Mutilations sexuelles : “Les femmes excisent les petites filles pour les hommes”

Près de 125 000 femmes ont subi une mutilation sexuelle en France, selon le bulletin épidémiologique hebdomadaire de 2019. © Studio graphique FMM

Texte par :Assiya HAMZA

En France, près de 125 000 femmes ont subi une mutilation sexuelle. Si depuis 40 ans, la lutte contre ces violences faites aux petites filles a permis de mettre en place une véritable prise en charge psychologique et chirurgicale, la question reste encore taboue. État des lieux à l’occasion de la journée internationale de la tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines, le 6 février.

Exciser : couper tout ou partie du sexe d’une petite fille, son clitoris, ses petites lèvres. Des mots qui font froid dans le dos. “L’excision est une violence faite aux petites filles. C’est l’une des violences sexuelles les plus graves”, lance Ghada Hatem, gynécologue obstétricienne devant une salle comble de l’hôpital Delafontaine à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Cette pratique que d’aucuns qualifient de “traditionnelle”, “religieuse” voire “obligatoire”, peine à disparaître y compris en France où elle est pourtant punie par la loi. Diaryatou Bah a été excisée à l’âge de 8 ans, en Guinée Conakry où elle vivait avant d’arriver en France.

Quatre types de mutilations sexuelles féminines

Type 1 : ablation partielle ou totale du gland clitoridien (petite partie externe et visible du clitoris et partie sensible des organes génitaux féminins) et/ou du prépuce/capuchon clitoridien (repli de peau qui entoure le clitoris).

Type 2 : ablation partielle ou totale du gland clitoridien et des petites lèvres (replis internes de la vulve), avec ou sans excision des grandes lèvres (replis cutanés externes de la vulve).

Type 3 : l’infibulation: rétrécissement de l’orifice vaginal par recouvrement, réalisé en sectionnant et en repositionnant les petites lèvres, ou les grandes lèvres, parfois par suture, avec ou sans ablation du prépuce/capuchon et gland clitoridiens (type 1).

Type 4 : toutes les autres interventions néfastes au niveau des organes génitaux féminins à des fins non médicales, par exemple, piquer, percer, inciser, racler et cautériser les organes génitaux.

Source OMS

“Ça s’est passé un matin. Une dame est venue et on m’a emmenée dans la nature. Je me suis retrouvée avec des tantes, des voisines et ma grand-mère. Deux m’ont tenu les pieds, deux autres les mains. Elles ont mis des feuilles sur mon visage. Personne ne m’a expliqué ce qui allait m’arriver”. La fondatrice de l’association “Espoirs et combats de femmes”, auteure de “On m’a volé mon enfance”, se souvient de son pagne rouge et de son cri.

“Je n’oublierai jamais le couteau, la sensation que j’ai eue quand la dame a coupé. Le cri que j’ai poussé. J’ai 37 ans et j’ai toujours cette sensation. Je savais que j’allais être excisée un jour car c’est ce qu’on faisait à toutes les petites filles, que c’était le rituel. Toutes les femmes ont subi ça dans ma famille”. S’en suit une “douleur indescriptible, trois semaines sans “pouvoir marcher”. “Il m’a fallu du temps pour comprendre. Jusqu’à l’âge de 20 ans, je pensais que toutes les femmes du monde étaient excisées”.

Un risque de mutilations accru par la pandémie et la guerre en Ukraine

Cette histoire, c’est celle de millions d’autres petites filles à travers le monde. Afrique, Moyen-Orient, Asie… 200 millions de femmes ont été victimes de mutilations sexuelles dans le monde, 125 000 en France selon le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) publié en juillet 2019. Des chiffres qui pourraient être revus à la hausse, selon les projections des Nations unies.

La faute au Covid mais aussi à la guerre en Ukraine. Un terrible effet papillon. “En Afrique, certaines exciseuses ont repris les couteaux parce que les familles n’ayant pas à manger, les écoles étant fermées, la solution était de marier leurs filles, explique Isabelle Gillette-Faye, sociologue et directrice de la fédération nationale GAMS (Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles, des Mariages Forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants). Au niveau mondial, on est passé d’un risque de deux millions d’enfants victimes de mutilations génitales par an, à trois ou quatre millions d’ici à 2030”.

Malgré ce mauvais augure, et même s’il convient de rester “attentif”, Isabelle Gillette-Faye préfère miser sur les acquis de 40 ans de prévention et d’éducation. En France, les premiers cas de mutilations sexuelles féminines apparaissent à la fin des années 1970. Des hommes d’Afrique Subsaharienne, venus travailler en France, font alors venir leurs épouses en France. Les pédiatres de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) découvrent les premières fillettes mutilées en consultation. En 1982, un nourrisson de trois mois meurt dans un hôpital parisien, des suites d’une excision. Onde de choc. Les médecins de la fillette se portent partie civile.

Bien que l’excision ne soit pas spécifiquement évoquée, les mutilations génitales sont considérées comme un crime puni de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, selon l’article 222-9 du Code pénal. Qu’elles aient eu lieu dans l’hexagone ou à l’occasion de vacances au pays dès lors que les victimes, quelle que soit leur nationalité, vivent sur le sol français.

“Les familles ont du mal à comprendre que la loi s’applique en France même si elles font exciser leurs enfants en dehors du territoire national quelle que soit leur nationalité”, précise la directrice du GAMS.

Depuis les années 1980, près d’une trentaine de procès d’exciseuses ou de parents d’enfants mutilés sexuellement ont eu lieu en France. En avril 2022, une mère de famille de 39 ans, a été condamnée à cinq ans de prison avec sursis pour avoir fait exciser ses trois filles aînées, dont une handicapée mentale, entre 2007 et 2013, lors de séjours chez leur grand-mère à Djibouti, son pays d’origine où les mutilations génitales sexuelles (MGS) sont pourtant interdites depuis 1995. “On ne parlait alors que de l’Afrique de l’Ouest. On a découvert qu’on pouvait venir de l’Afrique de l’Est, être jugé et condamné, devoir des dommages et intérêts à ses enfants pour avoir pratiqué la mutilation sexuelle féminine même si c’était en dehors du territoire national”, raconte la directrice du GAMS qui avait assisté au procès.

La vidéo de prévention d’Excision, parlons-en !https://www.youtube.com/embed/1VtnMBd34ww?feature=oembed

Le tabou familial et communautaire

Si la peur du gendarme semble aujourd’hui intégrée, comment expliquer la persistance de ce schéma communautaire ? Pour ces familles déracinées, perpétuer cette tradition permet de s’accrocher à son identité. “Beaucoup utilisent l’argument religieux, ça serait écrit dans le Coran, explique Ghada Hatem, fondatrice de la Maison des femmes à Saint-Denis, en précisant qu’il n’existe dans aucune des trois religions du livre. Il y a aussi le fantasme qu’une femme “propre” est coupée, que ça les rend plus fertiles, que l’enfant a plus de chance de naître vivant…”.

Quant au tabou, il est presque absolu au sein de la famille, de la communauté d’origine. “Dans la communauté, comme toujours dans les violences, c’est le silence qui prévaut. Et le silence, c’est la garantie qu’on va pouvoir maintenir la pratique”, regrette la gynécologue obstétricienne. “On excise les filles sans nous expliquer pourquoi on nous fait ça, confirme Diaryatou Bah. Là-bas ce qui n’est pas normal, c’est une fille qui n’est pas excisée. On la traite d’impure mais surtout elle ne pourra pas se marier. Pour qu’elle reste vierge jusqu’au mariage, il faut qu’elle soit excisée”.

Parfois ces femmes ignorent même qu’elles ont été excisées. “Je vois des femmes excisées quotidiennement ou au moins hebdomadairement. Une partie d’entre elles ne savent pas qu’elles l’ont été, confie Agathe André, sage-femme à l’hôpital de Nanterre, venue s’informer sur les violences sexuelles et sexistes à l’hôpital de Delafontaine. Il n’y a pas de façon idéale de le dire mais il est important qu’on les informe surtout quand elles accouchent d’une petite fille. Elles repartiront potentiellement au pays, ne serait-ce qu’en vacances. Il faut qu’elles aient l’information qu’en France, c’est interdit”.

“Beaucoup de femmes ne savent pas si elles sont excisées car elles l’ont été au berceau, confirme Isabelle Gillette-Faye. Bien souvent, elles le découvrent chez leur gynécologue, parfois lors de leur accouchement. “J’ai des patientes qui étaient très en colère, souligne la Dr Hatem. Elles avaient accouché parfois quatre fois en France et personne ne leur avait jamais rien dit”.

Volonté de faire l’autruche ? Certainement. Par peur, le plus souvent. Car à l’instar des autres violences faites aux femmes, les mots doivent être pesés pour ne pas accentuer ou réveiller un traumatisme parfois bien enfoui. “Si vous abordez le sujet d’une manière inadaptée, humiliante, critique, vous allez faire beaucoup de mal à la jeune femme en face de vous, prévient la Dr Hatem qui forme les praticiens aux bonnes pratiques.

“À partir du moment où vous utilisez le mot ‘normal’ pour décrire une vulve, vous faites des dégâts, renchérit la directrice du GAMS en évoquant son expérience mais aussi les sexes refaits dans les films pornographiques. C’est une agression pour ces femmes mutilées qui ont déjà tendance à s’autoflageller parce qu’elles se disent qu’elles ne sont pas normales”.

Pour la fondatrice de la Maison des femmes de Saint-Denis, une victime attend avant tout que “vous lui expliquiez ce que c’est, ce qu’on lui a fait, les conséquences, si elle peut vivre normalement et ce que vous avez à lui proposer”.

Réparer les vivantes

Outre la volonté de reconquérir leurs corps, les victimes souffrent parfois silencieusement pendant de nombreuses années. Outre les douleurs, des problématiques sexuelles peuvent se multiplier : absence de désir, de plaisir, honte… le traumatisme est profond. Excision, mariage forcé, viol, maltraitance… “Le destin moyen d’une petite fille d’Afrique Sub-saharienne, c’est souvent un continuum de violences”, lance Ghada Hatem.

Pour les aider à se reconstruire, une réparation des mutilations sexuelle est possible. En 1984, Pierre Foldès a mis au point l’unique méthode chirurgicale permettant de réparer le clitoris. “Tout est absolument réparable, souligne le chirurgien urologue. La technique est suffisamment fiable et il y a un taux d’échec extrêmement faible”.

Car tout n’est pas coupé par les exciseuses. “Il y a un bloc cicatriciel qui masque ce qui reste du gland clitoridien. La technique consiste à aller chercher toutes ces parties mortes, les enlever délicatement, détaille le chirurgien, cofondateur de Médecins sans frontière, formé à la médecine de guerre en Afrique. Dans ce processus, le moignon clitoridien a été attiré par la cicatrisation vers le haut et l’os du pubis. Lorsqu’on enlève ces adhérences anormales, le clitoris va descendre et se repositionner normalement”.

En 35 ans, plus de 6 000 femmes sont passées sous le bistouri expert du chirurgien dont la salle d’attente ne désemplit pas. Les victimes viennent parfois de très loin. Et sont prêtes à patienter pour être prises en charge par le Dr Foldès.

L’excision, aussi une affaire d’hommes

Mais attention, la chirurgie est loin d’être une fin en soi. “Le but n’est pas de remettre le clitoris mais de restaurer une sexualité normale, prévient celui qui a créé avec Frédérique Martz Women safe & Children, le premier centre de prise en charge des femmes victimes de violences, à St-Germain-en-Laye. Il faut prendre l’ensemble des traumatismes, les traiter en même temps et les accompagner. Si on les opère, il y a un accompagnement qui dure jusqu’à deux ans. On va traiter le traumatisme de la patiente, lui réapprendre à vivre avec un organe normal et essayer de reconstituer sa sexualité. À partir du moment où on prend le temps, ça se répare beaucoup mieux”.

Réparer le sexe mutilé d’une femme sans réparer son esprit conduit fatalement à l’échec. “Certaines sont déçues parce qu’elles ne voient pas d’amélioration. Souvent, c’est parce que le parcours n’est pas optimal, insiste la praticienne de cette chirurgie réparatrice. “Nous avons récupéré dans nos unités des femmes qui décompensaient après l’opération, regrette Isabelle Gillette-Faye. Parfois, elles sautent les étapes et vont directement voir un chirurgien pour se faire opérer. Il y a un véritable marché de la chirurgie esthétique. Au GAMS, nous faisons le choix de promouvoir les unités globales de soin”.

Pour éradiquer ces violences faites aux femmes, les regards se tournent désormais vers les hommes. En Belgique, des campagnes de sensibilisation intitulées “Men speak out” ont été lancées par le GAMS.

Men Speak Out vise à mobiliser les hommes dans le combat contre les mutilations génitales féminines. © GAMS Belgique

En France, la fédération nationale travaille également avec l’association Femmes Entraide et Autonomie (FEA). “Il faut absolument se sortir de la tête que c’est une question de femmes et que les hommes n’ont pas à être impliqués, souligne Isabelle Gillette-Faye. “Il faut intégrer les hommes pour qu’ils disent “je n’épouse pas une femme qui est excisée”, insiste Ghada Hatem. Les femmes excisent les petites filles pour les hommes. S’ils disent non, on arrêtera de les exciser”.

Source : https://www.france24.com/fr/afrique/20230206-mutilations-sexuelles-les-femmes-excisent-les-petites-filles-pour-les-hommes