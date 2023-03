Halima Gadji, marraine et Stanley Février, parrain

du 39e Festival international de cinéma Vues d’Afrique

présenté par Québecor

Montréal, le 7 mars 2023. Le Festival international de cinéma Vues d’Afrique est très fier de dévoiler le nom de la marraine et du parrain de sa 39e édition. C’est Halima Gadji comme marraine et Stanley Février comme parrain qui seront les porte-parole du 39e Festival international de cinéma Vues d’Afrique (20 au 30 avril).

Halima Gadji est une actrice de mère maroco-algérienne et de père sénégalais, qui grandit dans la communauté marocaine du Sénégal. Elle débute sa carrière comme modèle et pose pour des magazines et des publicités. Après avoir joué dans les séries Tundu Wundu (2015) et Sakho & Mangane (2018), elle interprète le rôle principal de Marème Dial dans la série Maîtresse d’un homme marié (2019) qui la révèle au grand public et connaît un immense succès en Afrique francophone. À la suite de la diffusion de cette série, elle est souvent prise à partie par des gens qui la confondent avec son personnage et lui reprochent de donner un mauvais exemple. Mais elle considère que ce rôle et les réactions qu’il suscite sont révélateurs de la différence de regard que porte la société sur la sexualité des hommes et celle des femmes. Récemment, en 2022, elle interprète le rôle d’Aby dans la série ivoirienne Le futur est à nous, une production panafricaine avec des interprètes venus de Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Gabon, de la République démocratique du Congo ou du Cameroun. C’est la première série quotidienne de Canal+ diffusée dans les pays francophones du continent. Halima a remporté le prix de la meilleure interprétation féminine aux Sotigui Awards de 2020.

Plasticien, à travers sa pratique artistique, Stanley Février explore la souffrance physique et psychologique causée aux personnes par les violences du monde moderne. Diplômé en arts visuels et médiatiques à l’université du Québec à Montréal (UQAM), ses préoccupations artistiques et conceptuelles se basent sur la critique institutionnelle, sur les enjeux identitaires et la violence et les inégalités engendrées par cette dernière. Février a participé à plusieurs expositions individuelles et collectives à Québec, Montréal, Ottawa, New York, Hong Kong et Cuba ainsi qu’en France, Allemagne, Espagne, Chine, Bulgarie, Serbie et Mexique. On a pu voir ses œuvres au musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), au musée des beaux-arts du Canada, au musée d’art contemporain des Laurentides, à la galerie de l’UQAM, au Centre Expression et au Centre d’Exposition de l’université de Montréal; pour ne nommer que ceux-là. Février est récipiendaire de plusieurs bourses de création du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts de Longueuil, du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts de Montréal. En 2019, Février gagne le prix de l’artiste de l’année du Gala Dynastie. En 2020, il est le lauréat du 4e Prix en art actuel du MNBAQ. Et en 2022, il est finaliste du Prix Sobey pour les Arts du Canada.

La conférence de presse de dévoilement de la programmation se tiendra le 28 mars.

