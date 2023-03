Signature Bank, troisième plus grosse faillite bancaire américaine

Une employée arrivant au siège de la Signature Bank, à New York, dimanche. ©REUTERS

Deux jours après la fermeture de la Silicon Valley Bank, les autorités de régulation ont fermé, dimanche, la Signature Bank, qui comptait 89 milliards de dollars de dépôts.

La Federal deposit insurance corporation (FDIC) a pris le contrôle, dimanche, de la Signature Bank, dont les actifs s’élevaient à 110,36 milliards de dollars et les dépôts à 88,59 milliards de dollars à la fin de l’année dernière, selon le département des services financiers de l’État de New York. Il s’agit de la troisième plus grosse faillite de l’histoire bancaire des États-Unis. Deux jours plus tôt, les autorités avaient fermé la Silicon Valley Bank, dont l’effondrement a laissé des milliards de dollars de dépôts en suspens.

Tous les déposants de Signature Bank et de Silicon Valley Bank seront indemnisés et “aucune perte ne sera supportée par le contribuable”, ont déclaré le département du Trésor américain et d’autres organismes de réglementation bancaire dans un communiqué commun.

Les employés, réunis au siège de la société à Manhattan, ont quitté le bâtiment au compte-gouttes après l’annonce de la fermeture. Les représentants de la banque n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’épisode de la semaine dernière a effacé plus de 100 milliards de dollars de la valeur marchande des banques américaines.

Faillites en cascade

La faillite de Signature fait suite à la fermeture de la Silicon Valley Bank vendredi, la deuxième plus importante dans l’histoire des États-Unis après celle de Washington Mutual, qui s’est effondrée pendant la crise financière de 2008.

Banque relais

La FDIC a mis en place, dimanche, une banque “relais” qui permettra aux clients d’accéder à leurs fonds lundi. Les déposants et les emprunteurs de la Signature Bank deviendront automatiquement clients de la banque relais, a indiqué la FDIC.

L’autorité de régulation a nommé Greg Carmichael, ancien directeur général de Fifth Third Bancorp, au poste de directeur général de la banque relais.

Les clients de la Silicon Valley Bank auront accès à leurs dépôts à partir de ce lundi, ont annoncé les autorités américaines. Le gouvernement fédéral a également annoncé des mesures visant à consolider les dépôts et à tenter d'endiguer toute retombée plus générale.

Banque de crypto, aussi

Signature était une banque commerciale avec des bureaux de clientèle privée à New York, dans le Connecticut, en Californie, au Nevada et en Caroline du Nord. Elle était également active dans l’immobilier commercial et les actifs numériques.

En septembre, près d’un quart de ses dépôts provenaient du secteur des cryptomonnaies, mais la banque a annoncé en décembre qu’elle réduirait ses dépôts liés aux cryptomonnaies de 8 milliards de dollars.

Liens avec Donald Trump

La banque entretenait une relation de longue date avec l’ancien président Donald Trump et sa famille, fournissant à ce dernier et à son entreprise des comptes chèques et finançant plusieurs projets de la famille. La Signature Bank a rompu ses liens avec Donald Trump en 2021, à la suite des émeutes meurtrières du 6 janvier au Capitole, et l’avait exhorté à démissionner. Dimanche, les autorités ont déclaré que les actionnaires et certains détenteurs de créances non garanties de la Signature Bank, ainsi que ceux de la Silicon Valley Bank, ne seraient pas protégés .

Dans un communiqué, la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, a déclaré qu’elle espérait que les mesures prises dimanche par le gouvernement américain permettraient de “renforcer la confiance dans la stabilité de notre système bancaire”. “De nombreux déposants de ces banques sont des petites entreprises, notamment celles qui sont à l’origine de l’économie de l’innovation, et leur succès est essentiel à la robustesse de l’économie new-yorkaise”, a-t-elle déclaré.

Dimanche, les autorités ont déclaré que les actionnaires et certains détenteurs de créances non garanties de la Signature Bank, ainsi que ceux de la Silicon Valley Bank, ne seraient pas protégés et que les dirigeants des deux banques avaient été démis de leurs fonctions.

Toute perte subie par le fonds d’assurance-dépôts de la FDIC, utilisé pour soutenir les déposants non assurés, sera récupérée par une évaluation spéciale des banques, comme l’exige la loi, ont indiqué les autorités.