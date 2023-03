L’occitan sifflé ou « langage sifflé» communiquer en sifflant.

Philippe BIU Université de Pau et des Pays de l’Adour

El Silbo Gomero , un héritage culturel Amazigh



L’occitan présente la particularité d’être l’une des très rares langues sur la planète disposant

d’une modalité sifflée, connue depuis la fin des années cinquante sous le terme de « langage sifflé».

Bien que la transmission de la technique permettant de siffler la parole ait été interrompue

dans le courant du XXe siècle et que la mort des derniers siffleurs béarnais ait pu laisser penser que

la perte d’un patrimoine immatériel d’une telle valeur fût irrémédiable, un processus de revitalisation

engagé conjointement depuis quelques années en vallée d’Ossau par des acteurs associatifs,universitaires et de l’enseignement primaire et secondaire permet d’envisager avec assez d’optimisme un renouveau durable de la version sifflée de l’occitan.



En effet, grâce d’une part aux travaux de René-Guy Busnel, qui ont mis en évidence

l’extrême proximité des systèmes de transposition de la parole utilisés à Aas et sur l’île de la

Gomera, et d’autre part à l’action décisive de Gérard Pucheu qui a réintroduit en Béarn la technique

canarienne, une nouvelle génération de jeunes siffleurs ossalois est à nouveau capable de

communiquer en sifflant.

Sur un plan scientifique, la découverte par Gérard Pucheu en 2013 de siffleurs dans l’Atlas

marocain, qui a fortement étayé l’hypothèse d’une introduction du langage sifflé aux Canaries par

des populations berbères, permet d’envisager une origine identique pour le langage sifflé d’Aas. Si

c’était le cas, des recherches pourraient peut-être mettre au jour dans nos régions si ce n’est d’autres

foyers de langue sifflée, du moins de possibles pratiques vestigiales.

Mots clés : langage – sifflé – Aas – occitan



Depuis 2013 est menée dans certains établissements scolaires du Béarn, essentiellement en

vallée d’Ossau, une expérience d’enseignement unique, à tout le moins sur le continent européen.

Elle concerne une pratique qui constitue un élément particulièrement précieux du patrimoine

culturel occitan, intimement lié d’ailleurs à la langue, et que l’on avait cru il y a quelques années

pour toujours disparu. Il s’agit de ce que l’on appelle couramment « le langage sifflé d’Aas ».Pour rappel, à la fin des années 1950, il fut porté à la connaissance de la communauté

scientifique que des habitants d’un petit village des Pyrénées béarnaises étaient capables de

communiquer à grande distance, jusqu’à plusieurs kilomètres, grâce à des modulations sifflées.

Un chercheur spécialisé en acoustique, René-Guy Busnel, entreprit alors un travail de caractérisation et

d’étude de ce langage, sur place et dans son laboratoire à Paris, au moyen des techniques les plus

modernes de l’époque.

C’est grâce à lui que nous connaissons bien le langage sifflé d’Aas.

Car malheureusement, bien qu’ayant accédé depuis à une certaine notoriété, toutes les

personnes capables d’utiliser ce moyen de communication sont mortes les unes après les autres sans

qu’une quelconque transmission ait pu avoir lieu. Aussi, lorsqu’en 1999 mourut Anne Palas, la

dernière siffleuse, on pouvait légitimement penser qu’avait disparu en même temps ce langage, qui

s’en trouvait encore un peu plus auréolé de mystère. Or la suite montrera qu’il n’en était rien.