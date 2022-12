© Sputnik . Manal Zainabi

Royal Air Maroc (RAM) a annoncé l’annulation des vols Casablanca-Doha et ce, suite aux dernières restrictions imposées par les autorités qataries. »Suite aux dernières restrictions imposées par les autorités qataries, Royal Air Maroc a le regret d’informer les clients de l’annulation de leurs vols opérés par Qatar Airways », indique RAM dans un communiqué.Les vols annulés sont AT9703/QR3003, AT9717/QR3007, AT9715/QR3015, AT9747/QR3067, AT9739/QR3069, AT9743/QR3093, AT9749/QR3099, précise la même source.À cet effet, Royal Air Maroc procèdera au remboursement, dans les plus brefs délais, des billets d’avion des passagers impactés par ces annulations. La Compagnie Nationale invite les clients concernés à ne pas se présenter à l’aéroport.Pour plus d’information, les passagers sont invités à contacter le service Client en renseignant le formulaire disponible sur le lien « https://www.royalairmaroc.com/ma-fr/information/reclamations ».« Royal Air Maroc présente ses excuses aux clients pour ce désagrément indépendant de sa volonté », conclut le communiqué.

Source : https://fr.sputniknews.africa/20221214/royal-air-maroc-annulation-de-vols-casablanca-doha-1057265886.html