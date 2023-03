Entrevue avec Touria Souaf l’un des premiers visages de 2M

J’ai vu le jour un 2 septembre 1954, à Tanger, deux ans avant la réintégration de la ville du Détroit dans le Royaume. Je suis donc native de cette ville très particulière qui a eu un statut à part. Tanger est ma bulle, la ville de mon enfance et de ma jeunesse. Elle a su conserver l’image d’un glorieux passé et son aura a survécu au temps.

Je vis actuellement à Casablanca, mais j’espère réaliser un rêve, revenir à mon Tanger natal, une ville en pleine métamorphose et qui séduit à l’heure actuelle autant que par le passé, au temps des artistes célèbres et des grands écrivains.

Question : Comment est née votre passion pour le journalisme ?

Réponse : Peut-être avais-je des atouts qui ont fait germer en moi la passion pour le journalisme. Je dirais entre autres : un esprit curieux, l’amour de la langue française, l’envie insatiable de lecture.

A propos de la lecture, très jeune, j’étais férue de littérature . Lire a été mon passe-temps favori, une évasion, l’ouverture sur le monde pour découvrir d’autres horizons, d’autres cultures. D’autant plus que la ville à mon époque était cosmopolite. J’ai eu des camarades de classes de diverses nationalités, j’étais liée d’amitié à certaines d’entre elles, des étrangères venues du bout du monde. J’étais curieuse de leur manière de vivre, de leurs coutumes et traditions. Donc, au départ, j’avais une soif de savoir, le besoin d’apprendre et de comprendre, c’était mon esprit curieux. La lecture m’a beaucoup aidé. Mon attachement à la lecture, je le dois à mon père. Il lisait beaucoup, il était abonné aux magazines et aux journaux. Je récupérais ce qui trainait sur son bureau. Ainsi je pouvais être au fait des nouvelles pour être informée de la marche du monde. A côté de celà, j’avais mes livres, des romans d’auteurs célèbres. C’était mon bonheur ; je m’entrainais aussi à l’écriture, le français était la seule véritable matière qui m’intéressait durant ma scolarité. C’est, sans doute, tous ces éléments qui ont tracé ma voie et qui ont fait du journalisme ma vocation, ma grande passion.

Q. : Quels ont été vos premières expériences dans les médias avant 2M et comment y avez-vous atterri ?

R. : J’ai commencé par faire de la radio. Durant quatre ans, j’ai travaillé en tant qu’animatrice à Médi I. J’assurais une tranche d’horaire en Prime Time, Principal Carrefour d’Information avec deux éditions en arabe et en français, jusqu’en 1986. Ce qui va m’aider plus tard dans l’exercice de mon métier de journaliste. L’animation m’a aidé à m épanouir, à créer des liens avec les auditeurs, je voulais mettre un peu de chaleur dans leur quotidien à travers les ondes En fait j’avais des prédispositions à faire ce métier qui exige rigueur, bienveillance et empathie.

En 1986, j’ai intégré la RTM. Du micro, à la caméra, le changement était radical. l’exercice était tout autre avec beaucoup de stress et de pression, mais c’était nettement plus passionnant. J’assurais mon travail avec beaucoup de conscience. Je réalisais combien la mission était noble. C’est ainsi que durant deux années j’ai présenté le Journal Télévisé en français, période durant laquelle une opération était destinée à faire de la RTM (seule chaîne nationale) une télévision moderne, novatrice, dynamique, avec un look et un ton nouveau (ça bouge à la Télé) …à l’image de France 2 ou TFI. Ensuite, j’ai intégré 2M, c’était en 1991.

Q. : Vous avez été l’un des premiers visages de 2M dès sa création, parlez-nous de cette période.

R. : J’ai été embauchée à 2M en qualité de journaliste – présentatrice. 2M, première chaîne privée en Afrique et dans le monde arabe. C’était une expérience extraordinaire, pour ainsi dire, une véritable révolution qui a remodelé le paysage politique et tracé la voie d’un concept nouveau : la démocratie. C’était une ère nouvelle, avec une liberté d’expression inédite et sans interdits, qui mettait fin au discours unique. C’est ainsi que les formations politiques et les partis d’opposition trouvaient en 2M, une tribune pour exprimer leurs opinions. Autres faits nouveaux : les sujets tabous, telle la drogue, la prostitution, l’immigration, la corruption, la pauvreté et la délinquance étaient traités en toute liberté, dans des reportages ou des magazines de qualité. Cela tranchait fortement avec l’image soignée et aseptisée véhiculée par la RTM, chaîne de télévision qui a eu le monopole de l’information durant prés d’ un demi-siècle. Dans la grille des programmes également, des grandes émissions avec des invités de marque et des débats politiques économiques et sociaux de grande facture. D’ailleurs, plusieurs intervenants qui se sont distingués par leurs compétences et expertises, ont été nommés ministres ou hauts fonctionnaires. Les Marocains, eux, étaient fascinés et conquis par cette chaîne de télévision d’un autre genre, et découvraient le vrai Maroc avec ses forces et ses faiblesses, un Maroc promis à un changement pour un bien meilleur avenir. L’ Alternance a été le point fort de cette période et 2M a accompagné le changement. La chaîne a été, sans conteste, l’outil indispensable pour le processus de démocratisation au Maroc.

Q. : Vous avez interviewé de très grandes personnalités ; quelles sont celles qui vous ont le plus marquée et pourquoi ?

R. : Effectivement, j’ai eu le privilège d’avoir, dans “Point de Vue” et “Entretien” des invités prestigieux, la plupart des chefs d’Etat et de gouvernements, ainsi que d’illustres personnalités en visite au Maroc et qui étaient reçus en audience par Feu ? Sa Majesté le Roi Hassan II.

Citer une personnalité qui m’a le plus marquée, cette question m’a souvent été posée. Je dirais que le plus important pour moi est le résultat de l’ entretien, L’interview a-t-elle été intéressante ? Je cite deux cas : lorsque le Chef d’Etat sénégalais déclarait que le Sahara est une “terre marocaine”. Et Shimon Peres, alors chef de la diplomatie israélienne, affirmait être prêt à négocier avec la Syrie….”sans concession” : C’était un véritable scoop. A part ça,

bien sûr que mon coup de cœur va à deux personnalités exceptionnelles, celles qui, par leur engagement et leur combat, ont changé le cours de l’histoire . Je nommerai Nelson Mandela, et son combat contre l’apartheid, il l’a payé au prix d’un lourd sacrifice..27 ans de sa vie dans les geôles de prétoria. Et Yasser Arafat, l’homme qui a lutté avec acharnement pour le droit à l’existence du peuple palestinien et le droit des Palestiniens de recouvrer leur terre, la Palestine. Grâce à Yasser Arafat, les Palestiniens ont vu leur situation juridique changer à l’ONU : de “réfugiés”, ils ont retrouvé leur statut de “Peuple”. Ces deux hommes d’exception ont été des Nobel de la Paix.

Je retiendrais aussi un nom, un troisième – patriotisme oblige-: Aberrahmane El Yousfi. J’ai également eu le privilège d’être la première journaliste marocaine à interviewer ce grand leader de la Gauche marocaine grâce à qui l’Alternance a été possible, et cela, quelques mois seulement après son investiture pour la fonction de Premier Ministre du premier gouvernement d’alternance.

Q. : Quelle anecdote pourriez-vous nous raconter ?

C’est l’histoire d’un pari fou : couvrir un Conseil des ministres présidé par Feu S.M. Hassan II : l’aventure était périlleuse et aurait pu être grave de consequences, mais l’initiative venait de la hierarchie, et je ne pouvais contester la decision. Je stressais a fond. Cette improvisation n’augurait rien de bon, car à cette époque se hazarder dans une telle démarche relevait de l’inconscience pure, et pour cause, le simple fait d’approcher le Palais était déjà un délit en soi. J’y étais quand meme, et je ne sais par quelle grâce de dieu j’ai été autorisée à entrer au Palais Royal, sans accréditation, sans badges et sans ordre de mission.

Je me suis retrouvée avec mon équipe dans la salle du Trône, à quelques mètres du Souverain. Un exploit retransmis sur les deux chaines de television, et jamais réalisé car, à l’époque, aucun journaliste n’était autorisé à assister à un Conseil des Ministres. D’aucuns se posaient la question comment ???, à commencer par moi-même.

Q. : Quel est votre plus grand regret ?

R. : De n’avoir pas eu l’immense privilège et l’insigne honneur d’interviewer Feu S.M. le Roi Hassan II, comme l’ont fait certains journalistes d’une télévision française.

Q. : Quelles sont vos passions actuellement ?

R. : Je dirais : que me reste t-il de ma passion pour le journalisme ? …des souvenirs, souvenirs, intenses et merveilleux…de la nostalgie aussi. Mais je reste toujours dans le domaine, puisque, en ma qualité de membre du Conseil National de la Presse, je suis impliquée dans tout ce qui concerne l’auto-régulation de la presse et l’encadrement du métier de journaliste.

Q. : Aujourd’hui encore, vous êtes une icône pour beaucoup de Marocains. Des personnes vous accostent pour vous témoigner leur admiration et leur respect. Qu’est ce que vous ressentez dans ces moments là ?

R. : Une forte émotion, et un grand bonheur, à chaque fois que cela se produit. Aujourd’hui encore, bien des années après, je reste très sensible aux témoignages de sympathie, aux propos chaleureux, aux compliments des personnes que je croise. Parfois, je les sens émues, ça arrive surtout aux femmes, et moi, je le suis plus encore. Cela me touche profondément et me comble de fierté, je me sens même confuse parfois quand les élans sont généreux et chaleureux. Les rapports humains ont beaucoup d’importance pour moi. Je pensais qu’en quittant 2M, j’ allais tomber dans l’oubli. Mais aujourd’hui, quand on me reconnaît encore dans la rue, je ne peux m’empêcher de sourire, ….finalement me dis-je, je n’ai pas trop changé… (C’est pour rire).

Mais honnêtement , j’ai eu de la chance d’exercer ce métier de journaliste pendant une époque très particulière, l’avènement de 2M ayant forcément marqué les esprits. C’est une chance inouïe pour moi d’avoir fait partie de cette grande famille 2M. Une chance aussi d’avoir fait une telle carrière . Il faut dire que j’ai fait passer 2M avant tout, je me suis faite à la force du poignet. J’ai travaillé très dur, sans relâche, avec coeur et passion, passion pour mon métier et amour pour mon pays. Alors, les témoignages de sympathie et la reconnaissance d’autrui sont, forcément, ma plus belle récompense.

Source : Visage du Maroc