Pr. Amal Bourquia: Un nouvel ouvrage sur la relation patient-médecin

Le Pr Amal Bourquia a publié un ouvrage dédié à la relation malade-médecin.

Pr. Amal Bourquia: Une néphrologue engagée qui affectionne les défis

Intitulé « Relation malade-médecin, dimensions éthiques de l’annonce d’une maladie chronique : exemple de l’insuffisance rénale chronique », l’ouvrage est une réflexion sur les liens qu’entretiennent les malades et les médecins et un guide pratique destiné à aider les praticiens à mieux annoncer le diagnostic des pathologies chroniques à leurs patients.

Pr. Amal Bourquia

Une pionnière de la néphrologie au Maroc

Nul besoin de présenter Amal Bourquia, l’un des précurseurs au Maroc de la transplantation rénale. Ses qualités tant humaines que professionnelles sont reconnues aussi bien au niveau national qu’international et ses différentes actions en faveur des personnes atteintes de pathologies rénales au Maroc sont largement plébiscitées par la communauté néphrologique.

Cette passionnée de néphrologie a entamé sa carrière universitaire en 1980 au CHU de Casablanca. Ses fonctions hospitalières, son dynamisme et son dévouement pour les malades l’amènent à participer activement à la mise en place et au développement de nombreux programmes thérapeutiques tels que l’hémodialyse aiguë et chronique, la dialyse péritonéale et la dialyse pédiatrique.

Dès le début de sa carrière universitaire, le Pr Bourquia s’est investie intensément dans ses tâches d’enseignante, participant à la réforme des programmes pédagogiques de la faculté de médecine, en particulier les stages hospitaliers. Après sa longue et fructueuse carrière d’enseignante au Centre Hospitalier Ibn Rochd, elle démarre une nouvelle expérience dans le secteur libéral en créant Al Amal Centre, une structure de soins dédiée à la néphrologie et permettant de prendre en charge aussi bien les enfants que les adultes atteints de maladies rénales.

Capitalisant sur sa longue expérience de terrain et avec une volonté de venir en aide aux patients marocains pour être mieux pris en charge, le Pr Bourquia crée « REINS », l’association marocaine de lutte contre les maladies rénales, qui a initié plusieurs actions en faveur des malades marocains. Elle a en outre lancé la journée mondiale du rein dans notre pays.

C’est aussi une écrivaine prolifique qui compte à son actif plus de 100 articles qui touchent aux différents aspects de cette spécialité et rapportent les résultats de nombreux projets de recherches qu’elle a elle-même réalisés. Ses articles constituent, pour la plupart, les seules références nationales en la matière.

Le Pr. Amal Bourquia, néphrologue et experte en éthique médicale, est une personnalité forte qui se distingue par sa volonté de relever les défis et l’abnégation dans le travail, des atouts qui l’habilitent à être présente sur plusieurs fronts de manière équilibrée et bien mesurée, tout en veillant à être proche de ceux qui en ont besoin.

Elle est très exigeante d’abord envers elle-même mais également envers son environnement médical et social, car elle estime avoir une mission bien définie à accomplir dans la vie, celle du don de soi et de partage avec ses compairs partout dans le monde.

Voici quelques extraits de ses nombreuses entrevues

Dans votre nouvel ouvrage « Quel espoir », vous faites le point sur la situation du don et de la transplantation d’organes au Maroc et discutez de la transplantation dans tous ses aspects, législatifs, sociaux, économiques, entre autres. Qu’est-ce qui manque pour développer la transplantation d’organes au Maroc ?

– Une volonté politique est ce qui manque ! Contrairement à d’autres domaines médicaux, le don d’organes est particulièrement spécifique puisqu’on ne peut pas demander aux autorités d’importer une machine ou d’autoriser un traitement.

Pour développer cette transplantation, différentes actions doivent être menées dans différents secteurs, économiques, législatifs, religieux… Les responsables politiques sont ceux qui peuvent jouer le rôle de l’intermédiaire. C’est pourquoi une stratégie nationale de développement du don d’organes nous paraît obligatoire.

– A quel point la modification de la loi relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains permet-elle de sauver les personnes en attente de greffe ?

– Nous travaillons avec le Dahir n° 1-99-208 du 13 Joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains.

Toute loi est amenée à être modifiée, mise à jour et adaptée aux circonstances. Nous avons demandé le changement de la loi depuis cinq ans pour alléger la procédure du don d’organes. Parmi les leçons à tirer de la pandémie : l’importance de la digitalisation des services et l’inscription aux registres de don d’organes au niveau des différents tribunaux de première instance du Royaume.

De plus, la prise en charge du donneur vivant n’existe pas. Nous plaidons pour le changement de la loi pour que les Marocains deviennent tous donneurs potentiels en dehors de ceux qui expriment leur refus. C’est la seule voie actuelle qui pourrait aider à sauver les personnes en attente de greffe. ( Hajjar El Haïti )

Vous êtes une praticienne fortement impliquée dans la formation continue. Vous êtes l’auteur de plus de 14 livres qui traitent de divers sujets en relation avec la médecine et la pratique médicale. Que pouvez – vous nous dire à ce sujet?

Mon implication dans la formation médicale continue remonte à plusieurs années quand j’étais interne des hôpitaux. J’ai toujours eu la conviction que l’on ne peut avancer ou exceller sans une formation continue. La médecine évolue d’une façon considérable et le médecin ne peut rester loin de toutes ces avancées.

Suite à la création du collectif humanitaire et environnemental, nous avons voulu la démocratisation de la formation médicale continue. C’est ainsi que le collectif médical, avec la participation du pôle humanitaire du Centre de formation et d’animation du tissu associatif de la fondation Mohammed V pour la solidarité, a initié des cycles de formation médicale continue autour de multiples thèmes, avec au programme des tables rondes, des conférences, des ateliers pratiques auxquels participent de nombreux professionnels de santé. (Ouardirhi Abdelaziz)