Moussem des fiançailles à Aït Ameur (Imilchil)

Ceux qui recherchent la romance la trouveront dans le plateau du lac des montagnes de l’Atlas moyen

Le festival des noces à Imilchil sous le signe « La culture amazighe: Patrimoine, civilisation et rayonnement » à l’initiative du conseil provincial de Midelt. Cette manifestation vise à préserver le patrimoine culturel et symbolique de la région à travers la promotion des traditions locales et du tourisme de montagne.

Le festival offre également l’opportunité de découvrir l’une des plus belles régions du Grand Atlas dotées de ressources et de potentialités naturelles avec ses spécificités socioculturelles et artistiques qui reflètent un patrimoine d’une grande valeur civilisationnelle. Il constitue aussi une occasion pour les populations des tribus du Grand Atlas et les touristes nationaux et étrangers qui se rendent nombreux à Imilchil pour assister au moussem des fiançailles.

Cette manifestation peut être un rendez vous annuel pour faire le bilan des acquis en matière de développement durable des zones de montagne, sans oublier que Imilchil est un site mondial des systèmes ingénieux du patrimoine agricole. Il sert de modele dans la gestion collective des ressources naturelles.

Fait intéressant, les filles font les gestes ou approchent d’abord par un clin d’œil ou un signe de tête. Les hommes approchent ensuite les filles et prennent leurs mains qui symbolise l’accord romantique entre le couple. Il vaut la peine de mentionner que si quelqu’un s’approche de vous parlant de foie, ne soyez pas surpris. Selon les croyances locales, c’est là que naît l’amour, pas le cœur! Les dates fluctuent entre la fin d’août-septembre, selon la fin de la saison de récolte.

Le village d’Imilchil est situé dans les montagnes de l’Atlas moyen près du plateau du lac. Elle est peuplée de clans tribaux berbères qui ont préservé leurs traditions pendant des siècles. Le festival du mariage collectif où les femmes peuvent choisir leur mari est une tradition ancienne des tribus Aït Sokham, Aït Bouguemmaz et Aït Yaazza.

Le Festival du Mariage d’Imilchil ne concerne pas seulement l’amour. Il dispose également d’excellente cuisine, de musique berbère authentique et de danse. Vous verrez aussi des Berbères magnifiquement habillés dans leurs meilleurs costumes traditionnels et cérémoniels. Il y a eu des moments où le festival a été fermé pour les visiteurs non berbères. Cependant, ces dernières années, les visiteurs ont été autorisés car c’est une grande attraction qui stimule le tourisme.

Le moussem commence un jeudi (pour faire connaissance) ; le vendredi, on signe l’acte de mariage. Le samedi a lieu le marché aux chameaux. Le dimanche est le jour des chants et des danses folkloriques.

Revers de la médaille, le moussem génère une activité commerciale considérable : de nombreux commerçants affluent de tout le pays, certains n’hésitant pas à se travestir en Touareg avec chèche et robe bleue, histoire d’amadouer le touriste et d’écouler leur stock de souvenirs en tout genre.

Quand : Dernier Week-end du mois de Septembre