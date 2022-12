Quand les médias algériens déforment le contenu du message royal à l’UNESCO

Par Yassine Benargane Photo d’illustration. / DRTemps de lecture: 2′

Les médias algériens ont relancé la polémique sur le maillot de l’équipe nationale algérienne, dont le design a été inspiré par la société allemande Adidas du zellige marocain. Ainsi, le journal Echorouk a affirmé que le roi Mohammed VI a «évoqué» ce sujet, dans son message adressé lundi dernier aux participants aux travaux de la 17e session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, organisée à Rabat.

Le journal, connu pour sa proximité avec les cercles décisionnels en Algérie, a même ajouté au message royal des paragraphes imaginés, rappelant qu’il «y a eu des débats récemment sur les scènes nationales et internationales, quand Adidas a conçu un maillot pour l’équipe nationale algérienne inspiré du zellige marocain». La même source a ajouté que le message royal «a estimé que cette mesure avait provoqué l’émotion des Marocains». Echorouk ajoute, toujours citant le discours royal, qu’«Adidas avait officiellement présenté ses excuses au peuple marocain et aux artisans traditionnels marocains, reconnaissant dans un communiqué que le design du maillot de l’équipe nationale algérienne a en fait été inspiré par le zellige marocain».

Le journal algérien note aussi que le roi Mohammed VI a appelé «à la nécessité de préserver le patrimoine culturel des nations, d’autant plus qu’un certain nombre de pays s’approprient illégalement et imitent aveuglément le patrimoine culturel d’autres pays». Une accusation «directe» visant l’Algérie, indique la même source, qui a tenté d’inclure le nom de l’Algérie dans le message royal bien que le roi Mohammed VI ne l’ait pas mentionné dans son message.

Mardi, d’autres médias algériens se sont intéressés au message royal ainsi que la création d’un Centre national pour le patrimoine culturel immatériel et qui aura pour tâche de consolider les acquis réalisés en la matière. «Les autorités marocaines s’impliquent à un niveau encore plus élevé. Cette fois, c’est le roi en personne qui, sans évoquer explicitement le zellige ou l’Algérie, prend une initiative pour « protéger » le patrimoine immatériel du Maroc», a écrit le média algérien TSA.

Source : https://www.yabiladi.com/articles/details/134499/quand-medias-algeriens-deforment-contenu.html