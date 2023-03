LA BANQUE AMÉRICAINE SILVERGATE ANNONCE SA LIQUIDATION, PORTANT UN COUP DUR AU BITCOIN

Pauline Armandet avec AFP

Fondée en 1988, la banque californienne était en difficulté financière à la suite de l’effondrement de FTX.

La maison mère de Silvergate Bank, une banque réputée pour sa proximité avec le milieu des monnaies numériques, a annoncé mercredi qu’au vu des récentes turbulences du secteur, elle allait fermer. Silvergate Capital avait déjà évoqué la semaine dernière une possible cessation de paiement dans l’année à venir. Elle avait ensuite suspendu, vendredi soir, son réseau de paiements Silvergate Exchange Network (SEN), qui permettait à ses clients d’effectuer des transferts 24 heures sur 24.

“Liquidation volontaire”

“A la lumière de l’évolution récente du secteur et de la réglementation, Silvergate estime qu’un arrêt ordonné des activités de la banque et une liquidation volontaire constituent la meilleure solution”, a indiqué l’entreprise dans un communiqué.

Encore une fois, la banque porte un coup dur au cours du bitcoin, qui est passé sous les 22.000 dollars dans la nuit de mercredi à jeudi. Ce jeudi matin, la reine des cryptomonnaie peine à remonter la pente, restant sous le seuil des 22.000 dollars, au plus bas depuis la mi-février.

Silvergate était à l’origine une petite banque locale, lancée en Californie en 1988. Mais elle s’est intéressée aux cryptomonnaies très tôt et a commencé à courtiser des clients du secteur dès 2013. De nombreux autres établissements financiers rechignant à coopérer avec les acteurs d’un secteur encore balbutiant, sans beaucoup de réglementation et réputé pour ses fraudes, Silvergate en a profité et s’est transformée, ces dernières années, en acteur majeur des cryptomonnaies.

Selon son site internet, elle employait fin 2021 279 personnes. Entrée en Bourse en 2019, son action a grimpé jusqu’à plus de 200 dollars fin 2021 avant de redescendre progressivement. A la clôture mercredi, le titre ne valait plus que 4,91 dollars et chutait de 37% dans les échanges électroniques.

Remboursement des dépôts des clients

Le plan de liquidation de la banque prévoit que tous les dépôts de ses clients seront remboursés. Silvergate recherche parallèlement la meilleure façon de tirer profit de ses actifs, dont ses technologies.

La banque avait déjà souligné en janvier avoir dû faire face à des retraits massifs au dernier trimestre 2022 sous l’effet de la panique suscitée par la faillite de la plateforme FTX, le montant des dépôts fondant de 52% en passant de 13,2 milliards de dollars à 6,3 milliards. Elle avait perdu près d’un milliard de dollars sur la période.

Dans un document boursier la semaine dernière, elle avait indiqué ne pas pouvoir publier son rapport annuel dans l’immédiat, notamment en raison de plusieurs enquêtes en cours de la part des autorités américaines. Plusieurs sociétés spécialisées dans les cryptos, dont Coinbase, Paxos ou Gemini, avaient dans la foulée pris leurs distances et annoncé leur intention de ne plus effectuer de transferts via Silvergate.