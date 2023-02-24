مقترح قانون يتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج

تقدم به السيدات والسادة النواب:

المملكة المغربية

البرلمان

مجلس النواب

حكام عامة

المادة 1

تطبيقا لأحكام الفصلين 163 و171 من الدستور، يعاد تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج، المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.07.208 الصادر في 10 ذي الحجة (21 دجنبر 2007)، وتحدد صلاحياته وتأليفه وكيفيات تنظيمه وقواعد سيره، طبقا لأحكام هذا القانون، ويشار إليه بعده باسم “المجلس”.

المادة 2

يعتبر مجلس الجالية المغربية شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، ويتمتع بهذه الصفة بكامل الأهلية القانونية وبالاستقلال الإداري والمالي.

الباب الثاني

مهام المجلس وصلاحيته

المادة 3

– تقديم كل مقترح للحكومة من شأنه:

طبقا لأحكام الفصل 163 من الدستور، يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج، على الخصوص، إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمساندة في وطنهم المغرب وتقدمه.

ولهذه الغاية، يمارس المجلس الصلاحيات التالية:

-إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج أو بالهجرة، التي يعرضها عليه جلالة الملك من أجل ذلك؛

– إبداء الرأي حول توجهات السياسات العمومية التي من شأنها أن تضمن للمغاربة المقيمين بالخارج تأمين وتعزيز أسس الارتباط بالوطن وبهويتهم المغربية، ولاسيما في المجال الثقافي والديني والتربوي؛

-إبداء الرأي فيما تحيله الحكومة والبرلمان، والمؤسسات والهيئات الدستورية من القضايا ذات الصلة بالتوجهات العامة المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة؛

-إبداء الرأي فيما تحيله الحكومة والبرلمان، بشأن مشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية والنصوص التنظيمية، التي يعرضها عليه من أجل ذلك رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب كل حالة، لاسيما مشاريع ومقترحات قوانين ذات الصلة بالسياسات العمومية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج؛

-وضع خطة لمواكبة الكفاءات والمواهب المغربية، والتواصل معها، وتعريفها بمؤهلات وطنها في مجال التنمية والاستثمار؛

-إعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الحكومة، بشأن كل مسألة تهم قضايا الجالية المغربية أو تتعلق بالهجرة؛

-وضع استراتيجية لرصد كل التطورات في مجال الهجرة على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والعلمي؛

-تقديم كل مقترح للحكومة من أجل تقوية مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في تطوير قدرات بلدهم على المستوى الوطني والجهوي والمحلي في كل مجالات التنمية؛

-وضع استراتيجية لتطوير سياسة التواصل والتعاون مع بلدان المهجر على جميع المستويات؛

-وضع آليات لتشجيع المواطنات والمواطنين المقيمين بالخارج للاستفادة من فرص الاستثمار ومختلف الاوراش التنموية ببلدهم، ومن التحفيزات والضمانات التي تمنحها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛

– تقديم كل مقترح للحكومة من شأنه:

حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المقيمين بالخارج في بلدان الاستقبال تطبيقا للفصل 16 من الدستور؛

ضمان حقوق المواطنة الكاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات تطبيقا للفصل 17 من الدستور؛

ضمان مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون تطبيقا للفصل 18 من الدستور.

المادة 4

يتعين وجوبا أن يدلي المجلس برأيه في القضايا والمشاريع والمقترحات والبرامج المحالة إليه بموجب هذا القانون، خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما (60) يسري ابتداء من تاريخ توصله بها.

وتقلص هذه المدة إلى شهر إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وأثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إلى المجلس من الجهة التي طلبت الرأي.

ويمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن يطلب تمديد الأجلين المذكورين مع بيان الأسباب الموجبة لذلك، إذا تعذر عليه الإدلاء بالرأي المطلوب خلالها، على ألا يتجاوز التمديد نصف المدة الأصلية.

وإذا لم يدل المجلس برأيه داخل الآجال المشار إليها أعلاه، تعتبر القضايا والمشاريع والمقترحات المحالة إليه لا تثير أي ملاحظات لديه.

المادة 5

يمكن للمجلس، بمبادرة منه، أن يدلي بآرائه ومقترحاته بشأن القضايا التي تهم مجال اختصاصه، ويمكن إصدار آرائه وتقاريره في القضايا المذكورة، بتنسيق أو بصفة مشتركة، مع واحد أو أكثر من المجالس أو المؤسسات المنصوص عليها في الدستور، إذا اقتضى الأمر ذلك، شريطة مراعاة حدود اختصاص المجالس والمؤسسات المذكورة.

المادة 6

يرفع المجلس إلى نظر جلالة الملك تقريرا سنويا عن القضايا المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج، كما يرفع إليه، عند الاقتضاء، تقارير خاصة وموضوعاتية في كل ما يسهم في النهوض بأوضاع الجالية المغربية بالخارج.

توجه نسخة من هذه التقارير، إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ويعمل المجلس على نشرها وإطلاع العموم عليها.

كما يقدم رئيس المجلس، تطبيقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، تقريرا عن أعماله مرة واحدة في السنة على الأقل يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان.

تنشر التقارير المذكورة في الجريدة الرسمية.

الباب الثالث

تأليف المجلس

المادة 7

يتألف المجلس، علاوة على الرئيس، الذي يعين بظهير شريف، من أعضاء يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور، ويوزعون كما يلي:

أ/ فئة الخبراء والمتخصصين:

تتألف هذه الفئة من 20 عضوا بما فيهم الرئيس والأمين العام، يعينهم جلالة الملك من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والخبرة الكبيرة، والنزاهة والمصداقية والعطاء المتميز، والتخصص في مجالات شؤون الهجرة وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، يراعى في اختيارها التنوع والتكامل بين التخصصات، والتوزيع الجغرافي لمناطق إقامة المغاربة بالخارج.

ب/ فئة الأعضاء المعينين:

تتألف هذه الفئة من 15 عضوا، يتم تعيينهم على الشكل التالي:

– 05 أعضاء يعينهم رئيس الحكومة، وتحدد طريقة وشروط تعيين هذه الفئة بنص تنظيمي.

– 10 أعضاء يعينهم مناصفة رئيسا مجلسي البرلمان، بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية، والمشهود لها بالعمل الجاد في مجالات شؤون الهجرة وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج.

ج/ فئة الأعضاء المنتخبين:

تتألف هذه الفئة من 15 عضوا يتم انتخابهم من قبل جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بشؤون الهجرة وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج.

تحدد طريقة وشروط انتخاب هذه الفئة بنص تنظيمي.

المادة 8

يراعى في اختيار أعضاء كل فئة، حسب الحالة، التوفيق بين مبادئ التعددية الفكرية الاجتماعية والمناصفة والتنوع الثقافي واللغوي والتمثيلية الجهوية والعطاء المتميز، وتمثيلية جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج، ويشترط فيهم أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.

تحدد مدة انتداب أعضاء المجلس من الفئات الثلاثة في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 9

يلتزم أعضاء المجلس بالاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم، بكل مسؤولية وأمانة وتجرد وإخلاص في الدفاع عن المصالح العليا للأمة.

المادة 10

تنتهي العضوية في المجلس بالوفاة، وتنتهي أيضا إما بانتهاء مدة الانتداب أو الاستقالة أو عند فقدان الصفة التي تم التعيين على أساسها، أو في حالة العجز الصحي الكلي الثابت، أو عند القيام بأعمال أو تصرف تتنافى مع الالتزامات المرتبطة بالعضوية في المجلس.

وفي هذه الحالات يحيط الرئيس المجلس علما بذلك، ويتم تعيين خلف له خلال أجل أقصاه (60) يوما، وفق الكيفية التي عين وفقها سلفه.

الباب الرابع

أجهزة المجلس

المادة 11

يتكون المجلس علاوة على رئيسه وأمينه العام من الأجهزة التالية:

-الجمعية العامة؛

-مكتب المجلس؛

-اللجان الدائمة؛

-لجان مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة طبقا لمقتضيات المادة 14 بعده.

المادة 12

تتولى الجمعية العامة، التي تتألف من كافة أعضاء المجلس، ممارسة الاختصاصات التالية:

–التداول في كل القضايا المعروضة على المجلس من قبل جلالة الملك، أو المحالة إليها من طرف الحكومة أو البرلمان، وكذا في كل القضايا التي يدرجها المجلس تلقائيا في جدول أعماله؛

-دراسة مشاريع الآراء والاقتراحات والتوصيات والتقارير والبرامج والدراسات والأبحاث التي تعدها أجهزة والمصادقة عليها؛

-دراسة مشروع برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس؛

-المصادقة على مشروع ميزانية المجلس وحصر حسابات السنة المالية المختتمة؛

-المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، الذي يعرضه رئيس المجلس عليها؛

يمكن للجمعية العامة للمجلس، باقتراح من الرئيس، إحداث لجان مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة لتكليفها بدراسة موضوع معين يدخل ضمن مهامه وصلاحيته، على أن لا تتداخل مهامها مع اختصاصات اللجان الدائمة.

المادة 13

يتألف مكتب المجلس، علاوة على الرئيس، من الأمين العام ومن تسعة أعضاء يمثلون الفئات الثلاثة المكونة للمجلس، تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها لمدة سنتين ونصف قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات هذه الانتخابات.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر رؤساء اللجان الدائمة للمجلس أعضاء مكتب المجلس.

يمكن للرئيس أن يستدعي لاجتماعات مكتب المجلس كل شخص يمكن أن يكون حضوره مفيدا لأشغال المكتب بالنظر للقضايا المعروضة عليه.

المادة 14

يضطلع مكتب المجلس، الذي يجتمع بصفة منتظمة وكلما اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسه، بمساعدة الرئيس في إعداد وتنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة وفي إعداد جدول أعمالها، كما يمارس المهام التي تفوضها إليه الجمعية في نطاق اختصاصاتها.

ينظر مكتب المجلس في طلبات إبداء الرأي المعروضة على المجلس، ويحيلها، قصد الدراسة والبحث، إلى اللجان المختصة أو إلى مجموعات العمل الخاصة.

المادة 15

يتدارس مكتب المجلس نتائج أشغال اللجان ومجموعات العمل الخاصة، ويبت في المآل الملائم لها.

يساعد مكتب المجلس الرئيس في وضع جدول أعمال دورات الجمعية العامة.

تحدث لدى المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والاعمال التي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولة الجمعية العامة.

يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد اللجان الدائمة وأسماؤها واختصاصاتها، ومجال اختصاصاتها، ومجال اشتغالها وتنظيم عملها.

يحدد مكتب المجلس اختصاصات اللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة وكيفيات سيرها ومدة المهمة الموكولة إليها ويعين أعضائها من بين أعضاء المجلس.

الباب الخامس

كيفية تسيير المجلس

المادة 16

يعين الرئيس بظهير شريف لولاية تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يرأس رئيس المجلس الجمعية العامة ومكتب المجلس، ويتولى الاشراف العام على شؤون المجلس، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تدبيره، وحسن سيره، ولا سيما:

-وضع جدول أعمال دورات المجلس بتشاور مع مكتب المجلس، ورفعها لجلالة الملك للمصادقة عليه؛

-رفع نتائج أعمال المجلس إلى جلالة الملك؛

– دعوة أعضاء المجلس للاجتماع في الدورات العادية والاستثنائية؛

-إبلاغ نتائج مداولات المجلس إلى السلطة التي طلبت منه الرأي والسهر على تتبع مآلها؛

-إعداد مشروع برنامج العمل السنوي ومشروع الميزانية السنوية للمجلس، ويعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها؛

-إعداد النظام الداخلي للمجلس ويعرضه على الجمعية العامة لدراسته والمصادقة عليه؛

– تدبير الموارد البشرية للمجلس؛

-تمثيل المجلس أمام القضاء، ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية، والأغيار، والمنظمات، والمؤسسات الأجنبية أو الدولية المعنية بمجال اختصاصه؛

-ابرام اتفاقيات للشراكة والتعاون باسم المجلس مع القطاعات والمؤسسات والهيئات على الصعيدين الوطني والدولي في مجال اختصاصه.

المادة 17

يعتبر الرئيس الناطق الرسمي للمجلس، ويجوز له أن يفوض، عند الاقتضاء، بعض اختصاصاته للأمين العام أو لأي عضو من أعضاء مكتب المجلس.

إذا حال عائق دون اضطلاع الرئيس بمهامه، يعين جلالة الملك، أحد أعضاء المجلس ليتولى مهمة التسيير المؤقت للمجلس.

المادة 18

يمكن لرئيس المجلس أن يوجه دعوة الحضور في اجتماعات الجمعية العامة لأعضاء القطاعات الحكومية أو المؤسسات والهيئات الدستورية، أو لأي مسؤول أو شخص يرى فائدة في حضوره.

كما يمكن لرئيس المجلس أن يدعو أيضا شخصيات أو هيئات أجنبية للحضور أو المشاركة في لقاءات المجلس والأنشطة التي ينظمها.

المادة 19

تنعقد الجمعية العامة، بصفة قانونية، بحضور نصف أعضاء المجلس على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصب القانوني يوجه رئيس المجلس دعوة ثانية لعقد الاجتماع الموالي بعد خمسة عشر يوما، ويصبح هذا الاجتماع قانونيا إذا حضر ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

تصادق الجمعية العامة على القضايا المعروضة عليها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

المادة 20

تنعقد دورات الجمعية العامة العادية على الأقل ثلاث مرات في السنة، وفق الكيفيات المحددة في نظامه الداخلي، ويمكن أن تجتمع الجمعية العامة في جلسة خاصة بأمر من جلالة الملك.

كما يمكن للمجلس عقد دورة استثنائية بطلب من ثلثي أعضائها بعد موافقة جلالة الملك على تاريخ وجدول أعمالها.

المادة 21

يحدد النظام الداخلي للمجلس، استنادا لهذا القانون، قواعد تنظيمه وكيفيات سيره، وهيكلة الإدارة والتدابير المتخذة في شأن الحضور لأعضاء المجلس في أشغال أجهزته.

ينشر النظام الداخلي للمجلس في الجريدة الرسمية بعد المصادقة عليه.

الباب السادس

التنظيم المالي والإداري للمجلس

المادة 22

يعين الأمين العام للمجلس بظهير شريف باقتراح من رئيسه، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويتولى مساعدة الرئيس في مهامه، وبهذه الصفة يسهر على تسيير إدارة المجلس، ويعمل على تنفيذ قرارات المجلس بعد المصادقة عليها.

ويقوم، علاوة على ذلك، بمهمة الكتابة الدائمة للمكتب، ويسهر على مسك محاضره والوثائق المتعلقة به، وإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات المجلس وخططه وبرامجه، والعمل على مسكها وحفظها.

المادة 23

يمكن لرئيس المجلس أن يفوض للأمين العام للمجلس التوقيع على جميع الوثائق والقرارات ذات الصبغة الإدارية والمالية.

إذا حال عائق دون اضطلاع الأمين العام للمجلس بمهامه، فإن الرئيس يرفع إلى جلالة الملك اقتراحا بتعيين أحد مسؤولي المجلس لتولي مهام الأمين العام مؤقتا.

المادة 24

يعد رئيس المجلس ميزانية المجلس باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، تشتمل على ما يلي:

في باب الموارد:

-الإعانات المخصصة له من الميزانية العامة للدولة؛

-مداخيل الأموال العقارية والمنقولة التي يمتلكها المجلس؛

-العائدات المتأتية من أنشطته؛

-الإعانات المالية المقدمة من لدن هيئة عامة أو خاصة وطنية كانت أو أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية؛

-الهبات والوصايا؛

-المداخل المختلفة.

في باب النفقات:

-نفقات التسيير؛

-نفقات التجهيز؛

نفقات مختلفة مرتبطة بأنشطة المجلس.

تسجل الاعتمادات المالية المرصودة للمجلس في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان” مجلس الجالية المغربية بالخارج”.

المادة 25

يتولى محاسب عمومي يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس المجلس، بممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين، بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 26

يعتبر رئيس المجلس آمرا بقبض مداخيل المجلس وصرف نفقاته، ويمكن له أن يعين الأمين العام للمجلس، وأي مسؤولي المجلس آمرا مفوضا بالصرف.

المادة 27

تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس وفق القواعد المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالمجلس والذي يعده المجلس بتنسيق مع السلطات الحكومية المكلفة بالمالية.

يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

المادة 28

إذا حال مانع دون مزاولة رئيس المجلس لمهامه، يتولى الأمين العام للمجلس، مؤقتا، مهمة الآمر بالصرف في كل ما يتعلق بضمان السير الضروري للمجلس، تحت مسؤولية مكتب المجلس.

المادة 29

تعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية، غير أنه يمكن أن يتقاضى أعضاؤه تعويضا عن المهام الموكولة لهم من طرف المجلس، وعن مشاركتهم في دورات المجلس وفي اجتماعات اللجان، وعن تنقلاتهم.

تحدد بموجب مرسوم مقادر التعويض وكيفيات احتسابه لفائدة أعضاء المجلس وأجهزته.

المادة 30

يستعين المجلس، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له، بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموظفين يوضعون رهن إشارة المجلس وموظفين خاصين به، يتم توظيفهم وفقا للنظام الأساسي المشار إليه بعده، مع مراعاة مبدأ الشفافية وتكافئ الفرص.

كما يمكن للمجلس الاستعانة بأعوان يتم تشغيلهم بموجب عقود، وعند الاقتضاء، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة، وذلك بالتعاقد معهم على أساس دفاتر تحملات تحدد وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.

الباب السابع

أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 31

يجب على المؤسسات والهيئات الدستورية والمؤسسات العمومية أو الخصوصية والإدارات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية وكل السلطات العمومية والأجهزة التابعة لها، كل في اختصاصه، تزويد المجلس، كلما طلب ذلك، بالمعلومات والوثائق والمعطيات التي من شأنها مساعدته على ممارسة مهامه وصلاحيته.

المادة 32

يلحق تلقائيا بمجلس الجالية المغربية بالخارج المحدث بموجب أحكام هذا القانون كافة الموظفين والمستخدمين والاعوان المزاولين مهامهم بمجلس الجالية المغربية بالخارج المحدث بموجب الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.07.208 في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

في انتظار إقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس، المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه، يحتفظ الموظفون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها داخل مجلس الجالية المغربية بالخارج المحدث بموجب الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.07.208.

المادة 33

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص مسطرة تعيين أعضاء الجمعية العامة ورئيس المجلس، وتدخل باقي الاحكام الأخرى حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس.

المادة 34

تنسخ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس، أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.07.208.