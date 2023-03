Quels outils de cuisson choisir?

Vous êtes-vous déjà demandé quels ustensiles de cuisine utiliser?

C’est une question qui revient souvent et je désire vous partagez ce qui est à privilégier pour la cuisson de vos repas.

Tous les aliments que vous choisissez sont importants et bien sûr, c’est tout aussi important de choisir judicieusement ce avec quoi vous les cuisez puisque les aliments touchent directement les outils et les ustensiles de cuisson. Voici quelques pistes que j’ai trouvé lors de formations et de mes recherches :

Réduisez l’utilisation du plastique, surtout pour la cuisson.

Réduisez l’utilisation de l’aluminium.

Si le plastique et l’aluminium sert d’emballage, utilisez un papier parchemin entre les aliments et le plastique ou l’aluminium. Évitez un contact direct entre eux.

Évitez les poêles de style T-FAL. Veuillez utiliser des poêles en céramiques à la place. Une chose importante à vérifier c’est si elles sont abîmées à l’intérieur. Si c’est le cas, mieux vaut la remplacer.

Pour les ustensiles, évitez le plastique et le silicone. Le plastique peut fondre et émaner des vapeurs toxiques.

Privilégiez les ustensiles en acier inoxydable ou en bois.

Pour les chaudrons, l’idéal ce sont ceux en acier inoxydable, en verre ou en cuivre.

J’ai aussi un truc pour vous, lors des achats en épicerie. Si j’ai le choix entre un pot de sauce en verre et une sauce en conserve, je vais plutôt opter pour le pot en verre.

C’est en faisant un petit changement à la fois, que la somme de ceux-ci fera une énorme différence.

Changez vos habitudes pour changer de trajectoire !

Patricia Spaans, RHC, N.D.

Coach mémoire et neuroplasticité

Coach santé certifiée

Naturopathe

Certifiée par Health Coach Institute et Functional Medicine Institute

Praticien certifié dans le Protocle BredesenTM et le ReCODE ReportTM

Coach en alimentation fonctionnnelle (en cours)

