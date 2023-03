Visa pour étudier au canada pour les marocains

le Collège Supérieur de Montréal

De nombreux étudiants marocains veulent étudier au Canada, vérifiez quelles sont les exigences d’admission, quel est le diplôme minimal requis pour entreprendre des études au Canada, nous couvrons ici tout ce que vous devez savoir sur la façon d’étudier au Canada et les options pour travailler et étudier au Canada en tant que citoyen marocain.

Pourquoi étudier au Canada depuis le Maroc?

Le Canada possède l’un des programmes d’immigration les plus généreux au monde. Ce niveau d’offres ouvertes pour les Marocains souhaitant entrer, obtenir la résidence permanente et obtenir la citoyenneté canadienne est inégalé.

En plus du système d’éducation canadien parmi les meilleurs au monde, le temps que vous passez à étudier au Canada vous donne accès à des parcours de résidence permanente après l’obtention de votre diplôme. Cela signifie que vous pouvez déménager du Maroc au Canada de façon permanente si vous le souhaitez.

Cependant, vous n’avez pas besoin d’attendre après avoir obtenu votre diplôme pour profiter des avantages d’étudier au Canada, sous le permis d’études, vous pouvez également travailler à temps partiel au Canada tout en entreprenant vos études!

Cette option vous donne non seulement une expérience internationale et un moyen de vous aider financièrement, mais elle vous donne également des points de crédit supplémentaires dans le cadre du programme de l’expérience canadienne pour obtenir la résidence permanente au Canada après l’obtention de votre diplôme si vous le souhaitez.

Alors, quand il s’agit de répondre à la question Pourquoi étudier au Canada? La réponse comprend:

● accès à certaines des meilleures institutions éducatives au monde

● une voie claire et populaire vers des options de visa à long terme pour la résidence permanente au Canada.

Très peu d’offres de visas étudiants sont aussi généreuses. Avec tous ces avantages, le Canada devrait être considéré comme une option viable pour les candidats marocains.

Types de programmes permettant les études au Canada pour les marocains

Les collèges et autres établissements d’enseignement supérieur au Canada offrent un large éventail de programmes. Des cours STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques); qui comprend toutes les sciences physiques et appliquées, les collèges au Canada offrent même les affaires, la politique, la médecine, les sciences humaines, la recherche et bien d’autres excellents cours.

Ces programmes, cependant, peuvent être regroupés en 5 grandes catégories;

1. Études de premier cycle (baccalauréat)

Au Canada, étudier un programme de premier cycle à temps plein prend en moyenne trois à quatre ans. Cela peut varier en fonction du programme d’études, du collège, etc.

Le programme de premier cycle au Canada offre la plus large gamme de cours parmi lesquels choisir. C’est certainement un excellent programme pour étudier au Canada depuis le Maroc. Le baccalauréat est ce que vous voulez d’abord en supposant que vous venez de terminer l’école secondaire au Maroc.

2. Diplôme

Un diplôme (qu’il s’agisse de premier cycle ou de troisième cycle) est un document remis à un étudiant pour certifier qu’il a terminé ses études dans un domaine/cours.

Ce type de programme prend généralement un an ou deux, selon le programme d’études et l’institution. Après cela, les participants reçoivent un certificat d’achèvement.

Un diplôme vous prépare généralement à poursuivre vos études. Les diplômes de premier cycle vous préparent aux études de premier cycle dans des domaines connexes, tandis que les diplômes de troisième cycle (PG) vous préparent aux études de troisième cycle dans des domaines connexes.

3. Maîtrise

Les étudiants au Maroc qui ont obtenu un baccalauréat sont éligibles pour postuler aux programmes de maîtrise au Canada. Les programmes de maîtrise durent généralement 2 ans en moyenne au Canada et peuvent varier légèrement selon le type de programme que l’on étudie.

À la fin du programme de maîtrise, les participants obtiennent une maîtrise telle qu’une maîtrise ès sciences (M.Sc.), une maîtrise ès arts (MA), etc.

Après les études de premier cycle, les programmes de maîtrise et de doctorat sont les prochains plus gros attracteurs pour les étudiants internationaux.

Les collèges au Canada offrent des programmes de maîtrise aux étudiants internationaux, y compris ceux qui souhaitent étudier au Canada depuis le Maroc.

4. MBA

MBA signifie maîtrise en administration des affaires. Il englobe les programmes d’études de maîtrise qui relèvent de la gestion d’entreprise et de toutes les études connexes. Les études de MBA à temps plein au Canada peuvent prendre jusqu’à 2 ans.

Le Canada possède certaines des meilleures institutions offrant un MBA, ainsi que le meilleurs programmes de MBA. Ce fait est évident car 11 de leurs écoles font partie des 200 meilleures écoles pour obtenir votre diplôme de MBA dans le monde.

5. Doctorat

Le doctorat en philosophie est l’un des diplômes universitaires les plus élevés qui soit. Ce diplôme est généralement conféré comme diplôme final dans un domaine d’études particulier. Il est poursuivi par les étudiants après avoir atteint le minimum requis dans leurs diplômes de licence et de maîtrise.

Les programmes de doctorat durent environ 3 ans, après quoi les candidats retenus sont qualifiés de « Docteur ». Ce programme, ainsi que la maîtrise, sont les programmes les plus courants pour les étudiants internationaux qui étudient au Canada.

Coût des études au Canada depuis le Maroc

L’un des facteurs effrayants pour les étudiants qui souhaitent étudier au Canada depuis le Maroc est la peur du coût.

Cependant, cela ne devrait pas vous poser de problème. Voici la liste des coûts de base dont vous devez être conscient si vous souhaitez étudier au Canada;

1. Frais de scolarité moyens pour les études internationales de premier cycle

Les frais de scolarité moyens pour les étudiants de premier cycle au Canada en provenance du Maroc sont de 7,000 à 30,000 CAD.

Des cours comme l’ingénierie et la médecine sont parmi les plus chers de ces cours.

2. Frais de scolarité moyens pour les études supérieures internationales

Pour les études supérieures, les frais de scolarité moyens dépendent vraiment du type de programme ici. Les programmes de maîtrise / doctorat sont les programmes de base ici, par conséquent, ils ne coûtent qu’environ 17,000 à 57,000 CAD. Cependant, les programmes de MBA sont plus chers.

3. Coût de l’hébergement au Canada

Si vous allez étudier au Canada depuis le Maroc ; c’est comme si tu devais déménager là-bas. Voici les prix moyens pour l’hébergement sur et hors campus au Canada;

Auberges sur le campus : 3,000 à 7,500 CAD .

CAD . Auberges hors campus : 8,000 à 10,000 CAD .

En raison du coût de la vie au Canada, les futurs étudiants internationaux doivent avoir environ 10,000 à 12,000 CAD en banque.

Ce montant peut varier légèrement selon l’endroit où se trouve l’école à laquelle vous postulez. Notez cependant que cela n’inclut pas vos frais de scolarité. C’est simplement une preuve de fonds suffisants.

Bourses d’études pour étudiants marocains au Canada

Bien qu’il soit relativement bon marché, surtout par rapport à d’autres pays de même niveau, étudier au Canada pour les marocains reste assez cher.

Par conséquent, il est conseillé aux étudiants qui souhaitent étudier au Canada depuis le Maroc de trouver des bourses auxquelles ils pourraient être éligibles.

Certaines de ces bourses sont partiellement financées. Cela signifie que les étudiants devront toujours payer une partie de celui-ci. Cependant, d’autres sont des renonciations complètes entièrement financées. Cela signifie que l’étudiant n’aura pas à payer de frais de scolarité pendant son séjour au Canada.

Voici ci-dessous certaines desdites bourses pour les étudiants marocains au Canada;

La bourse Smooth Movers (licences, maîtrises)

Bourse d’excellence MBA UCW pour étudiants en formation continue (MBA)

Bourse d’études Women In Finance (maîtrise, doctorat)

Bourse d’excellence internationale EIT (licences, maîtrises), etc.

En tant qu’étudiant marocain, ai-je besoin d’un parrain pour étudier au Canada ?

Non. Si vous souhaitez étudier au Maroc depuis le Canada, vous n’avez pas nécessairement besoin d’un sponsor pour que cela fonctionne. Ce dont vous avez besoin, c’est de faire une demande de permis d’études. Pour y avoir droit, vous devez avoir rempli les conditions suivantes :

Être inscrit dans un DLI (Designated Learning Institution).

Avoir la preuve que vous pouvez prendre en charge vos factures et celle de la personne qui vous accompagnera (le cas échéant) ; il s’agit généralement d’un membre de la famille.

Ayez la preuve que vous pouvez payer vos frais de scolarité.

Demander un visa étudiant depuis le Maroc

En tant qu’étudiant marocain qui souhaite étudier au Canada, vous devrez demander un visa canadien une fois que vous aurez obtenu votre CAQ . Si toutefois, votre programme prévu dure moins de 6 mois, vous n’avez besoin que d’un permis d’études pour étudier au Canada. Cliquez ici : Permis d’études : Présenter une demande – Canada.ca

Un permis d’études canadien, également connu sous le nom de visa d’étudiant canadien, est un document qui peut vous permettre en tant que Marocain d’étudier au Canada. Il vous permet d’étudier dans un établissement d’enseignement désigné (DLI). Certains des documents requis pour qu’un étudiant marocain obtienne un permis d’études comprennent;

Déclaration d’intention.

Examen médical d’immigration.

Passeport International Marocain; dont la validité dépasse la période pendant laquelle vous souhaitez rester au Canada).

Preuve d’acceptation par un DLI

Photos au format passeport

Preuve de fonds (de retour au Maroc)

Carte de crédit

Preuve de maîtrise de l’anglais/du français

Qu’est-ce que le volet étudiant direct ?

Le Volet étudiant direct est un programme de la IRCC (Immigration Réfugiés et Citoyenneté Canada) pour aider les étudiants de certains pays à obtenir leur visa d’étudiant canadien encore plus rapidement. En 2019, Le Maroc a été ajouté à la liste des pays éligibles au régime.

En tant que candidat marocain, vous avez accès au Volet direct pour les études (VDE), un programme du gouvernement du Canada qui diminue de plusieurs semaines le délai de traitement de votre demande de permis d’études. Vous aurez ainsi toutes les chances de votre côté pour concrétiser votre projet d’études à Québec!

Qu’est-ce qu’un permis d’études au Canada?

Un visa d’étudiant canadien ou un visa d’études est appelé un permis d’études canadien. Le permis d’études est un document délivré par le gouvernement canadien qui permet aux étudiants étrangers du Maroc d’étudier dans des établissements d’enseignement désignés (DLI) au Canada. Les ressortissants marocains ont besoin d’un permis d’études pour étudier au Canada. Le moment de présenter une demande est avant votre voyage au Canada.

Exigences pour un permis d’étudiant au Canada pour un ressortissant Marocain?

Les documents suivants sont nécessaires pour demander un visa d’étudiant canadien en tant que citoyen marocain

Préparez vos documents

Lorsque vous présentez une demande, vous devez soumettre :

la lettre d’acceptation de l’établissement d’enseignement désigné (EED) que vous fréquenterez

de l’établissement d’enseignement désigné (EED) que vous fréquenterez le plus grand nombre possible de documents requis pour une demande complète Nous ne pourrons pas finaliser votre demande de permis d’études tant que vous n’aurez pas présenté une demande complète. Le fait de tarder à fournir les documents demandés retardera le traitement de votre demande.

une lettre d’explication pour tout document manquant en raison de la COVID-19.

Si vous prévoyez d’étudier au Québec, vous devez fournir un certificat d’acceptation du Québec (CAQ) valide ou la lettre confirmant l’approbation de votre CAQ..

Ai-je besoin d’un visa pour étudier au Canada pendant moins de 6 mois?

Vous n’avez pas besoin d’un permis d’études si votre cours ou programme d’études au Canada dure moins de 6 mois. Cependant, vous devez terminer votre cours ou programme dans le délai imparti pour rester au Canada.

Si votre raison principale pour venir au Canada du Maroc est d’étudier pendant plus de 6 mois, vous devez demander un permis d’études. Si vous prévoyez étudier pendant plus de 6 mois au Canada, il est essentiel que vous demandiez votre permis d’études avant de partir pour le Canada.

Une entrevue est-elle requise pour une demande de visa d’étudiant canadien?

Non, les citoyens marocains ne sont généralement pas tenus d’avoir un entretien.

En règle générale, il n’y a pas d’entretiens pour les permis d’études. Une entrevue peut être demandée à la discrétion de l’agent des visas désigné. Si tel est le cas, votre agent des visas communiquera directement avec vous pour prendre les dispositions nécessaires.

Quand dois-je demander mon permis d’études?

Vous devez demander un permis d’études dès que vous recevez votre lettre d’acceptation de l’établissement que vous avez choisi.

Pour demander votre permis d’étudiant, pour obtenir des détails sur le chemin de demande le plus rapide et le plus rentable pour votre situation spécifique en tant que citoyen marocain voici le lien : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes/presenter-demande.html

Puis-je travailler à temps plein en tant qu’étudiant au Canada?

Non. Votre permis d’études ne permet pas cela en dehors de votre programme d’études désigné. vous serez éligible à travailler hors campus jusqu’à 20 heures par semaine pendant que les cours sont en cours. Pendant les pauses programmées, comme les vacances d’été ou d’hiver et les vacances de printemps, vous êtes autorisé à travailler plus de 20 heures jusqu’à des heures à temps plein. Mais strictement seulement pendant ces périodes.

Vous ne pouvez commencer vos heures de travail qu’après le début de vos études. Si vous arrivez au Canada en provenance du Maroc avant cette date, vous ne pouvez pas travailler pendant cette période. Votre cours doit avoir commencé avant de commencer votre travail à temps partiel.

N’ enfreignez pas cette règle. Si vous êtes surpris à travailler au-delà des heures autorisées sur votre visa de travail et d’études canadien, vous pouvez faire annuler votre visa. Ça ne vaut pas le coup. Le programme au Canada est très généreux avec ses offres, alors assurez-vous de respecter les heures de travail autorisées sur votre visa particulier.

Nous voulons nous assurer que vous avez une transition en douceur et simple vers le Canada où vous commencerez la prochaine phase de votre vie en tant qu’étudiant dans un établissement d’enseignement canadien. Cliquez ici : Permis d’études : Au sujet du processus – Canada.ca pour postuler en ligne pour un visa étudiant et commencez.

