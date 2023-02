La SDED à la tête d’une imposante délégation d’entreprises au Maroc

Julie Biron (directrice – attraction et développement de la main-d’œuvre, SDED), Noémie Lessard (généraliste RH, Essity Canada), Benoît Dagenais (sous-ministre, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec) et Gerry Gagnon (directeur général, SDED) entourent un candidat recruté sur place par Essity Canada @ Crédit photo SDED. Tous droits réservés.

DRUMMONDVILLE

Après plusieurs mois de travail et de planification, la Société de développement économique de Drummondville (SDED) a mené une mission de recrutement de travailleurs au Maroc d’une ampleur jamais vue, la plus imposante à être organisée par un organisme québécois sur le continent africain.

Délégation des entreprises participantes aux Journées Québec Maroc @ Crédit photo SDED. Tous droits réservés.

La SDED est désignée comme l’un des trois partenaires non gouvernementaux (avec Québec International et Montréal International) du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration pour l’organisation des Journées Québec à l’international. C’est à ce titre qu’elle a conduit avec grand succès cette mission qui s’est déroulée les 18 et 19 février derniers à Marrakech au Maroc.

Faits saillants

Un total de 64 entreprises et 168 représentants d’entreprises provenant de toutes les régions du Québec ont participé à cette mission. En tout, 356 260 candidatures ont été reçues pour pourvoir 1420 postes dans les secteurs de l’agroalimentaire et transformation des aliments, de la fabrication et de l’usinage, du génie et des métiers techniques, manufacturier, minier, de la santé et des services sociaux et des technologies de l’information. Les représentants des entreprises ont mené plus de 2000 entretiens sur place avec des candidats qualifiés et présélectionnés.

« Cette mission représentants 64 entreprises et 168 représentants d’entreprises provenant de toutes les régions du Québec ont participé à cette mission sur le territoire maghrébin, et elle marque un tournant dans la jeune histoire de notre service. Je suis particulièrement fière du travail accompli en amont par notre équipe et le comité organisateur qui ont relevé le défi. Les entreprises participantes ont d’ailleurs souligné la grande qualité des candidats recrutés et la majorité d’entre elles souhaitent recruter davantage de candidats que prévu. Les entreprises pourront dès maintenant amorcer le processus d’immigration avec l’aide de nos avocats spécialisés et, parallèlement, nous poursuivrons nos efforts de recrutement du côté de l’Amérique latine, où nous participerons aux Journées Québec en Colombie et au Brésil » a souligné Julie Biron, directrice – attraction et développement de la main-d’œuvre de la SDED.

Les dernières missions de recrutement de travailleurs internationaux avant l’été

Les Journées Québec Colombie se dérouleront les 1er et 2 avril prochains à Bogota, tandis que les Journées Québec Brésil suivront les 29 et 30 avril 2023 à Sao Paulo.

Les employeurs intéressés par le recrutement de travailleurs internationaux ont encore quelques jours pour s’inscrire aux Journées Québec Afrique subsaharienne et Europe qui se dérouleront en ligne, en mai et en juin prochains. Elles peuvent contacter l’équipe d’attraction et développement de la main-d’œuvre de la SDED pour de plus amples informations ou encore assister à l’un des webinaires offerts. Les détails et les coordonnées se trouvent à cette adresse : https://www.sded.ca/services-aux-entrepreneurs/attraction-et-developpement-de-la-main-d-oeuvre/missions-de-recrutement-a-linternational/.

La SDED remercie chaleureusement les entreprises pour leur confiance, de même que Québec International qui a collaboré au succès de cette mission, et le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

Source : Vingt 55