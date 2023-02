Je sais que je t’aime

S’il vous est déjà arrivé qu’un proche ne vous reconnaisse plus suite à la maladie, vous avez sans doute ressentie une grande tristesse à ce moment-là. Je vous comprends, je l’ai vécu avec mes parents.

Aujourd’hui, j’aimerais vous partagez un message d’espoir, que j’aurais souhaité connaître à ce moment-là. Même si la personne qui vous est chère ne semble plus vous reconnaitre, sachez qu’elle sait qu’elle vous aime grâce à la mémoire émotionnelle. L’amour reste intact. N’est-ce pas merveilleux de savoir que l’amour reste toujours présent?

La qualité de nos relations humaines est un élément important non seulement pour le bonheur et la joie de vivre, mais également un élément important d’un mode de vie sain. C’est ce que la psychologie positive selon Shawn Achor nous démontre. Les recherches ont permis de découvrir que le soutien social est un important facteur sur l’espérance de vie et que la connexion social est un antidote face au stress vraiment puissant.

Prenez soin des gens qui vous entoure, connectez avec eux et n’hésitez pas à leur dire que vous les aimez.

Vous aimeriez découvrir encore plus de trucs pour stimuler votre mémoire? Je vous invite donc à visionner les vidéos de mon actuel défi gratuit 7 jours qui se termine sous peu. Vous pourrez revoir les capsules vidéo jusqu’à vendredi 24 février inclusivement.

Changez vos habitudes pour changer de trajectoire !

Patricia Spaans, RHC, N.D.

Coach mémoire et neuroplasticité

Coach santé certifiée

Naturopathe

Certifiée par Health Coach Institute et Functional Medicine Institute

Praticien certifié dans le Protocle BredesenTM et le ReCODE ReportTM

Conseillère en alimentation fonctionnnelle (en cours)

Inscrivez-vous à mon prochain défi 7 jours gratuit « Stimulez votre mémoire… et arrêter de chercher vos mots » :

www.patriciaspaans.com/7-jours-pour-stimuler-votre-memoire

Tél. : 514-224-9404

Reçus pour fins d’assurance

www.patriciaspaans.com

facebook.com/patriciaspaanscoachsante/

Les documents et informations partagées sont présentés à titre purement informatif et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de Patricia Spaans et la société Famille Saine inc. Les points de vue, commentaires et autres renseignements partagés ont pour seul but de fournir de l’information. D’aucune manière ces points de vue, commentaires et renseignements ne constituent une recommandation de traitement (préventif ou curatif), une ordonnance ou un diagnostic ni ne doivent être considérés comme tels.