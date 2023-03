Recrutement au Maroc, le Québec reçoit 356.000 demandes pour 1400 postes

La mission de recrutement de travailleurs organisée à Marrakech par la Société de développement économique de Drummondville (SDED), l’un des trois partenaires non gouvernementaux du ministère canadien de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration pour l’organisation des Journées Québec à l’international, a connu un franc succès.

En tout, 356 260 candidatures ont été enregistrées pour pourvoir 1420 postes dans les secteurs de l’agroalimentaire et de la transformation des aliments, de la fabrication et de l’usinage, du génie et des métiers techniques, manufacturiers, miniers, de la santé et des services sociaux et des technologies de l’information. Ainsi se résume la mission de recrutement de travailleurs organisée à Marrakech les 18 et 19 février. Cette mission a connu la participation de 64 entreprises et 168 représentants d’entreprises provenant de toutes les régions du Québec, fait savoir le site Journal Express.

Julie Biron, directrice attraction et développement de la main-d’œuvre de la SDED se réjouit du succès de la mission. « Cette mission a été la plus grande organisée par la SDED sur le territoire maghrébin, et elle marque un tournant dans la jeune histoire de notre service. Je suis particulièrement fière du travail accompli en amont par notre équipe et le comité organisateur qui ont relevé le défi. Les entreprises participantes ont d’ailleurs souligné la grande qualité des candidats recrutés et la majorité d’entre elles souhaitent recruter davantage de candidats que prévu. »

Et d’ajouter : « Les entreprises pourront dès maintenant amorcer le processus d’immigration avec l’aide de nos avocats spécialisés et, parallèlement, nous poursuivrons nos efforts de recrutement du côté de l’Amérique latine, où nous participerons aux Journées Québec en Colombie et au Brésil. »

Le Canada se tourne vers le Maroc pour recruter des éducatrices, afin de pallier la pénurie de main-d’œuvre qui touche le secteur de la petite enfance.

Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) a organisé à Marrakech une mission de recrutement international (CPE), aux fins de combler les besoins de main-d’œuvre dans le secteur de la petite enfance. « Notre propre équipe est limitée à 13 éducatrices, incluant trois qui n’ont qu’un statut de remplaçante, mais qui sont à l’horaire à toutes les semaines, a expliqué la directrice intérimaire du CPE « Chez Ma tante », Mélanie Bernard, actuellement dans le royaume avec Alexandre Bessette, conseiller en marketing territorial à la Municipalité des Îles. Ça veut dire qu’on n’a personne en “back-up”. Si une éducatrice tombe malade demain matin, on n’a personne pour la remplacer qui ne travaille pas déjà. » Actuellement, elle exploite seulement 60 places de garderie dans un établissement au lieu de 107 places de garderie dans trois installations différentes, en raison de la pénurie de main-d’œuvre.

En tout, 1000 CV ont été reçus à la suite du lancement de la campagne de recrutement. Mais il n’y a que cinq éducatrices d’origine marocaine, qui seront recrutées pour des raisons de logistique d’intégration. À Marrakech, la responsable a rencontré les 35 candidates retenues lors d’une première sélection. La suite ? Une fois rentrée au Canada, elle organisera une deuxième ronde d’interviews par visioconférence, avec un nombre encore plus restreint.

Le Québec à la recherche d’infirmiers marocains

Pour combler le déficit de main-d’œuvre locale, les employeurs québécois se tournent vers l’international et particulièrement le Maroc pour recruter certains profils dont notamment des infirmiers.

« L’attraction de travailleurs et d’étudiants internationaux, ainsi que d’investissements étrangers et d’entrepreneurs internationaux, fait partie des mandats importants de Québec International (QI), tout comme la promotion de l’environnement d’affaires, ou encore le soutien au développement des secteurs de force (bâtiment vert et intelligent, sciences de la vie et technologies de la santé, etc.) », explique Marie-Josée Chouinard, directrice principale en attraction et rétention de talents de l’institution.

QI a réalisé depuis 2008 plus de 80 missions de recrutement et a contribué à attirer près de 20 000 nouveaux emplois dans la région. QI organise les 10 et 11 décembre prochain à Paris, en collaboration avec le gouvernement du Québec et d’autres partenaires, les Journées Québec au cours desquelles elle accompagne et conseille les entreprises. L’événement réunit une centaine d’employeurs du Québec.

« Parmi les bassins de recrutement privilégiés, outre la France, mentionnons le Maroc, l’Algérie, la Belgique, le Brésil, le Cameroun, la Colombie, la Côte-d’Ivoire, Madagascar, le Mexique, le Sénégal, le Togo et la Tunisie », précise Marie-Josée Chouinard. Les domaines d’études et d’emploi les plus recherchés, au regard des besoins sur le marché de l’emploi et des établissements d’études post-secondaires sont l’enseignement et l’éducation, la santé et les services sociaux, les technologies de l’information, etc.

