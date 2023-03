Calendrier marketing 2023 : la liste de tous les événements de l’année

Découvrez toutes les dates à retenir pour préparer vos prochaines campagnes marketing pour 2023.

Découvrez toutes les dates à retenir pour préparer vos prochaines campagnes marketing pour 2023.

Janvier 2023

En ce premier jour de l’année 2023, il sera temps de démarrer le mois sans alcool et de fêter la paix dans le monde. Le 3 janvier sonne l’heure de la rentrée scolaire, toutes zones confondues. Alors que le 16 janvier, soit le 3e lundi du mois, aura lieu le Blue Monday, vous pourrez réconforter vos abonnés avec la journée internationale des câlins 5 jours plus tard. Les passionnés des nouvelles technologies vont suivre avec attention les annonces du CES Las Vegas, le salon dédié à l’innovation numérique et aux produits high-tech. Côté culture, le festival de la bande dessinée d’Angoulême s’apprête à célébrer cette année son 50e anniversaire, du 26 au 29 janvier. Autres temps forts à suivre : le début des soldes d’hiver (jusqu’au 07/02), le Nouvel An chinois (22/01), ou encore la journée des community managers (23/01).

1er janvier : Jour de l’an (férié) / Journée mondiale de la paix / Mois sans alcool « Dry January »

3 janvier : Rentrée scolaire (toutes zones) ✏️

4 janvier : Journée mondiale du braille

5 janvier : CES Las Vegas (jusqu’au 08/01)

6 janvier : Épiphanie

8 janvier : Journée internationale du bain moussant

9 janvier : Journée mondiale de la Corse

10 janvier : Journée de Tintin

11 janvier : Début des soldes d’hiver (jusqu’au 07/02) / Journée mondiale du « merci » / 80e cérémonie des Golden Globes

12 janvier : Kiss a Ginger Day (journée mondiale des roux)

13 janvier : Journée mondiale sans pantalon 👖 / Journée nationale de l’hypersensibilité

14 janvier : Journée mondiale de la logique

16 janvier : Blue Monday / Journée de la nourriture pimentée / Open d’Australie (jusqu’au 29/01)

17 janvier : Journée de la cuisine italienne

19 janvier : Début des Nuits de la lecture (jusqu’au 22/01) / Journée internationale du pop-corn

21 janvier : Journée internationale des câlins ❤️

22 janvier : Nouvel An chinois / Journée franco-allemande

23 janvier : Journée des community managers

24 janvier : Journée internationale de l’éducation / Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante / Journée internationale du sport féminin

26 janvier : 50e festival de la bande dessinée d’Angoulême (jusqu’au 29/01)

27 janvier : Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste

28 janvier : Journée mondiale de la protection des données 👀

29 janvier : Journée du Puzzle

30 janvier : Journée de la non-violence et de la paix / Journée mondiale des lépreux

Février 2023

Le 2e mois de l’année débute par la Chandeleur (2/02). De nombreuses manifestations sportives et culturelles sont au programme en février : Grammy Awards (5/02), championnats du monde de ski alpin (du 6 au 19/02), Super Bowl, Carnaval de Venise, de Rio… Ce sera également le début des vacances scolaires pour les 3 zones. Plusieurs journées mondiales et internationales sont consacrées aux animaux : marmotte, pangolin, baleine, ours polaire. Le 7 février sera également l’occasion de fêter la journée sans téléphone mobile, et le 28 février sans Facebook. Parmi les dates à retenir en février : la Saint-Valentin (14/02), Mardi Gras (21/02), ou encore l’ouverture du salon de l’Agriculture (25/02 jusqu’au 5/03).

2 février : Chandeleur / Journée mondiale des zones humides 💧 / Journée de la marmotte

3 février : Journée internationale sans paille

4 février : Début des vacances scolaires pour la zone A (jusqu’au 20/02) / Journée internationale de la fraternité humaine / Journée mondiale contre le cancer

5 février : 65e cérémonie des Grammy Awards

6 février : Championnats du monde de ski alpin (jusqu’au 19/02) / Journée contre les mutilations génitales féminines

7 février : Journée mondiale sans téléphone mobile

10 février : Journée internationale des légumineuses

11 février : Début des vacances scolaires de la zone B (jusqu’au 27/02) / Journée internationale des femmes et des filles de science / Carnaval de Venise (jusqu’au 21/02)

12 février : Super Bowl

13 février : Journée mondiale de la radio 📻 / Journée internationale de l’épilepsie

14 février : Saint-Valentin

15 février : Journée internationale du cancer chez l’enfant, l’adolescent et le jeune adulte

16 février : Journée internationale du patrimoine canadien

17 février : Début du Carnaval de Rio (jusqu’au 25/02)

18 février : Début des vacances scolaires de la zone C (jusqu’au 06/03)

19 février : Journée mondiale du pangolin / Journée internationale de la baleine

20 février : Journée internationale de la justice sociale

21 février : Mardi Gras / Journée internationale de la langue maternelle / Journée mondiale pour sauver les ours

22 février : Journée mondiale du scoutisme

24 février : Journée internationale des serveurs et des serveuses de bar

25 février : Salon de l’agriculture (jusqu’au 05/03)

26 février : Journée du conte de fée 🧚‍♂️

27 février : Journée mondiale des ONG / Journée internationale de l’ours polaire

28 février : Journée mondiale sans Facebook / Journée internationale des maladies rares

Mars 2023

Pas de temps mort en mars avec de nombreux événements au programme, à l’image de la fête des grands-mères (5/03), de la journée internationale des droits des femmes (8/03), de la Saint-Patrick (17/03), du Printemps (20/03), du début du Ramadan (22/03) et du passage à l’heure d’été prévu le 26 du mois. En mars, il sera aussi question de lutte contre la censure sur Internet (12/03), du nombre Pi (14/03), de recyclage et de sommeil (18/03), de bonheur (20/03), de fromage (27/03) ou encore de piano (29/03). Les élèves plancheront sur les épreuves écrites de spécialités du baccalauréat du 20 au 23 mars. Vous pouvez aussi noter la date du 21/03 pour ranger votre bureau, avant de procrastiner et de fêter l’Earth Hour le 25/03.

1er mars : Journée « Zéro discrimination » / Journée mondiale du compliment 🥰

3 mars : Journée mondiale de la vie sauvage

4 mars : Journée mondiale contre l’obésité

5 mars : Fête des grands-mères

6 mars : Début de la semaine européenne de prévention et d’information sur l’endométriose (jusqu’au 12/03)

8 mars : Journée internationale des droits des femmes

10 mars : Journée internationale des femmes juges

11 mars : Journée mondiale de la plomberie / Journée internationale des startups / Printemps des Poètes (jusqu’au 27/03)

12 mars : Journée mondiale contre la censure sur Internet / 95e cérémonie des Oscars

14 mars : Journée mondiale du nombre Pi

15 mars : Journée internationale des droits des consommateurs

17 mars : Saint-Patrick (fête nationale de l’Irlande) 🍀

18 mars : Journée mondiale du recyclage / Journée nationale du sommeil

19 mars : Journée mondiale de la schizophrénie

20 mars : Printemps / Épreuves écrites de spécialités du baccalauréat (jusqu’au 23/03) / Journée internationale du bonheur / Journée de la langue française / Journée internationale sans viande

21 mars : Journée mondiale du rangement de bureaux / Journée mondiale de la poésie / Journée mondiale de la trisomie 21 / Journée internationale des forêts

22 mars : Journée mondiale de l’eau / Début du Ramadan (jusqu’au 21/04)

23 mars : Journée météorologique mondiale

24 mars : Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose

25 mars : Journée internationale de commémoration des victimes de l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves / Journée de la procrastination / Earth Hour

26 mars : Changement d’heure (passage à l’heure d’été) / Journée mondiale contre l’endométriose

27 mars : Journée nationale du fromage / Journée mondiale du théâtre 🎭

29 mars : Journée mondiale du piano

31 mars : Journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques

Avril 2023

Vos blagues les plus amusantes et farfelues sont attendues le 1er avril (attention : c’est un samedi !) pour amuser vos collègues. Ce 4e mois de l’année sera marqué par plusieurs journées mondiales autour de la santé (7/04), de la sensibilisation à l’autisme (2/04), des ambulanciers (8/04), de la lutte contre le paludisme (25/04). Autres temps forts à retenir : les dates des vacances scolaires en fonction de chaque zone, le dimanche des Rameaux et le marathon de Paris prévus le 2 avril, le festival Coachella (à partir du 14/04), le Printemps de Bourges (18/04), ou encore la Foire de Paris (jusqu’au 08/05).

1er avril : Journée internationale de la blague / Poisson d’avril

2 avril : Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme / Journée mondiale de batailles d’oreillers 🛏 / Marathon de Paris / Dimanche des Rameaux

5 avril : Journée internationale de la conscience

6 avril : Journée internationale du sport au service du développement et de la paix

7 avril : Journée mondiale de la santé

8 avril : Début des vacances scolaires de la zone A (jusqu’au 24/04) / Journée nationale des ambulanciers

9 avril : Journée mondiale de la licorne

10 avril : Lundi de Pâques (férié) / Journée internationale des frères et sœurs

12 avril : Journée internationale du vol spatial habité

14 avril : Festival Coachella

15 avril : Début des vacances scolaires de la zone B (jusqu’au 02/05) / Journée mondiale de l’art

18 avril : Journée internationale des monuments et des sites / Printemps de Bourges

20 avril : Journée de la langue chinoise / Fête des secrétaires

21 avril : Journée mondiale de la créativité et de l’innovation

22 avril : Début des vacances scolaires de la zone C (jusqu’au 09/05) / Journée internationale de la Terre nourricière 🌏

23 avril : Journée de la langue anglaise et espagnole / Saint George’s Day / Journée mondiale du livre et du droit d’auteur

25 avril : Journée mondiale contre le paludisme / Journée mondiale des manchots

26 avril : Journée mondiale de la propriété intellectuelle

27 avril : Foire de Paris (jusqu’au 08/05)

28 avril : Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail 💼

29 avril : Journée internationale de la danse

30 avril : Journée internationale du jazz

Mai 2023

Premier temps fort de ce mois de mai : la journée internationale des travailleurs est un jour férié, tout comme la fête nationale du 8 mai 1945, le jeudi de l’Ascension (18/05) et le lundi de Pentecôte (29/05). Plusieurs événements marqueront ce 5e mois de l’année, tels que la journée de l’Europe (9/05), celle contre l’homophobie (17/05), la fête de la nature et les journées européennes de la mer à partir du 24 mai. Vous pourrez également suivre la finale de l’Eurovision (13/05), la 76e édition du Festival de Cannes (16-27/05), ainsi que le tournoi de Roland-Garros (du 28/05 au 11/06). Notez que la fête des voisins est programmée le 26 mai. Les passionnés de la tech ajouteront à leur agenda le traditionnel Star Wars Day (4/05), la journée internationale des geeks (25/05) et le lancement du festival Web2day le 31/05.

1er mai : Journée internationale des travailleurs (férié)

2 mai : Journée des bébés

3 mai : Journée mondiale de la liberté de la presse / Journée du soleil ☀️

04 mai : Journée internationale des pompiers / Star Wars Day

05 mai : Journée mondiale de la langue portugaise / Journée mondiale de la sage-femme

06 mai : Journée mondiale du coloriage

07 mai : Journée internationale des drones / Journée internationale du rire

08 mai : Fête nationale du 8 mai 1945 (férié)

09 mai : Journée de l’Europe 🇪🇺

10 mai : Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition

11 mai : Journée mondiale des espèces menacées

12 mai : Journée internationale de la santé des végétaux / Journée internationale des infirmières

13 mai : Finale Eurovision / Nuit des musées

14 mai : Journée mondiale du commerce équitable

15 mai : Journée internationale des familles

16 mai : Journée internationale de la lumière / Festival de Cannes (jusqu’au 27/05)

17 mai : Journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information / Journée contre l’homophobie

18 mai : Ascension (férié) / Journée des musées

20 mai : Journée mondiale des abeilles

21 mai : Journée internationale du thé

22 mai : Journée internationale de la diversité biologique

23 mai : Journée mondiale de la tortue

24 mai : Fête de la nature (jusqu’au 29/05) / Journées européennes de la mer (Jusqu’au 25/05) 🌊 / Journée mondiale du bricolage

25 mai : Journée internationale des geeks / Journée mondiale de l’Afrique

26 mai : Fête des voisins

27 mai : Journée nationale de la résistance

28 mai : Journée mondiale de l’hygiène menstruelle / Roland-Garros (jusqu’au 11/06)

29 mai : Lundi de Pentecôte (férié) / Journée internationale des casques bleus des Nations Unies

31 mai : Web2Day (jusqu’au 2/06) 👩‍💻 / Journée mondiale sans tabac

Juin 2023

Si le 21 juin va sonner le début de l’été ainsi que la traditionnelle fête de la musique, d’autres événements viendront animer ce 6e mois de l’année. À commercer par la fête des mères (4/06) et celle des pères (18/06), mais aussi la journée mondiale de de l’océan (8/06), le début des épreuves du baccalauréat (14/06) et des soldes d’été (du 28/06 au 25/07). Plusieurs manifestations sportives sont aussi à l’agenda de juin, avec notamment l’épreuve des 24 heures du Mans, prévue le même jour que la finale de la Ligue des champions (10/06). Le Hellfest 2023 se déroulera du 15 au 18 juin.

1er juin : Journée mondiale des parents / Journée mondiale du lait / Journée mondiale de la course à pied

2 juin : Journée nationale américaine du donut 🍩

3 juin : Journée mondiale pour le vélo

4 juin : Fête des mères

5 juin : Journée mondiale de l’environnement

6 juin : Journée de la langue russe / Journée internationale du baiser

8 juin : Journée mondiale de l’océan

10 juin : Journée mondiale de l’art nouveau 🎨 / 24 heures du Mans / La Nuit du handicap / Finale de l’UEFA Champions League 2023 / Fête nationale du Portugal

11 juin : Journée mondiale du bien-être

12 juin : Journée mondiale contre le travail des enfants

14 juin : Début des épreuves du baccalauréat / Journée mondiale du donneur de sang

15 juin : Journée mondiale de lutte contre la faim / Hellfest (jusqu’au 18/06)

16 juin : Journées nationales de l’agriculture (jusqu’au 18/06)

17 juin : Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse

18 juin : Journée internationale du surf / Fête des pères

20 juin : Journée mondiale des réfugiés

21 juin : Été / Fête de la musique / Journée internationale du yoga 🧘‍♀️

23 juin : Journée des Nations Unies pour la fonction publique / Journée mondiale des dauphins / Fête nationale du Luxembourg

25 juin : Journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie

27 juin : Journée des micro, petites et moyennes entreprises

28 juin : Début des soldes d’été (jusqu’au 25/07)

29 juin : Journée internationale des tropiques 🌴

30 juin : Journée internationale des astéroïdes

Juillet 2023

Le départ de la 110e édition du Tour de France sera donné à Bilbao, en Espagne, le 1er juillet 2023. Les tote bags seront de sortie le 3 juillet à l’occasion de la journée mondiale sans sac plastique. À retenir aussi : le début des vacances estivales pour toutes les zones le 8 juillet, la fête nationale aux États-Unis (4/07), en France (14/07) et en Belgique (21/07). Les compétences des jeunes seront mises à l’honneur le 15 juillet, tout comme la famille, avec la journée mondiale des grands-parents (23/07) et celle des cousins et cousines dès le lendemain (24/07). Pour celles et ceux qui seraient à Paris mi-juillet, ne manquez pas la Japan Expo (du 13 au 16/07). Autre date à ne pas manquer en juillet : la journée mondiale des emojis (17/07) pour célébrer ses réactions préférées et découvrir les classements mondiaux.

1er juillet : Début du Tour de France (jusqu’au 23/07) / Journée mondiale du reggae / Journée internationale des coopératives

2 juillet : Journée mondiale des OVNIS

3 juillet : Journée mondiale sans sac plastique ♻️ / Wimbledon (jusqu’au 16/07)

4 juillet : Journée nationale des États-Unis

8 juillet : Vacances d’été (toutes zones)

11 juillet : Journée mondiale de la population

13 juillet : Japan expo (jusqu’au 16/07)

14 juillet : Fête nationale du 14 juillet (férié)

15 juillet : Journée mondiale des compétences des jeunes

16 juillet : Journée mondiale des serpents 🐍

17 juillet : Journée mondiale des emojis

20 juillet : Journée internationale de la Lune / Journée mondiale du jeu d’échecs / Coupe du monde féminine de football (jusqu’au 20/08)

21 juillet : Fête nationale belge

23 juillet : Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées

24 juillet : Journée internationale des cousins et cousines

28 juillet : Journée mondiale contre l’hépatite

29 juillet : Journée internationale du tigre 🐯

30 juillet : Journée internationale de l’amitié

Août 2023

Le mois d’août sera l’occasion de fêter les journées mondiales et internationales de la frite belge (1er/08) et de la bière (4/08). Les animaux seront à l’honneur avec les journées dédiées au chat (8/08), au lion (10/08), à l’éléphant (12/08), à l’orang-outan (19/08), au moustique (20/08), au chien (26/08) ou encore au papillon (28/08). La journée internationale des gauchers se tiendra le 13 août et l’US Open, dernier tournoi du Grand Chelem de l’année en tennis, est prévu à partir du 28 août. À retenir : en 2023, le 15 août, qui correspond au jour de l’Assomption et qui est férié, tombera un mardi.

1er août : Semaine mondiale de l’allaitement maternel (jusqu’au 07/08) / Journée internationale de la frite belge 🍟 / Fête nationale suisse

4 août : Journée mondiale de la bière

8 août : Journée internationale du chat

9 août : Journée internationale des peuples autochtones

10 août : Journée mondiale du lion

12 août : Journée internationale de la jeunesse / Journée mondiale des éléphants 🐘

13 août : Journée internationale des gauchers

15 août : Assomption (férié)

16 août : Journée mondiale du cerf-volant

17 août : Journée internationale du chat noir

19 août : Journée mondiale de l’aide humanitaire / Journée mondiale des orangs-outans / Journée mondiale de la photographie

20 août : Journée mondiale du moustique

21 août : Journée internationale du souvenir, en hommage aux victimes du terrorisme

26 août : Journée mondiale du chien

28 août : Journée du nœud papillon 🦋 / US Open Tennis (jusqu’au 10/09)

31 août : Journée mondiale du blog

Septembre 2023

Si la date exacte de la rentrée scolaire pour la période 2023/2024 n’est pas encore connue, il est d’ores et déjà possible de noter dans son agenda que la Grande Braderie de Lille se tiendra les 2 et 3 septembre prochains, et l’automne le 23/09. Les traditionnelles journées européennes du patrimoine sont quant à elles fixées du 16 au 17 septembre. Ce 9e mois de l’année va aussi être marqué par le World Clean up Day (17/09) et la journée mondiale sans voiture (22/09). Si la fête de la gastronomie est planifiée le 23 septembre, il sera temps de sensibiliser les internautes aux pertes et gaspillages de nourriture le 29/09. Autres temps forts à suivre : la journée mondiale des programmeurs et développeurs (13/09), de la contraception (26/09), du tourisme (27/09) et du droit à l’avortement (28/09).

1er septembre : Rentrée des classes (théorique)

2 septembre : Grande Braderie de Lille (jusqu’au 03/09) 🛍

5 septembre : Journée internationale de la charité

7 septembre : Journée internationale de l’air pur pour des ciels bleus

8 septembre : Journée internationale de l’alphabétisation / Fête nationale de l’Andorre

9 septembre : Journée mondiale de la peluche

10 septembre : Journée mondiale des premiers secours

13 septembre : Journée mondiale des programmeurs et développeurs 🖥

15 septembre : Journée internationale de la démocratie / Journée mondiale des lymphomes

16 septembre : Journées européennes du patrimoine (jusqu’au 17/09) / Journée internationale de la protection de la couche d’ozone / World Clean up Day

17 septembre : Journée nationale de la marche nordique

19 septembre : Journée Internationale du parler pirate

20 septembre : Journée des transports publics

21 septembre : Journée internationale de la paix / Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer

22 septembre : Journée mondiale sans voiture

23 septembre : Automne / Journée internationale des langues des signes / Fête de la gastronomie

25 septembre : Journée mondiale du rêve 💤

26 septembre : Journée mondiale de la contraception

27 septembre : Journée mondiale du tourisme

28 septembre : Journée mondiale du droit à l’avortement

29 septembre : Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture

30 septembre : Journée internationale de la traduction

Octobre 2023

Le 1er jour du mois d’octobre sera particulièrement chargé avec pas moins de 7 événements au programme, parmi lesquels on retrouve la journée internationale du café, les journées mondiales du chocolat et du végétarisme, ou encore Octobre Rose. Les experts et passionnés de la cuisine continueront d’être à l’honneur avec les journées consacrées au hamburger (13/10), à l’œuf (14/10), au pain (16/10), aux cuisiniers (20/10), ou encore aux pâtes (25/10). Après avoir changé une seconde fois d’heure le 29 octobre, le mois se clôturera par le traditionnel jour d’Halloween et de la journée mondiale des villes (31/10).

1er octobre : Journée internationale pour les personnes âgées / Journée internationale du café ☕️ / Journée mondiale du chocolat / Journée mondiale du végétarisme / Journée des châteaux / Fête des grands-pères / Octobre Rose

2 octobre : Journée internationale de la non-violence / Journée mondiale de l’habitat

3 octobre : Journée nationale des « petits-amis » / Jour de l’unité allemande / Journée mondiale de l’architecture

4 octobre : Journée nationale des aveugles et malvoyants / Journée mondiale des animaux

5 octobre : Journée mondiale des enseignants

7 octobre : Journée mondiale du coton / Journée mondiale du sourire 😁

8 octobre : Journée mondiale des oiseaux migrateurs

9 octobre : Journée mondiale du handicap

10 octobre : Journée mondiale de la santé mentale

12 octobre : Fête nationale espagnole

13 octobre : Journée internationale du hamburger / Journée mondiale pour la vue

14 octobre : Journée mondiale de l’œuf

15 octobre : Journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal / Journée nationale des DYS (troubles spécifiques du langage et des apprentissages)

16 octobre : Journée mondiale de l’alimentation / Journée mondiale du pain

17 octobre : Journée mondiale du don d’organes et de la greffe

18 octobre : Journée mondiale de la ménopause

19 octobre : Journée mondiale contre le cancer du sein

20 octobre : Journée mondiale de la statistique / Journée internationale des cuisiniers

22 octobre : Fête des parrains et des marraines

24 octobre : Journée des Nations Unies

25 : octobre : Journée mondiale des pâtes / Journée européenne de la justice

27 octobre : Journée européenne de la dépression

28 octobre : Journée internationale de la langue et de la culture créole

29 octobre : Passage à l’heure d’hiver 🕰

31 octobre : Halloween / Journée mondiale des villes

Novembre 2023

Le mois de novembre, qui démarre avec le jour de la Toussaint, est le mois anti-tabac et celui de Movember. Autre jour férié : le 11 novembre, qui tombera un samedi en 2023. La gentillesse (3/11) et la générosité (29/11) seront des valeurs fortes à valoriser à travers vos publications en novembre 2023. Les jeux vidéo (18/11) et l’enfance (20/11) seront également à l’honneur. Parmi les autres temps forts à retenir, on peut aussi noter le 24 novembre pour le Black Friday, qui intervient au lendemain de Thanksgiving aux États-Unis (23/11), et le Cyber Monday (27/11). À noter que le 26 novembre sera consacré à la journée mondiale sans achat.

1er novembre : Toussaint (jour férié) / Journée mondiale végane 🌱 / Mois anti-tabac / Movember

3 novembre : Journée mondiale de la gentillesse

4 novembre : Journée du bon sens

6 novembre : Journée mondiale sans papier

8 novembre : Journée internationale de la radiologie

10 novembre : Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire / Journée internationale des stagiaires

11 novembre : Armistice (férié) / Journée internationale des célibataires 💕

13 novembre : Journée mondiale contre la pauvreté

14 novembre : Journée mondiale du diabète / Journées nationales de la sécurité routière

16 novembre : Journée mondiale de la tolérance

17 novembre : Journée mondiale de la prématurité / Journée mondiale de la philosophie

18 novembre : Journée mondiale du jeu vidéo 🎮

19 novembre : Journée mondiale des toilettes / Fête nationale monégasque

20 novembre : Journée mondiale de l’enfance

21 novembre : Journée mondiale de la télévision

23 novembre : Thanksgiving

24 novembre : Black Friday

26 novembre : Journée mondiale sans achat

27 novembre : Cyber Monday

28 novembre : Journée nationale de la santé à domicile 🏠

29 novembre : Journée mondiale de la générosité

30 novembre : Fête nationale de l’Ecosse

Décembre 2023

Dernier mois de l’année, décembre est un incontournable pour fêter la montagne (11/12), la raclette (13/12), le pull de Noël (16/12) et le début de l’hiver (22/12). Deux jours fériés sont prévus, le 25 décembre pour fêter Noël et le 31/12 pour la Saint-Sylvestre. C’est aussi le 1er décembre qu’est célébrée la journée de lutte contre le sida et le début du calendrier de l’Avent. On retrouvera également en décembre la fête de la Saint-Nicolas (6/12), la journée mondiale du climat (8/12), la journée des droits de l’Homme et des animaux (10/12), ou encore celle de la solidarité humaine (21/12).

1er décembre : Journée mondiale de lutte contre le sida / Début du calendrier de l’Avent

2 décembre : Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage / Journée de la samba

3 décembre : Journée internationale des personnes handicapées

4 décembre : Journée internationale des banques 💰

5 décembre : Journée mondiale du bénévolat / Journée mondiale de l’égalité des chances

6 décembre : Saint-Nicolas

7 décembre : Journée internationale de l’aviation civile

8 décembre : Journée mondiale du climat

9 décembre : Journée nationale de la laïcité / Journée internationale de prévention des génocides

10 décembre : Journée des droits de l’Homme / Journée internationale pour les droits des animaux

11 décembre : Journée internationale de la montagne 🏔

13 décembre : Journée de la raclette

15 décembre : Journée universelle de l’Esperanto

16 décembre : Journée internationale du pull de Noël

17 décembre : Journée internationale de lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe

18 décembre : Journée mondiale de la langue arabe

20 décembre : Journée internationale de la solidarité humaine

21 décembre : Journée mondiale de l’orgasme

22 décembre : Hiver

25 décembre : Noël (férié) 🎄

27 décembre : Journée internationale de préparation aux épidémies

31 décembre : Saint-Sylvestre ✨

