Près de 85% des citoyens arabes s’opposent à la normalisation avec Israël, mutisme des parties politiques au Maroc.

La normalisation des relations diplomatiques entre Israël et quatre pays arabes que sont les Emirats arabes unis, le Maroc, le Soudan, Bahreïn n’est pas du goût de près de 85 % des citoyens arabes. C’est ce que révèle un sondage du Centre arabe de recherche et d’études politiques (CAREP)

Le Centre arabe de recherche et d’études politiques (CAREP) a réalisé une enquête auprès de 33 000 citoyens de 14 pays arabes, à laquelle ont participé 900 chercheurs. Le sondage porte sur les problèmes auxquels sont confrontés les Arabes vivant dans la région, ainsi que leurs opinions sur les événements mondiaux notamment la normalisation des relations diplomatiques entre les Émirats arabes unis, le Maroc, le Soudan, Bahreïn.

En tout, 84 % des citoyens arabes s’opposent à la reconnaissance d’Israël par leur pays d’origine, indique le rapport de l’enquête. Ils évoquent des raisons politiques plutôt que religieuses ou culturelles. Une grande majorité des personnes interrogées considèrent les politiques d’Israël (84 %) et des États-Unis (78 %) comme une menace pour la sécurité et la stabilité de la région arabe. 57 % des sondés considèrent, eux, les politiques iranienne et russe comme une menace pour la région.

Les Marocains toujours debout contre la normalisation Maroc-Israël

Alors que le Maroc et Israël célèbrent le deuxième anniversaire de la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays, de nombreuses manifestations contre la normalisation ont été organisées dans plusieurs villes du royaume.

Le rapprochement Maroc-Israël a été marqué par de nouvelles manifestations contre la normalisation des relations entre les deux pays qui ont eu lieu dans plusieurs villes marocaines, dont Tanger, Agadir, Meknès et Rabat. Ils étaient plusieurs centaines de Marocains à participer à ces manifestations organisées en signe de protestation contre la normalisation des relations avec Israël. « Le peuple veut faire tomber la normalisation », scandaient-ils. Aussi, ont-ils brandi des banderoles avec des messages de soutien à la Palestine et agité le drapeau palestinien. Des images diffusées en ligne montraient également des drapeaux israéliens brûlés lors des manifestations.

Dans un communiqué, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation avait déclaré que ces protestations sont les conséquences de cette normalisation. Les manifestants ont exprimé leur « rejet de toute forme de normalisation », réaffirmé leur « soutien inconditionnel à la résistance palestinienne » et condamné par ailleurs la « précipitation du gouvernement à tomber dans les bras de l’ennemi sous prétexte de troquer la question palestinienne avec nos questions nationales », ajoute la même source. « Les manifestations ont été organisées pour montrer que la cause palestinienne reste dans la conscience du peuple marocain, comme l’avaient démontré les joueurs de l’équipe nationale lors de la Coupe du monde au Qatar », a déclaré au site Al-Araby Al le coordinateur du Front, Tayeb Medmad.

Source : Bladi