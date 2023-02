Quel est le démentogène numéro 1?

Sauriez-vous identifier le démentogène numéro un présent dans votre vie?

Avez-vous une idée de ce que c’est un démentogène premièrement?

Tout comme un produit peut est cancérigène, un produit peut être démentogène.

Le terme démentogène, est un terme nommé par le Dr. Bredesen qui désigne un produit qui peut faire décliner le cerveau. Celui qui est en première position, qui sort du lot est le sucre sous toutes ses formes. Il est très nocif pour le cerveau et tout aussi addictif qu’une drogue dure.

Que vous soyez une bibitte à sucre ou aimez manger des pâtes, du pain, des pommes de terre et du riz, réduire la consommation de ceux-ci est vivement recommandé.

Je vous ai partagé l’évolution inquiétante de la consommation de sucre au cours du temps. Selon les statistiques de la consommation de sucre aux États-Unis, dans les années 2000, nous consommions en moyenne 82 kg de sucre par an versus 5 kg de sucre par an vers les années 1800. Nous ne sommes pas faits pour en consommer autant.

Le sucre se cache partout dans nos aliments du commerce. Que cela soit une sauce marinara, du yogourt, laits végétaux, il est fort possible que vous consommiez plus de sucre que vous ne le croyez. Faites des choix judicieux, comme par exemple, achetez un yogourt nature et d’y ajouter vous-même vos fruits préférés avec une touche de vanille.

En résumé, réduire la consommation de glucides est un bon premier pas pour diminuer les produits démentogènes de votre quotidien.

Pour en apprendre davantage et booster votre mémoire, j’aurai un prochain défi gratuit de 7 jours, mais en attendant, vous pouvez réserver une rencontre découverte gratuite de 15 minutes avec moi.

www.patriciaspaans.com

Changez vos habitudes pour changer de trajectoire !

Patricia Spaans, RHC, N.D.

Coach mémoire et neuroplasticité

Coach santé certifiée

Naturopathe

Certifiée par Health Coach Institute et Functional Medicine Institute

Praticien certifié dans le Protocle BredesenTM et le ReCODE ReportTM

Conseillère en alimentation fonctionnnelle (en cours)

Inscrivez-vous à mon prochain défi 7 jours gratuit « Stimulez votre mémoire… et arrêter de chercher vos mots » :

www.patriciaspaans.com/7-jours-pour-stimuler-votre-memoire

Tél. : 514-224-9404

Reçus pour fins d’assurance

www.patriciaspaans.com

facebook.com/patriciaspaanscoachsante/

Les documents et informations partagées sont présentés à titre purement informatif et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de Patricia Spaans et la société Famille Saine inc. Les points de vue, commentaires et autres renseignements partagés ont pour seul but de fournir de l’information. D’aucune manière ces points de vue, commentaires et renseignements ne constituent une recommandation de traitement (préventif ou curatif), une ordonnance ou un diagnostic ni ne doivent être considérés comme tels.