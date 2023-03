Communiqué sur la déclaration du président tunisien sur la situation des  migrants  africains subsahariens en Tunisie .

Organisation démocratique des travailleurs migrants au Maroc et organisation démocratique du travail







L’Organisation Démocratique des travailleurs immigrés au Maroc (ODT-I) et l’organisation démocratique du travail/ Odt/ Maroc condamnent fermement les déclarations raciales violentes contre les migrants africains subsahariens en TUNISIE.



Suite au discours et aux propos Violents du Président Tunisien a tenu à l’égard des migrants subsahariens vivant en Tunisie, les accusant de vouloir « modifier la l’architecture démographique de la Tunisie » et affirmant que leur présence était une source de « violence et de crimes ».



Ces déclarations ont provoqué une grande déception et consternation au niveau continental et international alors que nous sommes au 21ème siècle innovant de la mondialisation, ce genre de discours racistes et haineux sont à condamner étant donné que la déclaration universelle des droits de l’homme qui reconnait la nécessité du respect inaliénable des droits fondamentaux de l’homme par tous les pays, nations et régimes stipule en son article 13 que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat, de quitter tout pays, y compris le sien et de revenir dans son pays.



Face à cet état de la situation qui n’est ni dans les habitudes des peuples maghrébins y compris le peuple tunisien frère, ni dans le comportement des pays arabo musulmans de rejeter l’autre et encore moins de faire de la discrimination de couleur de peau, comme l’a toujours souligné Sa Majesté Le Roi Mohammed VI dans ses discours et sa vision humaniste et sociale solidaire pour le bien-être et la préservation de la dignité des personnes migrantes , concrétisée par la mise en place de une politique. Migratoire au Maroc, suivant une approche humanitaire conforme aux engagements internationaux de notre pays et respectueuse des droits des immigrés aussi sa vision éclairée et ses efforts en tant que leader de la question migratoire en Afrique visant de jeter les jalons d’une nouvelle politique africaine avant-gardiste sur la question migratoire à travers le Pacte de Marrakech de 2018.

Nous Organisations syndicales organisations des travailleurs immigrés (Odt-I) et organisation démocratique du travail au Maroc

Conscients que la Tunisie longtemps considérée comme un pays exportateur de main-d’œuvre, est depuis quelques années un pays de transit et d’accueil



Conscientes que la Tunisie est un état de droit ; mais ce qui se passe actuellement sur son territoire envers les jeunes migrants subsahariens et qui sont en Tunisie soit pour les études soit à la recherche du mieux vivre conformément aux textes conventionnels des droits de l’homme et dans le total respect des lois et règlement interne du pays ; est une violation des droits fondamentaux des êtres humains

– Convaincues que les migrants représentent une prévalue pour le développement de leur pays d’origine, de transit et d’accueil si on leur offrait la possibilité sur un même pied d’égalité de mettre au mieux à profit leurs aptitudes;

Convaincues que lorsque les migrations sont soutenues par une bonne politique d’intégration et par la protection des droits de l’homme, elles peuvent être un facteur de progrès pour les personnes autant que pour les pays qu’ils soient pays d’origine, de transit ou de destination ;



Nous invitons le pouvoir Tunisien a revoir ses décisions politiques pour de gestion sociale construite de la question migratoire dans une perspective positive mettant en avant la logique humaniste de responsabilité partagée et de solidarité et le rétablissement immédiat de la sécurité et la dignité des tous les migrants subsahariens sur son territoire ;

Invite la communauté internationale et l’Union Africaine d’intervenir immédiatement pour la résolution de cette grave crise et de mettre un terme ipso facto aux violences, pillages, incendies et répression des migrants subsahariens et de leurs biens, et de dédommager sans conditions tous les migrants subsahariens et leurs familles ainsi que les étudiants victimes de ces ignobles accusations et répressions. Et afin d’éviter ce genre de discours populiste avec des tournures indésirables qui risqueraient de créer un climat de mécontentement et abrasement généralisés au sein du continent ;

Nous saluons vivement l’esprit de solidarité l’engagement politique et le sens de dignité exemplaire de tous les acteurs politiques syndicales et les association des droits de l’homme et des droits des migrants en Tunisie pour leur refus du discours populiste haineux des dirigeants tunisiens et leur solidarité et soutien inconditionnels aux migrants et leurs familles en Tunisie .



Enfin nos luttes sont vitales pour la défense des droits des migrants et des demandeurs d’asile qu’il soit subsaharienne tunisiens, marocains ou autres, doit continuer dans un esprit de solidarité et de respect des principes de droits humains et pour faire face au discours politique populiste racistes et discriminatoire et mesures autoritaires répressives et aux allégations et les compagnes médiatiques mensongères et malveillantes et la propagation de fausses informations sur les réseaux sociaux visant la déstabilisation et l’incitation à la haine contre les migrants .



Franck IYANGA Secrétaire général de Odt immigrés.

Ali Lotfi Secrétaire général