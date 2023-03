Gad Elmaleh, président du jury du Mobile Film Festival Africa 2023

Hespress Fr

Le Mobile Film Festival a annoncé le lancement de la 2e édition du Mobile Film Festival Africa, après le succès de sa 1e édition panafricaine en 2021. L’humoriste Gad Elmaleh sera le président du jury de cette édition.

Les valeurs défendues par le festival sont de révéler, soutenir et accompagner les talents de demain du cinéma, en offrant des bourses et un accompagnement permettant aux lauréats de tourner un court-métrage professionnel, indiquent ses initiateurs.

Comme l’exprime le fondateur du festival Bruno Smadja, « parce que les histoires africaines doivent être racontées par des Africains pour un public Africain. Soutenons la jeune création cinématographique partout en Afrique ».

Le Mobile Film Festival Africa est très honoré d’avoir été choisi cette année comme l’un des évènements officiels du programme de « Rabat, Capitale Africaine de la Culture ».

Depuis 2005, le Mobile Film Festival défend les valeurs d’accessibilité et d’égalité en éliminant les contraintes économiques, grâce à l’utilisation du mobile ainsi que l’inscription gratuite au festival, tout en valorisant la créativité des réalisateurs qui doivent raconter une histoire en une minute.

Cette 2ème édition 100% africaine s’impose donc comme une évidence pour le Mobile Film Festival. Continent le plus jeune au monde et qui a opéré sa révolution digitale autour du mobile, l’Afrique part à la conquête du monde grâce à sa créativité et sa jeunesse. Le Mobile Film Festival souhaite accompagner l’éclosion de cette jeunesse talentueuse.

Le Mobile Film Festival Africa revient avec les règles qui ont fait son succès : 1 Mobile, 1 Minute, 1 Film. La seule condition, il faut vivre sur le continent africain pour participer. Le thème est libre afin de mettre en valeur toute la créativité et l’engagement des talents africains.

Par ailleurs, pour rendre notre festival encore plus accessible et montrer la richesse des différentes cultures africaines, les réalisateurs pourront soumettre leur film dans les langues et dialectes de leurs choix. En collaboration avec notre partenaire DotSub, les films seront alors sous-titrés en français, anglais, arabe et portugais pour atteindre le plus large public.

La 1ère édition, relayée par plus de 600 institutions dans 45 pays, a reçu 500 films en provenance de 38 pays africains. La sélection officielle, composée d’une cinquantaine de films, toujours visible en ligne sur les réseaux sociaux du festival et sur YouTube, a rassemblé 14 millions de vues.

Le Grand Prix Africa a été attribué au film sénégalais “Je suis Liberté”, réalisé par Marcel Moussa Diouf, avec une bourse d’aide à la production de 10.000 €. Marcel Moussa Diouf a écrit un très beau court métrage sur les enfants talibés à Dakar, « Kolia », qui est actuellement développé dans le cadre d’une co-production Burkina (Jiguiya Films) – Sénégal (Sangomart Original et Salndu Prodiffusion) – France (Good Rush / Mobile Film Festival). Le scénario Kolia est soutenu par le Fond de la Jeune Création Francophone (JCF) grâce à une bourse de 30.000 €. Le film sera tourné courant 2023.

Les lauréats seront désignés par un éminent jury représentant la diversité des cinémas d’Afrique. En s’associant avec nous, il nous permet de tendre la main à la nouvelle génération :

– Gad Elmaleh, humoriste, acteur et réalisateur marocain, sera le président du jury

– Samia Akariou, actrice, scénariste et metteuse en scène marocaine

– Sofia Alaoui, réalisatrice et scénariste marocaine

– Françoise Ellong-Gomez, scénariste et réalisatrice bénino-camerounaise

– Rafiki Fariala, réalisateur et chanteur slameur congolais

– Fibby Kioria, productrice kenyane

A l’occasion de cette 2ème édition, 46.000 $ de bourses seront remis aux lauréats. Neuf prix seront décernés, associés à des bourses qui permettent aux lauréats de réaliser un film avec des moyens professionnels et l’aide d’un producteur Africain.

Cette année, en l’honneur de Rabat, Capitale Africaine de la Culture, un Grand Prix Maroc sera consacré aux talents marocains, pour incarner toute la richesse de la création cinématographique du Maroc.

– Grand Prix Africa : 10 000 $

– Grand Prix Maroc : 10 000 $

– Prix du Film Francophone : 5 000 $ en partenariat avec TV5 Monde

– Prix ACP – UE Culture : 5 000 $ soutenu par le programme ACP-UE Culture

– Prix du Scénario : 5 000 $ soutenu par Canal +

– Prix de la Réalisatrice : 5 000 $

– Prix du Film Documentaire : 5 000 $, ainsi que 500 $ pour les prix de la meilleure actrice et du meilleur acteur.

D’autre part, les candidatures seront ouvertes jusqu’au 4 avril 2023, que seuls les jeunes réalisateurs vivant sur le Continent africain sont concernés.

Les candidats sont appelés à soumettre des films d’une minute, filmés à l’aide d’un téléphone portable, dans les langues et dialectes de leur choix, via le site web : www.mobilefilmfestival.africa

Source : Hespress