Vues d’Afrique Pour une production audiovisuelle ouverte à tous

Pour une production audiovisuelle ouverte à tous

Les productrices Carmen Garcia, Mylène Augustin, Karine Dubois et Zita Lawson au milieu des jeunes cinéastes émergents.

Montréal, 13 décembre 2022 – Le 8 décembre dernier, une vingtaine de jeunes cinéastes et producteurs d’origine africaine et créole ont participé à une journée de formation visant à faciliter leur intégration dans le milieu de l’audiovisuel québécois. Quatre productrices chevronnées les ont familiarisés avec les étapes d’approche à une maison de production. Ces créateurs préparent maintenant leurs documents d’appui aux scénarios en vue d’une seconde formation axée sur le pitch qui aura lieu le 3 février prochain.

Ces journées d’information et de réseautage sont une initiative de l’organisme sans but lucratif Vues d’Afrique, afin de promouvoir sur nos écrans les oeuvres des jeunes créateurs Créoles et Afro-descendants. Organisées en partenariat avec l’Association québécoise de production médiatique et avec l’appui de Téléfilm Canada, elles ont lieu dans des espaces offerts par le Centre culturel marocain.

Source : Vues d’Afrique