édition en contribuant de manière notoire à la réussite de cet événement majeur dans le continent africain.

SEM Yahaya Mohamed Illias, Ambassadeur des Comores

Au cours de ce sommet, la Fondation FTA a distingué, à travers une cérémonie de remise de médailles par l’ambassadeur du Mali, une vingtaine de femmes sélectionnées pour leur engagement cette année dans la promotion et la défense de la cause de l’africanité. La liste nominative sera publiée dans le site officielle de la FTA. https://fondation-trophee.africa/fondation-trophee-de-l-africanite-une-belle-reussite-au-3-ieme-sommet-femmes-et-diplomatie-culturelle-remplit/

Loubna Idrissi, Majda Chraibi, parmi, la vingtaine de femmes qui ont été honorées

L’Ambassadrice de la Guinée Bissau, l’Ambassadeur du Mali et son Excellence Emmanuel Saye LARMEH Consul de l’Ambassade du Libéria et président de l ‘ADAM ont aussi été honorés pour la qualité de leur dynamique diplomatie culturelle partagée au royaume du Maroc et ont tenu à saluer avec l’ambassadeur des Comores et à l ‘unanimité la vision et la portée d’une telle diplomatie de l’événement.

Cet événement est devenu un rendez-vous incontournable pour certes la promotion de la culture africaine et de l’unité du continent mais aussi pour le rapprochement et participation des diplomates dans les manifestations sociales et humaines au Maroc.

La Fondation Trophée de l’Africanité est une organisation qui a pour mission de promouvoir l’africanité et de récompenser les personnes et les organisations qui contribuent à la valorisation de la culture africaine.

L’Amicale des Diplomates Africains pour sa part est une association qui regroupe les diplomates africains en poste au royaume du Maroc.

Enfin, Madame Zora KASSA Présidente de Zerah Internationale et en partenariat avec deux universités d’Istanbul Uskudar et Esenyort a tenu à honorer le président de la Fondation FTA par un Doctorat Honoris Causa pour son combat au service de la cause universitaire des jeunes leaders africains.

