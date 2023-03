JOURNEE INTERNATIONALE DE LA LANGUE MATERNELLE

Par Jawad KERDOUDI

Président de l’IMRI

(Institut Marocain des Relations Internationales)

La journée internationale de la langue maternelle célébrée chaque 21 Février, donne l’occasion de se pencher sur la problématique linguistique dans notre pays le Maroc.

L’article 5 de la Constitution marocaine de 2011 précise que l’arabe et l’amazigh constituent les deux langues officielles de l’Etat. Dans la pratique, il faut distinguer l’arabe classique qui est la langue de l’écriture et des médias publics, et la Darija qui est la langue parlée de tous les jours, ainsi que l’amazigh sous plusieurs formes. En outre, il faut ajouter le français qui continue à être utilisé par certaines catégories sociales. Le plus grave est la Darija qui mélange arabe, amazigh et français. Lorsqu’un orateur ne trouve pas le mot arabe qui convient, il se rabat sur le français, ce qui constitue un véritable charabia. Cette Darija mélangée est utilisée couramment notamment dans les radios privées.

L’article 5 de la Constitution marocaine prévoit la création d’un Conseil national des langues et de la culture marocaine, chargé de la protection et du développement des langues arabes et amazigh et des diverses expressions culturelles marocaines. Il regroupe l’ensemble des institutions concernées par ces domaines. Malheureusement ce Conseil n’a pas été créé à ce jour, et c’est lui qui doit déterminer les solutions à la problématique linguistique dans notre pays. Le plus urgent serait de se pencher sur la langue parlée Darija pour la normaliser, l’enrichir en arabisant les mots étrangers, la promouvoir en tant que langue nationale à l’instar du Tunisien et de l’Egyptien.

La réforme linguistique dans notre pays est indispensable pour consolider l’unité de notre peuple et préparer les générations futures.