Au moins 73 migrants présumés morts après un naufrage au large des côtes libyennes (ONU)

© SOS Mediterranee/ Anthony Jean

Un bateau transportant des migrants à 34 milles nautiques des côtes libyennes. (archives).

Au moins 73 migrants sont portés disparus et présumés morts à la suite d’un naufrage au large des côtes libyennes le 14 février, a indiqué dans un communiqué mercredi l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

« Au moins 73 migrants sont portés disparus et présumés morts suite à un tragique naufrage au large des côtes libyennes hier. Le bateau, qui transportait environ 80 personnes, serait parti de Qasr Alkayar le 14 février en direction de l’Europe », a détaillé l’OIM sur le compte officiel twitter de son Bureau en Libye.

Selon l’agence onusienne, « sept survivants, qui ont regagné les côtes libyennes dans des conditions extrêmement difficiles, sont actuellement à l’hôpital ».

L’OIM appelle les Etats membres à agir de façon concrète : en augmentant des capacités de sauvetage en mer, en établissant des mécanismes clairs et sûrs de débarquement, mais aussi des règles régulières pour les migrations légales

« Pour le moment, onze corps ont été retrouvés par le Croissant-Rouge libyen et la police locale », a ajouté l’OIM.

Plus de 2.500 morts et disparus en Méditerranée en 2022

D’après l’agence de l’ONU pour les migrations, la Méditerranée centrale est l’une des routes migratoires la plus dangereuse du monde.

De son côté le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) a indiqué que 1.368 migrants et réfugiés y ont disparu en 2022.

Entre janvier et décembre 2022, le HCR estime à 160.100 le nombre d’arrivées en Europe par les routes maritimes de la Méditerranée et de l’Afrique du Nord-Ouest. Au total, l’agence onusienne a recensé 2.583 morts et disparus dans ces routes maritimes périlleuses de la Méditerranée.

Avant ce dernier naufrage au large des côtes libyennes, le HCR a comptabilisé 88 morts et disparus sur cette voie maritime depuis le début de l’année.

Depuis janvier, le total des arrivées de migrants et réfugiés en Europe est estimée à 10.672 dont 10.399 arrivées par la mer en Italie, en Grèce, en Espagne, à Chypre et à Malte.

Face à ces drames, l’OIM ne cesse d’appeler à des actions concrètes des Etats membres, à savoir l’augmentation des capacités de sauvetage en mer, l’établissement de mécanismes clairs et sûrs de débarquement, mais aussi des règles régulières pour les migrations légales.

Source : https://news.un.org/fr/story/2023/02/1132307?utm_source=UN+News+-+French&utm_campaign=369a3aac35-EMAIL_CAMPAIGN_2023_02_16_01_03&utm_medium=email&utm_term=0_0264da9d8f-369a3aac35-%5BLIST_EMAIL_ID%5D