Pourquoi le Canada a besoin d’immigrants ?

Le Canada est un pays qui continue d’avoir besoin de nouveaux venus pour développer et renforcer l’économie canadienne. Les immigrants amènent des travailleurs qualifiés et compétents sur le marché du travail et amènent de nombreuses personnes novatrices et talentueuses au pays. Il aide également à réunir les familles et donne aux individus une chance de s’adapter à leur nouvelle vie.

UNIR LA FAMILLE

La catégorie du regroupement familial est la deuxième plus grande catégorie de nouveaux arrivants au Canada selon le plan des niveaux d’immigration. Au total, les immigrants familiaux représentaient 59 demandes de résidence permanente dans tous les programmes en 2020.

Le programme de réunification familiale permet aux Canadiens et aux résidents permanents de parrainer certaines catégories de familles pour immigrer au Canada en tant que résidents permanents. Ce programme aide à réunir les familles séparées et existantes. Les membres de la famille peuvent être séparés pendant des années ou ne peuvent se voir que temporairement.

Les réunions de famille témoignent de la compassion du Canada envers les immigrants et renforcent la position du Canada sur la scène internationale. Il a également de bons effets économiques. Les familles de parrainage agissent comme des facilitateurs financiers, par exemple en fournissant des services de garde d’enfants afin que les parrains puissent travailler et améliorer leurs compétences.

AIDE À LA NOUVELLE VIE

Les gens déménagent dans de nouveaux pays pour de nombreuses raisons, notamment : B. Facteurs environnementaux, possibilités d’emploi pour échapper à un conflit violent, facteurs environnementaux, objectifs éducatifs ou regroupement familial. Dans l’ensemble, la plupart des immigrants quittent leur pays d’origine pour améliorer leur qualité de vie.

Vous pouvez être assurés que le Canada est un pays sûr avec de nombreuses possibilités d’éducation et d’emploi. En fait, le Canada est le 6e pays le plus sécuritaire au monde.

Le Canada se classe très bien pour les conflits internes, la criminalité et la stabilité politique. En plus de bonnes possibilités d’emploi, de l’accès aux soins de santé et d’un gouvernement efficace, le Canada compte certaines des personnes les plus amicales au monde. Accepter des immigrants témoigne de la compassion et du leadership du Canada en tant que nation.

RENFORCER L’ÉCONOMIE CANADIENNE

L’immigration renforce l’économie canadienne. Ils comblent les pénuries d’emplois, paient des impôts et dépensent de l’argent pour acheter des biens, un logement et des moyens de transport.

Le Canada a une population plus âgée et un taux de natalité plus faible, ce qui entraîne un ralentissement de la croissance économique et de la main-d’œuvre. Les baby-boomers vieillissants. D’ici à 2020, 9,2 millions de baby-boomers atteindront l’âge de la retraite.

Le Canada pourrait se diriger vers des décennies de croissance économique léthargique, de revenu par habitant en baisse et de prospérité décroissante. Le ralentissement de la croissance économique fait qu’il est difficile pour le Canada d’augmenter les impôts qu’il doit consacrer aux services sociaux comme l’éducation et les soins de santé.

Pour cette raison, le Canada a augmenté l’immigration afin de renforcer la situation économique et financière du pays.

Les immigrants représentent également 33 % de tous les propriétaires d’entreprises ayant des employés rémunérés. Ils créent d’importants emplois dans tous les secteurs de l’économie canadienne, y compris la construction, les services professionnels, les soins de santé et le commerce de détail.

Source : L’hebdo du st Maurice