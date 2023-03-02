بكل وضوح: الهجرة.. اختيار المغرب حضاري واستراتيجي مبني على رؤية ملكية متبصرة Vidéo



يشكل المغرب نموذجا جيدا في تدبير ملف الهجرة الذي راكمت فيه المملكة تجربة وصفها المراقبون بالمتميزة إقليميا ودوليا، حيث حرص على إعمال مبدأ الإنسانية، وتعزيز الانسجام والتكامل بين الالتزام الوطني والإقليمي الدولي، جاعلا من تحسين الهجرة وتنظيمها هَدفا، بدلا من محاربتها واعتبارها خَطرا قادما من الخارج، مستحضرا في ذلك القارة الأفريقية باعتبارها أولوية ثابتة في التزاماته.. فما الذي يميز المقاربة المغربية في تدبير ملف الهجرة؟ وما أهم المنجزات التي راكمتها المملكة المغربية في هذا المجال؟ وما الذي يلزم لتحقيق تدبير أفضل لهذا الملف وطنيا، قاريا وإقليميا؟ أسئلة مِن بين أخرى طرحها يونس الشيخ في حلقة هذا الأسبوع من برنامج “بكل وضوح”، على كل من الأستاذ الجامعي والباحث في قضايا الهجرة عبد الكريم بلكًندوز، ومدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية عبد الفتاح الفاتحي، و مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي علي غنبور