Appel aux bénévoles à l’occasion du 39e Festival international de cinéma Vues d’Afrique

À l’occasion du 39e Festival international de cinéma Vues d’Afrique qui aura lieu du 20 au 30 avril à la Cinémathèque québécoise, Vues d’Afrique est à la recherche de bénévoles afin de nous aider durant le Festival à l’accueil, à la présentation et animation des films, à l’installation des salles et aussi pour gérer la production et le traitement du plan d’eco-responsabilité.

Avec le développement durable comme thématique à l’honneur cette édition, nous

souhaitons marquer notre impact sur l’écosystème et pour mettre en avant ce thème, nous sommes soutenus par l’éco-quartier Ville-Marie.

Si tu veux contribuer à la promotion du cinéma africain et créole à Montréal, nous serions ravis de t’avoir parmi nous !

N’hésite pas à nous contacter pour plus d’informations sur les

rôles et les horaires disponibles.

Remplissez le formulaire en lien ci-dessous et nous vous contacterons très vite.