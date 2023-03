Doit-on encore immigrer au Canada ?

Canada immigration visa. Closeup Visa to Canada focusing on word VISA, 3D rendering. Travel or migration to Canada destination concept with visa in passport multi entrance

Avec plus de 400 000 détenteurs de permis de travail, près de 450 000 détenteurs de permis d’études et 405 999 nouveaux résidents permanents en 2021, le pays reste un Eldorado pour beaucoup. Et pourtant, des voix s’élèvent pour souligner la complexité des procédures d’immigration. Faisons le point avec une spécialiste de la mobilité internationale, Me Natacha Mignon, avocate associée d’Immétis.

Des programmes très efficaces pour immigrer

L’avocate franco-canadienne nous rassure tout de suite : le Canada a mis en place des programmes très efficaces pour faciliter l’accès au marché du travail pour les travailleurs étrangers, comme pour accéder à la résidence permanente.

Le pays attire d’ailleurs chaque année un nombre croissant de candidats de tous horizons. Mais l’avocate prévient : il faut connaître et suivre les règles applicables en la matière.

Un attrait pour les entreprises comme pour les particuliers

Si le cabinet Immétis assiste principalement des entreprises étrangères s’implantant au Canada ou des entreprises locales recrutant à l’international dans la préparation des demandes de permis de travail, il a également une clientèle de Français voulant s’établir outre-Atlantique. Ces familles ont des projets personnels de longue date, qui constituent un réel changement de vie.

Le rôle de l’avocate est de les guider au travers des démarches, afin que leur rêve se concrétise.

« Aujourd’hui, nombreux sont nos clients qui viennent en consultation avec des idées préconçues sur les options qui s’offrent à eux. Cela vient souvent d’une méconnaissance de l’immigration, ou de la multitude d’informations accessibles en ligne, parfois inexactes, dit l’avocate. Je souris, mais je fais pareil quand je vais chez le médecin. »

De fausses croyances

Parmi les erreurs les plus répandues : la certitude qu’avoir une profession en demande dispense d’effectuer des démarches, que l’achat d’un bien immobilier ouvre des droits en immigration, ou encore la surévaluation du nombre de points selon les différentes grilles de critères.

« Maîtriser parfaitement le français ou avoir une belle expérience professionnelle ne suffit pas pour immigrer, tempère la professionnelle. Et, la situation de pénurie de main-d’œuvre que vit le Canada actuellement ne dispense pas de respecter les critères d’éligibilité aux programmes. »

Connaître ces programmes est d’ailleurs, pour Maître Natacha Mignon, une des principales raisons qui devrait pousser à consulter un professionnel.

Deux voies bien différentes

L’avocate explique qu’il existe deux voies pour immigrer au pays de la feuille d’érable : la voie temporaire des permis de travail ou permis d’études, et la voie permanente. Une fois sur place, il existe des passerelles entre chacune.

Il n’en reste pas moins que venir au Canada comme travailleur temporaire ou étudiant est très différent d’y arriver comme immigrant permanent.

Permis de travail et permis d’études

Dans le premier cas, le statut s’obtient en quelques mois, voire quelques semaines. Mais l’activité sur place sera limitée à celle indiquée sur le permis. Par exemple, faire des études de droit à l’Université de Montréal ou travailler comme développeur web pour un employeur précis.

Le statut sera également encadré dans une durée, qui va dépendre de celle des études ou de l’offre d’emploi. Une fois sur place, se posera alors la question du renouvellement du permis ou des possibilités d’accès à la résidence permanente.

Des prérequis pour demander un permis

À quelques exceptions près, un permis d’études doit être arrimé à une acceptation dans un établissement d’enseignement, et un permis de travail à une offre d’emploi conforme aux exigences des autorités.

Trouver un établissement d’enseignement ou un employeur prêt à accueillir l’élève ou le candidat est donc l’étape préalable à un processus d’immigration temporaire.

Des sites spécialisés

Pour aider dans cette recherche, l’avocate invite à consulter le site d’emploi d’Immétis, immijob.com, qui permet aux candidats d’accéder à des offres d’emploi, et des employeurs, ouverts au recrutement à l’international. Par la suite, les employeurs soutiennent les candidats dans leurs démarches.

Et la résidence permanente ?

L’autre voie est d’arriver au pays comme résident permanent. Immigrant reçu disait-on autrefois. Là, plus de restriction, ni en termes d’activité ni de durée.

« Pour schématiser, le résident permanent, sous condition de respecter ses obligations de résidence, a les mêmes droits qu’un Canadien, sans le droit de vote. »

Ici, l’activité est libre : le nouvel arrivant peut ouvrir une entreprise, travailler, reprendre des études ou simplement résider au Canada. Le revers de la médaille est que ce sésame ne s’obtient pas dans des délais aussi rapides qu’une résidence temporaire. Il faut en effet compter plusieurs années pour voir une demande de résidence permanente aboutir que ce soit au Québec ou dans le reste du pays.

Sur la plupart des voies d’accès à la résidence permanente, l’éligibilité des candidats repose sur un nombre de points attribués par des critères préétablis tels que l’âge, la connaissance du français et de l’anglais, l’expérience de travail et la formation académique.

« Compte tenu de ces délais, il est fréquent qu’une famille s’installe pour travailler et fasse une demande de résidence permanente par la suite ».

Connaître les critères

Si l’immigration au Canada peut être ainsi schématisée, l’experte avertit qu’il existe une multitude de programmes de permis de travail ou d’accès à la résidence permanente.

Pour savoir pour quel programme de permis de travail opter, l’analyse va se faire principalement sur le poste offert, les conditions salariales attachées, la province de destination, l’âge du candidat et sa nationalité.

Pour choisir une voie de résidence permanente, la province de choix va être déterminante, car les programmes sont différents pour une installation au Québec ou dans les autres provinces.

Ensuite, il faut regarder le projet sur place, car il existe des programmes spécifiques pour les entrepreneurs et les investisseurs, lesquels peuvent ou non être couplés d’un permis de travail.

« C’est une matière très technique et spécialisée, explique l’avocate. Mais les candidats ont tout à gagner en se renseignant à l’avance sur leurs options, plutôt que lancer une demande qui risque d’entraîner un refus. »

Être parfaitement renseigné

Nos clients mettent leur vie entre parenthèses lorsqu’ils s’expatrient. Nous leur devons toute transparence et honnêteté par rapport aux chances d’aboutir de leur projet et des délais de sa réalisation. Les honoraires ne sont pas non plus un tabou, car ils sont forfaitaires et connus à l’avance. « Il n’y a aucune question qu’un client ne devrait pas oser poser à son avocat », conclut Me Mignon.

Source : https://www.lefigaro.fr/international/doit-on-encore-immigrer-au-canada-20230313