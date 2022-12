Le maire d’Istanbul condamné à une peine de prison et disqualifié pour « insultes »

L’opposition accuse Erdoğan de promouvoir la disqualification du social-démocrate Ekrem İmamoğlu, son rival à battre lors des prochaines élections

Ilya U. Topper/EFE

AFP/ADEM ALTAN – Le maire d’Istanbul, le pire cauchemar d’Erdogan

Le maire social-démocrate d’Istanbul, Ekrem İmamoğlu, a été condamné mercredi à deux ans et sept mois de prison et disqualifié politiquement pour avoir insulté la commission électorale, une sentence que l’opposition dénonce comme une manœuvre visant à éliminer un possible rival du président Recep Tayyip Erdoğan aux élections de 2023.

Les juges ont estimé que le maire a insulté de hauts fonctionnaires en déclarant en novembre 2019 que « ce sont des stupides qui ont annulé les élections de mars », une référence à sa première victoire aux urnes cette année-là, contestée par le parti AKP au pouvoir pour la faible marge qu’il a obtenue et annulée par la commission électorale. İmamoğlu, membre du parti CHP, le plus grand parti d’opposition, l’a emporté avec une avance bien plus importante lors de la répétition de l’élection en juin de la même année.

L’affaire fera l’objet d’un appel devant une juridiction supérieure, mais il n’est pas certain que le gouvernement permette à İmamoğlu de rester en fonction jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu ou qu’il le destitue immédiatement. Dans des cas similaires de condamnation de maires du parti de gauche HDP dans les régions kurdes du sud-est du pays, le ministère de l’Intérieur a immédiatement nommé un administrateur pour reprendre les fonctions du maire.

La défense d’İmamoğlu souligne que la phrase du maire ne visait pas la commission électorale, mais était une réponse directe au ministre de l’Intérieur Süleyman Soylu, qui le même jour avait qualifié de « stupides » ceux qui « vont au Parlement européen pour se plaindre de la Turquie », en référence à İmamoğlu.

REUTERS/AHMET BOLAT – Le ministre turc de l’Intérieur, Süleyman Soylu

Alors que la séance de procès se déroulait mercredi matin, le toujours maire a appelé sur Twitter ses partisans à se rassembler devant l’hôtel de ville d’Istanbul, où des manifestations ont eu lieu après l’annulation de sa première victoire électorale. « Saraçhane est le foyer de 16 millions d’Istanbuliens. La volonté d’Istanbul et de la Turquie prévaudra aujourd’hui comme hier. Quel que soit le jugement, j’invite tout le monde à se rendre à Saraçhane, que ce soit pour faire la fête, que ce soit pour montrer notre volonté « , a tweeté İmamoğlu.

Source : https://atalayar.com/fr/content/le-maire-distanbul-condamne-une-peine-de-prison-et-disqualifie-pour-insultes