ÉVOLUTION DE L’IMMIGRATION AU QUÉBEC EN 2023

Le plan d’immigration du Québec pour 2023 prévoit d’accueillir entre 44 500 et 47 500 nouveaux arrivants dans la province. Ce nombre est en ligne avec les objectifs des années précédentes, visant à augmenter la croissance économique et démographique du Québec.

Le plan d’immigration 2023 vise également à améliorer l’intégration des nouveaux arrivants en mettant en place des programmes de francisation, de formation professionnelle et d’accompagnement à l’emploi. Le plan prévoit également d’accorder une attention particulière à l’immigration régionale et à l’accueil des réfugiés.

Enfin, le plan d’immigration du Québec pour 2023 met l’accent sur la sélection de candidats ayant des compétences et des qualifications recherchées sur le marché du travail québécois, ainsi que sur l’attraction et la rétention de talents internationaux.

C’est important de noter que ce plan d’immigration est sujet à changement en fonction des besoins et des priorités du gouvernement et de la situation économique et sanitaire.

Voici le tableau comparant l’évolution de l’immigration au Québec pour les dernières années:

Année Nombre d’immigrants 2016 53 230 2017 52 388 2018 51 135 2019 40 545 2020 25 195*

*En raison de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Québec a réduit son objectif d’immigration pour 2020. Les données pour cette année sont donc plus basses que les années précédentes.

Il est important de noter que le nombre d’immigrants admis au Québec peut varier d’une année à l’autre en fonction de plusieurs facteurs, tels que les politiques gouvernementales, les conditions économiques, les besoins du marché du travail et les événements mondiaux.

En comparant le Plan d’immigration du Québec pour 2023 avec celui de 2022, voici quelques différences notables :

Objectif d’immigration : Le nombre prévu de nouveaux arrivants pour 2023 est légèrement inférieur à celui de l’année précédente. Pour 2022, l’objectif était de 44 500 à 47 500 nouveaux arrivants, tandis que pour 2023, il est de 44 000 à 47 000 nouveaux arrivants.

Répartition des catégories d’immigration : Pour 2023, le gouvernement du Québec prévoit une légère augmentation du nombre de travailleurs qualifiés et une diminution du nombre de réfugiés et autres immigrants admis pour des motifs humanitaires. Cela reflète l’accent mis sur la sélection de candidats ayant des compétences et des qualifications recherchées sur le marché du travail québécois.

Francisation : Le plan d’immigration pour 2023 prévoit une augmentation du financement alloué aux services de francisation pour les nouveaux arrivants. Cela reflète l’importance accordée par le gouvernement à l’intégration linguistique des immigrants francophones et non-francophones.

Immigration régionale : Le plan d’immigration pour 2023 prévoit une augmentation du nombre de nouveaux arrivants admis dans les régions du Québec en dehors de la région métropolitaine de Montréal. Cela reflète l’importance accordée par le gouvernement à la promotion de l’immigration dans les régions du Québec pour soutenir le développement économique et démographique.

Ces différences reflètent les ajustements apportés par le gouvernement du Québec à son plan d’immigration en fonction des besoins et des priorités changeants de la province.

Rappel: Pour immigrer au Québec, voici les étapes générales à suivre :

Déterminer votre admissibilité : Avant de présenter une demande d’immigration au Québec, vous devez vous assurer que vous êtes admissible en fonction des critères d’immigration établis. Les critères varient en fonction de la catégorie d’immigration, tels que les travailleurs qualifiés, les entrepreneurs, les étudiants, les travailleurs temporaires, etc. Présenter une demande : Une fois que vous avez déterminé que vous êtes admissible, vous pouvez présenter une demande d’immigration au Québec. Les procédures de demande varient en fonction de la catégorie d’immigration, mais la plupart des demandes doivent être présentées en ligne sur le site web du gouvernement du Québec. Évaluation de votre demande : Votre demande sera évaluée par les autorités d’immigration du Québec. L’évaluation comprendra une évaluation de votre admissibilité, ainsi que l’évaluation de votre capacité à contribuer à la société québécoise. Obtenir une sélection du Québec : Si votre demande est approuvée, vous recevrez une sélection du Québec. La sélection du Québec est une étape clé dans le processus d’immigration, car elle confirme que vous répondez aux exigences d’immigration du Québec. Obtenir une résidence permanente : Une fois que vous avez reçu une sélection du Québec, vous devez soumettre une demande de résidence permanente auprès du gouvernement fédéral canadien. Le gouvernement fédéral effectuera une évaluation de sécurité et de santé, ainsi qu’une vérification des antécédents criminelles. Arrivée et installation : Une fois que votre demande de résidence permanente est approuvée, vous pouvez arriver au Québec et commencer votre installation dans la province.

Source : L’immigrant