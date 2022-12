Canada protégez-vous contre la fraude à l’immigration

Types de fraudes

Fraudes par Internet et par téléphone

Détectez les sites Web, les courriels ou les appels téléphoniques frauduleux

Étudiants étrangers au Canada : attention! Vous pourriez être la cible d’une arnaque téléphonique très répandue. Elle a récemment été signalée à Ottawa et à London, mais d’autres villes pourraient également être touchées.

Nous ne vous demanderons jamais de paiement d’aucune sorte par téléphone.

Comment se protéger

Ne soyez pas victime d’une arnaque. Si cela semble trop beau pour être vrai, ça l’est probablement. Ce genre d’arnaque peut mener :

à un vol d’identité;

à une fraude;

à un vol à même votre compte bancaire ou votre carte de crédit;

à des virus informatiques.

Rappelez-vous :

Personne ne peut vous garantir un emploi ou un visa au Canada.

Seuls les agents d’immigration au Canada et dans les ambassades, les hauts-commissariats et les consulats du Canada peuvent décider de délivrer un visa.

Les frais de traitement sont les mêmes pour tous nos services au Canada et à travers le monde. Les frais en devises locales sont fixés à partir des taux de change officiels. Le montant est le même que celui en dollars canadiens.

Nous vous demanderons de payer les frais pour des services offerts par le gouvernement du Canada au « Receveur général du Canada », sauf indication contraire de notre part sur le site Web du bureau des visas.

Nos employés : ne vous demanderont jamais de déposer de l’argent dans un compte bancaire personnel; ne vous demanderont jamais de transférer des fonds par l’intermédiaire d’un service privé de virement de fonds; ne vous menaceront jamais; n’offrirons jamais de rabais aux personnes voulant immigrer au Canada; n’utiliseront jamais des services courriels gratuits comme Hotmail, Gmail ou Yahoo pour communiquer avec vous.

Vous trouverez sur notre site Web des formulaires de demande et des guides gratuits pour tous nos services.

Soyez prudent si le salaire d’un emploi que vous voulez obtenir semble trop beau pour être vrai.

Faux sites Web et autres arnaques par Internet

Si vous devez présenter une demande d’AVE, faites preuve de vigilance lorsque vous faites affaire avec des entreprises qui prétendent offrir de l’aide pour en obtenir une. Ces entreprises ne travaillent PAS avec le gouvernement du Canada. Bon nombre ont des sites Web sur lesquels elles demandent des frais pour fournir de l’information et soumettre les demandes d’AVE.

Ce site Web du gouvernement du Canada est l’endroit officiel pour présenter une demande d’AVE.

Il est facile pour des criminels de copier un vrai site Web ou d’en construire un qui semble être fait par des professionnels. Des sites Web peuvent prétendre être des sites officiels du gouvernement du Canada ou de ses partenaires. D’autres peuvent prétendre offrir de bonnes affaires en matière d’immigration ou des emplois à salaire élevé garanti. Leur objectif est d’amener les gens à leur verser de l’argent.

Certains de ces sites peuvent essayer de vous pousser à fournir vos renseignements personnels, qui leur serviront à voler votre identité.

Voici des choses à surveiller :

Si le site Web prétend offrir de bonnes affaires aux personnes qui souhaitent immigrer, soyez prudent. Ne payez pas pour une entrée garantie au Canada ou pour un traitement plus rapide de votre demande. Ce sont de fausses offres.

Vérifiez l’adresse dans la barre d’adresse de votre navigateur quand vous entrez dans le site Web. Elle devrait correspondre à l’adresse que vous avez tapée.

Voici d’autres façons de vous protéger :

Ne donnez jamais de renseignements personnels à moins qu’il y ait un cadenas dans la fenêtre du navigateur ou les caractères « https:// » au début de l’adresse Internet pour montrer qu’elle est sûre.Exemples :

Si un site Web vous semble louche, faites une recherche dans le Web pour voir si quelqu’un a signalé un problème avec ce site.

Assurez-vous que votre navigateur est à jour. Les filtres des navigateurs peuvent aider à déceler de faux sites Web.

Méfiez-vous des sites Web annoncés dans des courriels provenant d’étrangers que vous n’avez pas sollicités.

Ne donnez pas de renseignements personnels à moins d’être sûr de savoir à qui vous avez affaire.

Si vous avez des doutes, communiquez directement avec le responsable du site Web par téléphone ou par courriel avant de faire quoi que ce soit.

Informez-vous davantage au sujet des personnes qui peuvent vous représenter légalement si vous décidez d’embaucher un représentant.

Arnaques par courriel

Nous avons embauché le cabinet spécialisé en recherches Advanis pour mener un sondage sur l’expérience client entre le 25 février 2022 et le 31 mars 2022. Si nous avons rendu une décision relativement à votre demande en 2021, il se peut que vous receviez une invitation par courriel.

Il se peut que vous receviez un courriel qui semble venir d’une véritable entreprise ou du gouvernement du Canada, et qui vous demande de fournir des renseignements personnels comme votre date de naissance, des mots de passe ou des renseignements concernant votre carte de crédit. Il se peut également que le courriel vous indique de consulter un faux site Web.

Certaines personnes ont reçu des courriels semblant venir d’IRCC. Ils offraient de bonnes affaires en matière d’immigration en échange de renseignements personnels. Nous ne vous enverrons jamais de courriel vous demandant de fournir vos renseignements personnels.

Si vous recevez ce genre de courriel, ne cliquez sur aucun lien et ne donnez aucun renseignement à votre sujet. Si vous avez des doutes quant à la provenance du courriel, vérifiez l’identité de l’expéditeur.

Voici quelques choses à surveiller :

Le courriel est envoyé d’une adresse courriel privée ou gratuite (p. ex. Yahoo, Hotmail, Gmail) et non d’un compte « gc.ca » ou « canada.ca » du gouvernement du Canada.

Le courriel utilise une formule normalisée d’appel comme « Cher client » ou « Chère cliente » plutôt que votre nom. (Note : Nous enverra certains courriels automatisés dont l’appel sera « Cher client » ou « Chère cliente ». Si vous recevez pareil courriel, assurez-vous qu’il provient d’un compte de messagerie du gouvernement du Canada. »)

L’expéditeur demande des renseignements personnels comme votre date de naissance, votre mot de passe ou des informations bancaires ou concernant votre carte de crédit.

Vous n’attendiez pas ce courriel.

Le message est une image plutôt qu’un texte.

Remarque : Nous n’envoyons pas de visa par courriel.

Arnaques téléphoniques

Nous ne vous appellerons pas dans le but de percevoir de l’argent ou un paiement. Nous pouvons, à l’occasion, vous contacter par téléphone pour obtenir des renseignements supplémentaires pour poursuivre le traitement d’une demande ou pour demander plus de documents.

Nous ne vous demanderons jamais d’effectuer un paiement quelconque par téléphone.

Des personnes peuvent utiliser les arnaques téléphoniques pour voler votre argent ou votre identité; c’est la raison pour laquelle nous prenons des mesures sévères pour assurer la confidentialité de vos renseignements personnels.

Vous devez faire preuve d’une grande méfiance à l’égard des arnaques lorsqu’on vous demande de donner des détails comme votre numéro de carte de crédit ou de compte bancaire, ou tout autre type de renseignements relatifs à un paiement.

Si vous recevez un appel téléphonique suspect, raccrochez immédiatement et avertissez votre service de police local. Vous pouvez également communiquer avec le Centre antifraude du Canada.

Pour en savoir plus sur ce qu’il faut faire si vous avez été victime d’une arnaque ou connaissez une personne qui l’a été, consultez le site Web de la Gendarmerie royale du Canada.

Apprenez-en davantage sur la façon de vous protéger de la fraude.

Questions les plus posées sur la fraude et les escroqueries

Documents frauduleux

C’est un crime grave de mentir, de donner de faux renseignements ou de soumettre de faux documents dans vos démarches auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). C’est de la fraude, car il s’agit de fausses déclarations.

La fraude relative aux documents concerne à la fois les faux documents et ceux qui sont modifiés, comme :

les passeports et les titres de voyage;

les visas;

les diplômes, titres d’apprenti et certificats de compétence;

les certificats de naissance, de mariage, de divorce, d’annulation, de séparation ou de décès;

les certificats de police.

Si vous mentez dans une demande ou au cours d’une entrevue avec un agent d’IRCC, vous commettez aussi un acte de fraude. C’est un crime.

Si vous présentez de faux documents ou donnez de faux renseignements, nous refuserons votre demande. Nous pourrions également :

vous interdire d’entrer au Canada pendant au moins 5 ans;

vous donner un dossier permanent de fraude;

vous retirer votre statut de résident permanent ou de citoyen canadien;

vous accuser de crime;

vous renvoyer du Canada.

Ce que nous faisons pour mettre fin à la fraude en matière d’immigration

Nous collaborons avec nos partenaires afin de surveiller la fraude relative aux documents et de former des agents partout dans le monde. Nos partenaires sont, entre autres :

l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC);

la Gendarmerie royale du Canada (GRC);

les services de police étrangers;

les bureaux qui délivrent des pièces d’identité et des attestations de statut.

Nous collaborons avec l’ASFC et la GRC pour instaurer graduellement la biométrie. Cela nous permettra d’utiliser certaines données, comme les empreintes digitales, pour confirmer l’identité d’une personne.

Grâce à la biométrie, il sera beaucoup plus difficile pour une personne de cacher son identité. Elle aidera aussi à réduire la fraude en matière d’identité. Pour en savoir plus sur la biométrie.

Questions les plus posées sur la fraude et les escroqueries

Fraude relative au mariage

Les nouveaux arrivants ne sont pas familiers avec la façon dont les entreprises ou le gouvernement mènent leurs activités. Vous avez des droits et des libertés protégés par la loi canadienne en tant que résident.

Vous trouverez ci-dessous les escroqueries les plus courantes qui visent les nouveaux arrivants au Canada. Veuillez les consulter afin de savoir comment agir si vous êtes ciblé.

Certaines personnes se font passer pour des employés du gouvernement du Canada

Situation : Une personne se fait passer pour un employé du gouvernement au téléphone et tente d’effrayer certaines personnes en leur faisant croire qu’elles ont fait quelque chose de mal (p. ex. omettre de remplir certains documents) et qu’elles doivent verser des frais. Elle va même jusqu’à dire à ces personnes qu’elles risquent de perdre leur statut d’immigration et d’être déportées si elles ne versent pas les frais demandés immédiatement. Elle menace des membres de votre famille ou déclare qu’elle s’en prendra à votre propriété.

Rappelez-vous

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) :

ne communiquera jamais avec vous par téléphone pour vous demander de payer des frais ou des amendes;

avec vous par téléphone pour vous demander de payer des frais ou des amendes; ne fera jamais preuve d’agressivité à votre endroit ou ne menacera jamais de vous arrêter ou de vous déporter;

preuve d’agressivité à votre endroit ou ne menacera de vous arrêter ou de vous déporter; ne vous menacera jamais , ni un membre de votre famille, ni n’endommagera votre maison ou propriété;

, ni un membre de votre famille, ni n’endommagera votre maison ou propriété; ne vous demandera jamais de renseignements personnels au téléphone (sauf pour vérifier des renseignements que vous lui avez déjà fournis);

de renseignements personnels au téléphone (sauf pour vérifier des renseignements que vous lui avez déjà fournis); ne vous demandera jamais de renseignements financiers au téléphone;

de renseignements financiers au téléphone; ne vous poussera jamais à payer immédiatement;

à payer immédiatement; ne vous demandera jamais de payer des frais au moyen d’une carte de crédit prépayée, de la Western Union, de Money Gram, de cartes cadeaux ou autres services similaires;

de payer des frais au moyen d’une carte de crédit prépayée, de la Western Union, de Money Gram, de cartes cadeaux ou autres services similaires; n’enverra jamais la police pour vous arrêter.

Si vous avez des soupçons concernant un appel, vous devriez :

demander à la personne de s’identifier, puis raccrocher;

appeler ensuite à notre Télécentre pour confirmer que l’appel en question était réel;

s’il s’agissait d’un faux appel, prévenez le Centre antifraude du Canada;

si vous avez perdu de l’argent aux mains d’un escroc, informez-en la police locale.

Si vous recevez un appel suspect au sujet des impôts, vous devriez :

raccrochez et appelez l’Agence du revenu du Canada, au 1-800-959-8281, pour confirmer que l’appel en question était réel;

si l’appel n’était pas réel, informez-en le Centre antifraude du Canada;

si vous avez perdu de l’argent aux mains d’un escroc, informez-en la police locale.

Remarque : Si vous utilisez l’identification de l’appelant, le numéro de téléphone d’une agence peut sembler réel, mais il ne l’est pas. Certains escrocs utilisent la technologie pour fausser un numéro, il ne faut donc pas se fier au fait que le numéro paraît légitime.

Faux courriels

Situation : Il se peut que vous receviez un courriel dans lequel on tente de vous convaincre d’investir de l’argent ou de donner des renseignements personnels ou des mots de passe liés à vos comptes bancaires.

Que faire : Supprimez-le. Les vrais investisseurs n’envoient pas de courriels en bloc à des personnes qu’ils ne connaissent pas. Méfiez-vous des courriels qui proviennent d’un étranger qui vous dirige vers un site Web où vous devez fournir des renseignements personnels. Ne fournissez jamais vos renseignements personnels, à moins que vous sachiez à qui vous les fournissez et qu’il s’agit d’un site Web sécurisé.

Si vous recevez ce type de courriel, ne cliquez sur aucun lien et ne donnez pas de renseignements à votre sujet. Si vous avez des doutes relativement à l’origine du courriel, vérifiez l’identité de l’expéditeur.

Faux virus informatique

Situation : Il se peut que vous receviez un appel téléphonique ou un courriel qui dit que votre ordinateur a été infecté par un virus. La personne qui appelle ou qui vous a envoyé un courriel vous offre de supprimer ce virus de votre ordinateur. Cette personne tentera d’obtenir vos mots de passe et d’autres renseignements personnels.

Que faire : Ne donnez jamais accès à votre ordinateur à une personne avec qui vous n’avez pas communiqué pour obtenir de l’aide. Ne faites réparer votre ordinateur que par un professionnel fiable ou installez un logiciel antivirus acheté dans un magasin reconnu.

Faux prix

Situation : Si vous recevez un appel téléphonique ou un message texte vous annonçant que vous avez gagné quelque chose alors que vous n’avez pas participé à un concours, il s’agit probablement d’une escroquerie.

Que faire : Si vous recevez un message texte d’un étranger qui vous dirige vers un formulaire sur lequel vous devez fournir vos renseignements personnels, supprimez ce message. Ne fournissez aucun renseignement.

Si dans le message l’on vous dit de texter les mots « ARRÊTER » ou « NON » afin de ne plus recevoir de messages, supprimer immédiatement ce message. N’y répondez pas. Les escrocs agissent ainsi pour confirmer que votre numéro de téléphone est bien un numéro réel. Faites suivre ce message à 7726 (SPAM sur la plupart des claviers). De cette façon, votre fournisseur de services téléphoniques bloquera les futurs appels provenant de ces numéros. Si vous croyez que le message texte est réel, vérifiez que le site Web vers lequel il vous dirige est bien réel également.

Apprenez-en davantage

Conseils pour éviter de devenir une victime de fraude.

Communiquez avec le Centre antifraude du Canada pour signaler les cas de fraude et pour en apprendre davantage au sujet d’autres genres d’escroquerie, comme les sites de rencontre en ligne, les vendeurs itinérants et les fausses factures.

Consultez les lois en place visant la protection du public contre la fraude, par province.

Fraude à l’adoption

Les adoptions internationales sont très complexes puisqu’elles doivent être conformes aux lois établies par :

les gouvernements provinciaux et territoriaux;

le gouvernement du Canada;

le pays d’adoption.

Avant d’accorder le statut de résident permanent à un enfant adopté, nous nous assurons que les exigences en matière d’immigration ou de citoyenneté ont été satisfaites. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus d’adoption, veuillez vous informer sur notre rôle et sur l’adoption d’un enfant d’un autre pays.

Faites preuve de prudence – le processus d’adoption d’un enfant de l’étranger peut s’avérer complexe

Parfois, les parents adoptifs souhaitent accélérer le processus en prenant la situation en main. Bien que la grande majorité des adoptions se déroulent bien, les parents adoptifs doivent faire preuve de prudence tout au long du processus.

Vous devez communiquer avec le gouvernement de la province ou du territoire dans lequel vous vivez pour obtenir les derniers renseignements au sujet du processus d’adoption et pour vous assurer que l’adoption satisfait à toutes les exigences.

Pour éviter des dépenses et des déceptions inutiles, les parents adoptifs ne doivent pas revenir au Canada avec l’enfant adopté tant qu’ils ne sont pas convaincus que toutes les exigences en matière d’immigration ou de citoyenneté ont été satisfaites.

Ne laissez pas ce genre de situation vous arriver

Les histoires qui suivent sont fondées sur des situations d’adoption internationale qui se sont réellement produites. Elles visent à mettre en évidence certains problèmes qui peuvent survenir au cours du processus d’adoption. Pour éviter ce genre de situation, veuillez communiquer avec les représentants de la province ou du territoire où vous vivez pour obtenir les derniers renseignements au sujet du processus d’adoption.

Avertissement

Les familles décrites sont fictives, les noms sont fictifs, et les histoires peuvent combiner des détails tirés de plusieurs cas d’adoption.

L’histoire de Pierre et de Maria

Comme beaucoup de couples qui décident d’adopter un enfant, Pierre et Maria ont tenté de concevoir un enfant pendant plusieurs années.

Ils ont entamé le processus d’adoption d’un enfant de l’étranger, et on leur a dit qu’ils pourraient être jumelés à un enfant dans un délai de 2 ans. Mais Pierre et Maria, qui ont vécu de longues années éprouvantes sur le plan émotif, ne voulaient pas attendre plus longtemps.

Une de leurs amis, qui travaillait dans un hôpital à l’étranger, leur a raconté l’histoire d’un bébé qui avait été abandonné par sa mère. Elle leur a offert de les aider à adopter ce bébé. Elle a assuré Pierre et Maria qu’elle avait de nombreux contacts au sein du gouvernement local et qu’elle pourrait les aider avec les formalités administratives.

Pierre et Maria ont décidé de faire venir l’enfant abandonné au Canada afin de l’adopter dans leur province. Au cours des mois qui ont suivi, ils ont reçu des photos du bébé, ont meublé sa future chambre et lui ont acheté des vêtements et des jouets. Pierre a rempli de nombreux formulaires, y compris les formulaires qui allaient leur permettre de parrainer l’enfant afin qu’il obtienne le statut de résident permanent au Canada, et leur amie les a aidés à remplir les documents pour l’enfant.

Lorsqu’ils ont cru que tous les formulaires avaient été remplis, Pierre et Maria ont réservé leur vol vers le pays d’origine du bébé. Le moment tant attendu était arrivé; ils allaient rencontrer le garçon, et leur rêve de fonder une famille allait se réaliser.

Entre-temps, au bureau des visas canadien local, Janine, agente des visas, travaillait au dossier d’adoption du couple. Pierre et Maria avaient envoyé les documents qu’ils croyaient nécessaires, mais Janine avait de sérieux doutes concernant l’histoire de l’enfant.

Lorsque Pierre et Maria se sont présentés au bureau des visas accompagnés de l’enfant, s’attendant à obtenir un visa en quelques jours, Janine a dû les informer que le visa avait été refusé. Elle leur a expliqué que sans les documents appropriés, il n’y avait aucune façon de prouver que l’enfant pouvait être adopté légalement. Janine a donc dû refuser leur demande.

Abasourdis, déçus et en colère, Pierre et Maria sont retournés à la maison sans enfant.

L’histoire de Stefan et de Nicole

Stefan et Nicole avaient cherché des agences d’adoption en ligne pendant plusieurs mois avant d’en choisir une qui leur promettait un processus d’adoption internationale rapide et efficace. Mais à l’insu de Stefan et de Nicole, de nombreux cas gérés par cette agence d’adoption faisaient l’objet d’une enquête.

Stefan et Nicole se sont empressés d’entamer le processus d’adoption et ont fourni à l’agence les documents nécessaires. Peu de temps après, l’agence a informé le couple qu’il avait été jumelé à une fillette. L’agence a envoyé, par la poste, des photos à Stefan et à Nicole, qui jubilaient à l’idée d’annoncer la bonne nouvelle à leur famille et à leurs amis. Quelques mois plus tard, ils ont reçu des nouvelles de la part de l’agence au sujet de l’adoption et ont réservé leur vol afin d’aller rencontrer la fillette et d’obtenir son visa.

À leur arrivée à l’étranger, Stefan et Nicole étaient impatients de rencontrer la fillette et de la ramener au Canada avec eux. Ils se sont rendus au bureau canadien des visas, s’attendant à recevoir un visa valide pour la fillette. Le couple a été choqué d’apprendre que le visa n’avait pas été approuvé.

L’agent des visas leur a expliqué que le dossier d’adoption avait été mal préparé, que les documents envoyés étaient mal traduits et que des renseignements manquaient à la demande, ce qui a soulevé des doutes sur la légalité de l’adoption. Dévastés par cette nouvelle, Stefan et Nicole ont appris qu’ils devraient soumettre de nouveau certains documents par l’entremise du système judiciaire ou d’adoption du pays d’accueil. Ils ont également appris que le processus pourrait nécessiter quelques mois supplémentaires et que l’agent serait tenu de mener une enquête.

Dans le but de leur épargner d’autres déceptions et d’autres dépenses, l’agent des visas a proposé à Stefan et à Nicole d’attendre des nouvelles du bureau des visas confirmant que toutes les exigences étaient satisfaites avant de se déplacer de nouveau pour venir chercher le visa.

Après avoir attendu leur fillette pendant plusieurs mois, Stefan et Nicole ont dû retourner au Canada sans elle.

7 mois plus tard, Stefan et Nicole ont reçu les nouvelles qu’ils attendaient. Le visa de leur fillette était prêt. Ils ont réservé leur vol et ont finalement pu la rencontrer. À partir de ce moment-là, le processus s’est bien déroulé, et une semaine plus tard, Stefan et Nicole sont revenus au Canada avec leur nouvelle fille.

L’histoire d’Elena et de Brian

Elena et Brian souhaitaient ardemment adopter un enfant de leur province. Ils avaient entamé les étapes préliminaires du processus de demande lorsqu’ils ont découvert une agence d’adoption se spécialisant dans les adoptions internationales, qui leur a promis des temps d’attente plus courts. Remplis d’espoir et impatients de fonder leur famille, Elena et Brian se sont tournés vers l’adoption internationale.

L’agence a vite jumelé Elena et Brian à une fillette de 2 ans et leur a garanti que le processus serait simple et rapide. On leur a dit qu’ils pourraient ramener leur fillette à la maison dans un délai de moins de 6 mois. Enthousiastes, Elena et Brian ont passé les mois qui ont suivi à remplir l’évaluation familiale nécessaire, à rassembler les documents exigés, à finir de remplir les engagements financiers et à préparer leur maison pour l’arrivée de la fillette.

Une semaine avant leur vol qui allait les mener à leur fillette, Elena et Brian ont communiqué avec le bureau canadien des visas pour s’assurer que les formalités administratives étaient conformes. On leur a répondu que le dossier n’était pas prêt et qu’il faisait l’objet d’une enquête.

Le bureau des visas les a informés que l’exactitude des renseignements figurant sur l’acte de naissance avait soulevé des doutes et que la façon dont la fillette était devenue disponible pour l’adoption avait soulevé de graves préoccupations – la traite d’enfants était soupçonnée. Le bureau des visas a expliqué à Elena et à Brian que dans les cas potentiels de traite d’enfants, des vérifications additionnelles devaient être effectuées, et ce, dans le meilleur intérêt de l’enfant.

Puisqu’ils croyaient que la fillette avait été abandonnée à la naissance, Elena et Brian ont été choqués d’apprendre que ce n’était peut-être pas le cas. Ils ont découvert plus tard que de nombreuses adoptions d’enfants provenant de ce pays étaient retardées ou suspendues en raison du risque de fraude ou de traite d’enfants.

Questions les plus posées sur la fraude et les escroqueries