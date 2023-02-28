السنتيسي: منسق الأحرار المستفيد الوحيد من قرار استيراد الأبقار في جهة بني ملال خنيفرة

ما يزال الجدل يلاحق ملف استيراد الأبقار، حيث وجه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي، اتهامه للمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار عبدالرحيم الشطبي، صاحب أكبر مجزرة بالمغرب وشمال إفريقيا، على اعتبار أنه كان في علمه أن الحكومة ستقوم بإصدار مرسوم خاص باستيراد الأبقار، وما أكد هذه الفرضية، أنه بعد أيام قليلة قام المنسق الجهوي باستيراد الأبقار من إحدى دول أمريكا الجنوبية.

وتشي المعطيات التي كشفها السنتيسي، أن المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عبدالرحيم الشطبي، استفاد من استيراده الأبقار من دولة الأوروغواي، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً لدى مجموعة من مهنيي القطاع على مستوى الجهة.

وتثير الواقعة استغراب مهني القطاع منح المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، استيراد الأبقار لوحده على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، مما خلف استياء مهنيي القطاع، خصوصاً وأن عملية الاستيراد كان مخططا لها منذ مدة طويلة، حيث تم شحن الأبقار قبل إصدار قرار الاستيراد.

وتساءل مجموعة من مهنيي القطاع، عن الطريقة التي تم منح المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، صلاحية استيراد الأبقار لوحده، دون إمكانية منحها لمجموعة من مهنيي القطاع، مما يؤكد فرضية المحسوبية والزبونية، واستغلال نفوذ حزب أخنوش، من أجل الاستيلاء على جميع المجالات الاقتصادية، والتي تدر أموالا طائلة على أبناء حزب رئيس الحكومة.

في السياق، يشتكي المغاربة منذ أسابيع من ارتفاع أسعار بيع اللحوم بشكل يومي، الأمر الذي بات يضر بالقدرة الشرائية لفئة واسعة منهم.

وتعالت أصوات الكثير من المواطنين المنددة بغلاء أسعار بيع اللحوم، التي أصبحت تفوق قدراتهم، وانضافت إلى مجموعة من المواد التي تعرف زيادة كبيرة

Source : https://m.alayam24.com/articles-416310.html