i24NEWSL’écrivain Tahar Ben Jellou, invite du magazine Mag’hreb sur i24NEWS

« Tout miser sur l’Algérie est une grave erreur »

Les sujets de discorde se multiplient entre la France et le Maroc, si bien que les relations entre les deux pays n’ont jamais été aussi tendues. Au premier rang de ces frictions, la question des visas, alors que la France a décidé de réduire de moitié ceux accordés aux Marocains. La mesure est motivée par la volonté de sanctionner les réticences supposées du royaume à réadmettre ses migrants en situation irrégulière sur le sol français. Il s’agit d’un coup dur pour la population du royaume et notamment les universitaires, habitués à se rendre régulièrement dans l’Hexagone.

Autre sujet qui fâche, l’affaire Pegasus, déclenchée par les accusations de Paris qui soupçonne Rabat d’avoir utilisé le logiciel pour espionner Emmanuel Macron. Le dossier du Sahara, enfin, vient encore assombrir ce tableau. Le Maroc, qui s’oppose à l’Algérie sur la question de la souveraineté de cette région, reproche à la France de ne pas se positionner clairement. Et pour cause, Emmanuel Macron étant engagé dans une politique de réchauffement à l’égard d’Alger scellée par plusieurs accords économiques. Révélatrice de cette crise diplomatique, l’absence d’ambassadeurs dans les deux pays.

C’est dans ce contexte que le magazine Mag’hreb présenté par Cyril Amar s’est entretenu avec l’écrivain franco-marocain Tahar Ben Jelloun, afin de recueillir son point de vue sur la situation.

Soulignant que les relations entre la France et le Maroc étaient « privilégiées » sous Mitterrand, Chirac et même Sarkozy, le prix Goncourt et académicien a constaté un changement d’ère avec Emmanuel Macron « qui n’a pas une grande sensibilité pour le monde arabe et le Maghreb », selon lui. « Tout miser sur l’Algérie est une grave erreur car elle ne lui cèdera rien », affirme-t-il.

Tahar Ben Jelloun qualifie l’affaire des visas de « punition ridicule », qui touche même des intellectuels et artistes largement francophiles. « Le consulat marocain n’a jamais refusé de reprendre ses citoyens installés illégalement en France. Le problème est que Paris renvoie également parmi eux des ressortissants algériens ou tunisiens, dont le Maroc ne veut évidemment pas », a-t-il dit.

Sur la question du Sahara occidental, l’écrivain pointe que la France s’est sentie un peu mise de côté lors de la signature des accords d’Abraham entre Israël et le Maroc en décembre 2020. Pour rappel, cette reprise des relations entre Jérusalem et Rabat était la condition posée par les Etats-Unis de Donald Trump pour la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara. « Le Sahara est sacré pour les Marocains du fait de leurs liens historiques avec cette région. L’Espagne et l’Allemagne ont d’ailleurs suivi la position adoptée par Washington, et on aurait pu s’attendre à ce que la France en fasse de même », a-t-il noté.

D’après lui, Emmanuel Macron n’a pas compris comment fonctionne la monarchie marocaine. « Il s’agit d’une monarchie active, qui n’a rien à voir avec le modèle anglais ou scandinave. La France a pu considérer que le Maroc s’émancipait un peu trop à son goût. Le pays s’est développé et a notamment beaucoup investi en Afrique, ce qui est vu d’un mauvais œil par la France », a-t-il affirmé.

Bien qu’Emmanuel Macron et le roi Mohammed VI se soient entretenus par téléphone le 1er novembre, Tahar Ben Jelloun considère que la désescalade diplomatique n’est pas pour tout de suite. « Le désamour de la France est très répandu au Maroc », explique-t-il. Tandis que l’auteur franco-marocain a pris sa plume pour interpeller Emmanuel Macron dans Le point et le conseiller sur la marche à suivre pour désamorcer les tensions avec Rabat, il regrette le fait que le président français « n’écoute personne ». « Il a négligé la relation de l’Hexagone avec le Maroc par ignorance et erreur politique. Il se concentre sur l’Algérie mais ce qu’il doit faire, c’est chercher à développer des relations équilibrées avec tous les pays du Maghreb. »

